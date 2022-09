Deposito minimo su Capital.com

Capital.com deposito minimo è la preoccupazione di molti investitori quando vengono a conoscenza di questo broker. L’importo minimo del deposito è l’importo minimo consentito da Capital.com in ogni deposito. Quando si conosce per la prima volta un broker, i trader spesso vogliono depositare un importo minimo per il trading di prova o provare le funzionalità di deposito e prelievo per vedere la convenienza.

Oltre al deposito minimo richiesto, diamo un’occhiata ad alcuni altri fattori prima di aprire un conto presso Capital.com.

Scopri di più sul deposito minimo di Capital.com

Il deposito minimo a Capital.com è di $ 20. Per vedere se il deposito minimo di Capital.com è basso, confrontiamo alcuni altri broker:

XM.com richiede un importo minimo di deposito di 5 $.

eToro richiede un importo minimo di deposito di 50$

Capital.com richiede un deposito minimo di $ 20 per i pagamenti online e con carta di credito / debito e Apple Pay.

Questi sono i metodi di deposito popolari in Vietnam. Tuttavia, se trasferisci, devi depositare un minimo di $ 250 / tempo sul tuo conto Capital.com.

Alcuni dei principali pro e contro del deposito presso Capital.com.

Vantaggi:

Esistono molti metodi di deposito.

Nessuna commissione di deposito / prelievo sul tuo conto.

Interfaccia di deposito / prelievo amichevole, facile da usare.

Difetto:

Solo poche valute principali (USD, GBP, EUR, AUD) e una valuta minore (PLN) vengono utilizzate per le transazioni del conto.

Capital.com di deposito e metodi

Capital.com non addebita commissioni per depositi e prelievi. Queste sono informazioni che molti trader amano perché sono proattivi con il loro capitale quando usano Capital.com. Inoltre, i trader non devono pagare per le operazioni di deposito / prelievo. Gli utenti di Capital.com devono solo pagare le commissioni addebitate dalla banca o da terzi.

Sebbene non vi sia alcuna commissione di deposito presso Capital.com, Captial.com offre una varietà di metodi di deposito per i commercianti: carta di credito / debito, online banking, E-wallet e bonifico bancario.

Tempo medio di deposito presso Capital.com:

Con bonifico bancario: ci vorranno 2-3 giorni prima che il denaro venga visualizzato nel tuo conto Capital.com.

Con l’online banking, la carta di credito / debito e le ricariche del portafoglio elettronico: il denaro sarà immediatamente visibile nel tuo account o richiederà fino a poche ore.

Valute accettate il Capital.com.

Ogni broker accetterà alcune valute per i clienti da negoziare. Pertanto, se finanziamo il conto in una valuta diversa dalla valuta di base del broker, incorreremo in una commissione di conversione valutaria. Questo è un problema comune per la maggior parte degli utenti che vivono in paesi che non utilizzano una valuta comune come l’USD.

Capital.com supporta le principali valute come USD, GBP e EUR. Se un utente deposita in una di queste valute, Capital.com non dovrà convertire. Tuttavia, se un utente deposita in un’altra valuta (ad esempio, un utente in Vietnam deposita per Capital.com in VND), Capital.com convertirà il deposito in una valuta accettata e in una commissione di conversione di valuta.

Per risparmiare il costo della conversione in Capital.com, puoi ricaricare con e-wallet internazionali utilizzando USD come PayPal, ecc. Aprire un conto su questi portafogli elettronici richiede solo pochi minuti ed è molto semplice e trova fornitori di denaro USD affidabili, quindi effettui un deposito gratuito e Capital.com.

Passaggi minimi di deposito per Capital.com

Per effettuare un deposito minimo per Capital.com, procedi nel seguente modo:

Passaggio 1: apri un account Capital.com

Dopo aver aperto un account, dovrai caricare documenti che verifichino la tua identità e il tuo indirizzo. Puoi utilizzare una foto del tuo documento d’identità nazionale, passaporto o patente di guida per eseguire questa verifica.

Passaggio 2: deposita denaro

Dopo aver aperto un conto Capital.com, accedi al tuo account ed effettui un deposito.

Passaggio 3: controlla l’importo depositato sul tuo conto Capital.com

Di solito, l’importo del deposito verrà visualizzato direttamente nel tuo account Capital.com dopo aver effettuato un deposito. Quando si effettua un deposito, Capital.com di solito invia un’e-mail di conferma del deposito.

Conclusione

Capital.com è un broker che offre prodotti CFD e forex, regolamentato da molte agenzie affidabili, tra cui FCA, CySec, ASIC …

Capital.com ha molti vantaggi come le azioni con commissioni di trading CFD, forex basso; semplice apertura del conto e verifica del conto; nessun costo di inattività.

Tuttavia, attualmente, Capital.com offre solo prodotti CFD (azioni, indici, criptovalute, materie prime, forex). Speriamo che, in futuro, Capital.com fornirà più conti di trading azionari reali.