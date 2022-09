Verifica ID facciale non riuscita su Binance: come risolvere l’errore

La verifica di Face ID non riuscita durante la verifica dell’account Binance è un errore standard. Questo modo di eseguire il debug della verifica facciale è abbastanza semplice. È possibile correggere l’errore subito dopo aver letto le istruzioni in questo articolo.

Perché hai bisogno di verificare il tuo volto sul tuo account Binance?

La verifica facciale su Binance è il passaggio finale e richiesto per completare il passaggio di verifica intermedio (livello 2). Per verificare il tuo viso, devi caricare una tua foto e quindi utilizzare il telefono con una fotocamera per scansionare il tuo viso. Questa operazione ha successo da Binance quando il sistema conferma che il tuo volto e il tuo ritratto sono una persona.

Se la verifica facciale su Binance fallisce, anche la verifica dell’account di livello 2 avrà esito negativo. Pertanto, il tuo account può utilizzare solo le funzionalità di base e i limiti delle transazioni. Se fai trading su Binance spesso, sarà molto scomodo.

Inoltre, se completi la verifica facciale, il tuo account otterrà una valutazione della reputazione migliore. Pertanto, completare la verifica facciale è un must quando si fa trading su Binance.

Come eseguire il debug della verifica face ID non riuscita sull’account Binance

Metodo 1:

La verifica del volto richiede che la tua foto sia la stessa di quando la fotocamera è stata scansionata. Inoltre, quando si controlla la fotocamera del viso, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Niente occhiali, niente cappello

Non utilizzare filtri durante la scansione del viso

Fallo in un luogo ben illuminato

La fotocamera viene avvicinata al tuo viso per vedere chiaramente il tuo viso.

Le foto dei ritratti devono essere chiare

Se hai completato i requisiti facciali di cui sopra ma non hai ancora verificato il viso. Forse non hai ancora mosso le labbra. Sarebbe utile se provassi a scansionare il tuo viso in uno stato normale, quindi apri la bocca e muovi le labbra affinché il sistema registri questa immagine. Di solito, dopo averlo fatto, la verifica facciale su Binance sarà confermata con successo.

Metodo 2:

Se segui le istruzioni sopra riportate e non riesci a verificare correttamente il tuo volto, devi inviare una richiesta di supporto a Binance. Procedere come segue:

Fase 1: Visita il link di supporto per creare una richiesta di supporto: https://binance.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Fase 2: Seleziona la voce Richieste di Binance Jersey. Quindi compila e invia il modulo di richiesta di supporto come segue:

Titolo: Verifica facciale non riuscita

Contenuto:

Caro team Binance,

Ho provato a fare la verifica facciale sull’account Binance ma non ci sono riuscito. Mi chiederestie mi aiuteresti?

Grazie.

Puoi allegare uno screenshot dello stato del tuo account

Passo 3: Attendi l’e-mail di risposta di Binance e segui le istruzioni nell’e-mail.

Di solito, l’e-mail di Binance per questo caso è la seguente:

“Se non riesci a completare il processo di verifica dell’identità online, lo elaboreremo per te tramite questa e-mail. Si prega di fornire un video in cui si appare, con una foto del passaporto / carta d’identità / patente di guida con la pagina del profilo, e dichiarare nel video: “Oggi è il giorno / mese / anno, per favore. attraverso la verifica dell’identità per il mio account Binance [email protected]”

Se si desidera allegare un file a un’e-mail, non deve superare i 20 MB. Se il video supera le dimensioni specificate, puoi caricarlo sul tuo Drive, quindi fornirci il link aperto del video. Le informazioni di cui sopra sono necessarie a scopo di revisione per passare la verifica dell’identità al tuo account.

Dopo aver seguito la richiesta, viene inviata l’e-mail di supporto. Riceverai un’e-mail di risposta da Binance che conferma che il tuo account è stato verificato con successo.

Metodo 3:

Puoi accedere al centro “Binance Support” al link: https://www.binance.com/en/chat

Seleziona “Accedi/Identificazione”, quindi seleziona “Verifica dell’identità non riuscita”

Digiti lo stesso contenuto come quello che hai inviato via email sopra. Sarai supportato dallo staff tramite chat su Binance.