Venture capitalist e angel investor: cosa sono e differenze

Attualmente, ci sono sempre più fondi di investimento nel mercato finanziario, come fondi di venture capital, ETF, fondi aperti, fondi chiusi, ecc. Quando si investe in questi fondi, la maggior parte degli investitori Gli investitori vogliono realizzare un profitto per se stessi.

Questo è anche lo scopo principale della partecipazione al mercato finanziario. Tuttavia, ogni persona ha diversi obiettivi di profitto e tolleranza al rischio. Gli investitori che desiderano un buon potenziale di crescita dovranno spesso accettare l’alto rischio ad esso associato e viceversa. In questo articolo, ti presenteremo alcune informazioni di base sui venture capitalist.

1. Venture capitalist

I venture capitalist sono investitori che contribuiscono con capitale a società con alto potenziale di crescita in cambio di azioni, di solito startup o piccole aziende che vogliono espandersi ma non partecipano.

Entra nel mercato azionario.

Investire in queste società è spesso rischioso e ha un più alto tasso di fallimento e incertezza sul loro rendimento. Tuttavia, in cambio, possono ottenere un grande ritorno sul loro investimento se gli investitori Questa società ha successo.

Contrariamente al malinteso comune, gli “investitori di venture capital” di solito non finanziano le startup non appena iniziano. Invece, si rivolgono alle aziende in una fase in cui stanno cercando di commercializzare le loro idee.

I venture capitalist saranno alla ricerca di un buon team di gestione, un grande mercato potenziale e un prodotto o servizio unico con un forte vantaggio competitivo. Cercano anche opportunità in settori con cui hanno familiarità e l’opportunità di possedere gran parte dell’azienda per influenzarne la direzione.

I venture capitalist spesso investono a lungo termine nelle imprese. Rimarranno con un business nascente per molti anni fino a quando non maturerà fino al punto in cui le sue azioni azionarie sono valutate e la società è quotata in borsa.

A quel tempo, i venture capitalist ritireranno il capitale e realizzeranno un profitto.

Famosi venture capitalist di successo includono Jim Breyer, Peter Fenton, Peter Theil, Jeremy Levine e Chris Sacca.

Oltre a scegliere direttamente di ricercare potenziali società, i venture capitalist hanno anche un altro approccio alla gestione dei fondi di venture capital.

2. Differenza tra un venture capitalist e un angel investor

Sia gli angel investor che i venture capitalist hanno in comune l’offerta di capitale per imprenditori o piccole imprese. Ma hanno le seguenti differenze:

Gli investitori angel sono di solito persone facoltose che investono i loro soldi in una società in erba con un alto potenziale di crescita in cambio di una quota di proprietà. D’altra parte, Venture Capitalist si riferisce a una persona o una società creata per fornire capitale mettendo in comune fondi di investimento da diverse fonti per investire in società e imprenditori nuovi ed emergenti per aiutarli a sviluppare ed espandere il mercato, realizzando buoni profitti per gli investitori.

Gli investitori angel sono individui con un patrimonio netto eccezionale che sono imprenditori di successo che investono il proprio denaro in eccesso in potenziali nuove attività in crescita. Al contrario, i venture capitalist mettono in comune denaro da varie fonti come compagnie assicurative e società per investire in modo simile in aziende in rapida crescita e cercare supporto finanziario.

Gli investitori angel investono in un’azienda nella loro fase iniziale, cioè nella fase pre-entrate. Al contrario, i venture capitalist investono in un’azienda che supera la sua fase iniziale, cioè la fase pre-redditizia.

L’importo investito dagli investitori angel nelle imprese è relativamente inferiore all’importo investito dai venture capitalist.

Quando si tratta di screening, gli investitori angel eseguono la procedura di screening in base alle loro conoscenze ed esperienze. D’altra parte, lo screening nel caso di venture capitalist viene effettuato da un gruppo di esperti o da una società esterna, specializzata nell’argomento.

3. Fondo di venture capital

I fondi di venture capital sono fondi di investimento che gestiscono il denaro di investitori che cercano private equity in Startup o PMI con un forte potenziale di crescita e un ampio profilo di rischio. /altamente redditizio, in base alle dimensioni dell’azienda, alle risorse e alla fase di sviluppo del prodotto.

In precedenza, solo gli investitori professionali potevano partecipare a fondi di venture capital. Tuttavia, al giorno d’oggi, questo investimento di solito proviene da investitori facoltosi, banche di investimento o qualsiasi altra istituzione finanziaria che può partecipare. Esiste non solo in forma monetaria, ma anche in molte forme, come le competenze tecniche o manageriali.

Vantaggi

Oggi, il capitale di rischio sta diventando popolare ed essenziale nel mercato finanziario, in particolare per le startup di piccole e medie imprese. Quando non possono accedere al mercato dei capitali, prendere in prestito da una banca o da qualsiasi altro strumento di debito, questo fondo di investimento è l’unica fonte di capitale che possono sfruttare. In altre parole, Venture Capital Fund è indispensabile per le startup per sviluppare ed espandere il proprio business.

Difetto

Come suggerisce il nome, questo è generalmente considerato un investimento ad alto rischio che supera i prestiti bancari o gli standard dei mercati dei capitali. Poiché si tratta di aziende nuove di zecca, se falliscono, perderanno un sacco di soldi. Tuttavia, se sono abbastanza redditizi da essere quotati in borsa o vendere azioni, porteranno anche a un elevato ritorno sull’investimento. Pertanto, gli investitori dovrebbero fare affidamento sulla propria esperienza prima di partecipare a questo fondo di investimento.

Inoltre, gli investitori di Venture Capital riceveranno capitale nella società in cui investono, quindi hanno un’autorità significativa nell’esecuzione delle decisioni aziendali. Questo a volte causa apprensione per le startup quando si richiede un investimento.

In sintesi, i fondi di venture capital possono essere considerati pericolosi per gli investitori che vogliono trarre profitto da investimenti regolari a causa dei loro grandi requisiti patrimoniali e dell’esperienza di investimento. Pertanto, quando ci si avvicina per diventare un venture capitalist, è necessario fare ricerche approfondite. Ricorda sempre che tutti i tipi di investimenti comportano un alto livello di rischio.