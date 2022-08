Vendere criptovalute su Binance: come farlo in modo veloce

La moneta commerciale su Binance Spot ha due ordini Acquista (Acquista) e Vendi (Vendi). Dopo un po ‘, l’utente ha acquistato con successo la moneta su Binance e vuole vendere la moneta per trarre profitto dalla transazione. È necessario chiudere l’ordine con broker medi dopo aver aperto un ordine BUY per trarre profitto.

Tuttavia, su Binance, gli utenti devono eseguire un ordine di vendita per ottenere profitti e ottenere un’altra criptovaluta (o stablecoin). Come vendere criptovalute su Binance per essere il più veloce ed efficace? Il seguente articolo guida quattro modi per vendere monete su Binance per gli utenti da utilizzare in ogni situazione specifica.

Che cos’è un ordine di vendita sullo scambio Binance?

Un ordine di vendita su Binance Spot viene utilizzato per chiudere un acquisto precedente.

Un utente che ha acquistato una certa quantità di monete prima e vede che la tendenza sta per invertire deve completare il commercio per prendere profitti. Questo è quando l’utente deve utilizzare l’ordine di vendita.

Su Binance Spot, il trading di monete è di solito una coppia e gli utenti possono vendere le loro monete per ottenere un’altra moneta o una certa stablecoin. La scelta di quale moneta o moneta stabile raccogliere può dipendere dall’utente che analizza l’andamento dei prezzi di quella coppia di monete.

Per fare ciò, gli utenti devono trovare la coppia di monete corrispondente, utilizzare l’analisi tecnica per trovare il momento giusto per vendere la moneta e scegliere l’ordine SELL da eseguire.

Ad esempio, un utente ha BTC sul portafoglio Binance Spot e vuole vendere questo BTC per guadagnare USDT e l’utente VENDE BTC / USDT coppia sulla funzione Trade su Binance.

Come vendere criptovalute con ordine di mercato su Binance Spot?

Per vendere monete su Binance tramite spot trading, gli utenti devono accedere al proprio account Binance.

Nella scheda Trade, seleziona Classic o Advanced per accedere alla funzione di trading Spot di Binance. Le modalità Classica e Avanzata sono solo due skin diverse su questa funzione e differiscono per funzionalità. Nel seguente articolo viene illustrata l’interfaccia classica.

L’ordine Sell Market viene utilizzato per chiudere immediatamente un ordine di acquisto (vendere monete acquistate in precedenza) a un prezzo visualizzato sul mercato. Il prezzo corrispondente all’ordine è il prezzo dell’ordine in sospeso più vicino nell’elenco del libro degli ordini.

Seleziona la coppia di trading appropriata nella barra di ricerca nella finestra dell’ordine.

Fai clic sulla scheda Mercato, inserisci il volume di monete che desideri vendere nella finestra VENDI, fai clic su VENDI per confermare. L’utente può selezionare il volume di monete che desidera scambiare BTC o USDT. Gli utenti possono inserire l’importo nella casella vuota o trascinare la barra orizzontale sottostante per scegliere la percentuale di peso desiderata.

Immediatamente viene eseguito l’ordine di vendita. Le monete selezionate vengono vendute al prezzo di acquisto più recente. Le commissioni di transazione vengono effettuate ai tassi Maker.

Come vendere criptovalute con ordine Limit sullo scambio Binance?

Limite dell’ordine di effettuare un ordine in sospeso per vendere una moneta quando il prezzo raggiunge un prezzo migliore rispetto al prezzo corrente.

Fai clic sulla scheda Limite nella finestra di trading.

Inserisci il prezzo che desideri vendere la moneta nella casella Prezzo. Questo prezzo è superiore al prezzo corrente sul mercato, ma deve essere ragionevole per la transazione. Se un ordine di vendita Limit viene effettuato a un prezzo inferiore al prezzo corrente, l’operazione viene eseguita immediatamente.

Inserisci il volume che desideri vendere la moneta nella casella Importo. Gli utenti possono anche trascinare la barra orizzontale inferiore per scegliere il rapporto di volume appropriato per vendere monete.

Premere VENDI per confermare l’ordine Limite.

L’elenco degli ordini Sell Limit non eseguiti viene visualizzato nell’elenco Ordini aperti. Gli ordini Sell Limit eseguiti sono mostrati nell’elenco Cronologia ordini.

Come utilizzare l’ordine Stop-Limit per vendere criptovalute su Binance?

Un ordine stop-Limit viene utilizzato come ordine stop-loss o take-profit. Quando il prezzo della moneta sale o scende a un prezzo specifico, l’ordine in sospeso viene attivato. Quando il prezzo raggiunge il prezzo limite, l’ordine di vendita viene eseguito.

Fare clic sulla scheda Stop-Limit.

La casella Stop compila il livello di prezzo per attivare l’ordine in sospeso per fermare la perdita.

Nella casella Limite immettere il prezzo in sospeso.

Nella casella Importo, inserisci il numero di monete che desideri vendere

La casella Totale visualizza l’importo ricevuto quando si vende la moneta al prezzo e al volume sopra indicati.

Fai clic su Vendi per effettuare un ordine.

Il prezzo Stop è solitamente inferiore al prezzo Limite ma non troppo distanti perché se posizionato troppo lontano, l’utente potrebbe non eseguire l’ordine stop-loss. Se il prezzo Stop è impostato su un valore superiore al prezzo Limite, l’ordine di vendita viene completato immediatamente al Prezzo Limite non appena il prezzo raggiunge il livello Stop.

Il modo più efficace per utilizzare gli ordini OCO su Binance

Un ordine OCO è uno stop loss combinato e prende un ordine di profitto. In altre parole, questa è una combinazione di ordini Limit e Stop-Limit. Quando la transazione esegue un ordine, il diverso ordine viene automaticamente annullato.

Fare clic sul piccolo triangolo accanto alla parola Stop-limit, selezionare OCO.

Nella casella Prezzo, inserisci il Prezzo limite di esecuzione dell’ordine in sospeso, che è superiore al prezzo corrente. Quando il prezzo sale a questo livello, l’ordine viene preso profitto.

La casella Stop compila il prezzo per attivare l’ordine Stop-limit. Questo è il prezzo inferiore al prezzo corrente. Quando il prezzo raggiunge questo livello, viene attivato un ordine di vendita in sospeso.

La casella Limite inserisce il prezzo di esecuzione dell’ordine di vendita in sospeso. Questo è il prezzo superiore al prezzo inserito nella casella Stop. Quando il prezzo raggiunge questo livello, viene eseguito un ordine di vendita. Se il prezzo nella casella Limite è inferiore alla casella Stop, quando il prezzo raggiunge il livello di riempimento nella casella Stop, l’ordine di vendita viene eseguito immediatamente.

La casella Importo immette il numero di monete che si desidera vendere. Gli utenti possono trascinare la barra orizzontale sottostante per scegliere il rapporto di volume che vogliono vendere o unirsi al denaro quando vendono monete.

Fai clic su Vendi per confermare l’ordine OCO.

Conclusione

Sopra ci sono quattro modi per vendere monete sullo scambio Binance. Gli utenti dovrebbero imparare attentamente la funzione di ciascun comando per scegliere il tipo di comando adatto alle loro esigenze. In particolare, gli utenti dovrebbero scegliere prezzi ragionevoli degli ordini in sospeso in modo che l’operazione possa essere eseguita, garantendo comunque la sicurezza del capitale di investimento e comunque conseguire l’efficienza commerciale.