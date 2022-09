Completare verifica dell’account Binance: il metodo veloce

in

La verifica dell’identità dell’account Binance è facoltativa quando si utilizza Binance. Tuttavia, il completamento della verifica dell’identità dell’account offre agli utenti di Binance l’accesso completo alle funzionalità. Questo articolo ti guida a completare la verifica dell’identità dell’account Binance nel più breve tempo possibile.

Perché devi verificare il tuo account Binance?

Subito dopo aver registrato un account Binance, il tuo account farà trading al livello base (livello 1). Tuttavia, a questo punto, non sei ancora accreditato come verificato. Il tuo livello di reputazione sarà il più basso. Al livello 1, sei limitato ai depositi fiat a soli $ 300 e puoi prelevare solo 2BTC al giorno. Se fai trading solo un po ‘, l’account Basic è sufficiente per soddisfare le tue esigenze.

La maggior parte delle persone esegue la verifica dell’account Binance al livello “Intermedio” (Livello 2). Gli account verificati di livello 2 avranno una reputazione più elevata quando si fa trading P2P. Inoltre, sarai in grado di depositare e prelevare su Binance fino a $ 15.000 / giorno e $ 150.000 / mese. Con crypto, puoi anche prelevare fino a 100BTC / giorno. Inoltre, sarai anche in grado di utilizzare le funzionalità avanzate di Binance come LPD, OTC, Binance Card.

Al livello “Advanced Pro”, il tuo account Binance verrà aggiornato a $ 20.000 / giorno e $ 200.000 / mese.

Qui Investiki.com ti guiderà su come verificare il tuo account Binance.

Come completare la verifica dell’ID identità dell’account Binance nel più breve tempo possibile?

Come eseguire la verifica dell’identità dell’account Binance Basic (Livello 1)?

Questo è il livello più elementare, quindi l’unica cosa che devi fare è inserire le tue informazioni personali per essere accettato.

I passaggi sono i seguenti:

Fase 1: Accedi al tuo account Binance, quindi fai clic sul simbolo del menu nell’angolo in alto a destra, quindi fai clic su “Identificazione”.

Fase 2: Seleziona il paese in cui vivi e fai clic su “Avanti”

Passo 3: Nella finestra verifica personale, colonna “Basic”, fai clic sul pulsante “Verifica ora”

Passo 4: Nella finestra Verifica di base, inserisci le informazioni richieste e fai clic su “Continua”.

Informazioni di base:

Numero di carta d’identità o numero di passaporto. In questo passaggio è necessario compilare le informazioni in base al tipo di identificazione che verrà utilizzato per verificare l’account nel passaggio successivo. Nota, non è possibile modificare queste informazioni dopo la conferma.

Il tuo nome completo è lo stesso del nome stampato sul tuo documento d’identità.

Data di nascita nel formato anno-mese-giorno

Indirizzo di residenza:

Indirizzo di residenza del tuo Binance: deve corrispondere al tuo estratto conto bancario o all’indirizzo stampato sulla bolletta che utilizzerai per verificare il tuo indirizzo in un secondo momento.

Codice postale: inserisci il codice postale in base all’indirizzo che hai fornito sopra.

Città: inserisci la città in cui vivi (stesso indirizzo che hai fornito sopra).

Una volta terminato, verrà visualizzata una schermata che ti avvisa che hai completato la verifica di base. Al fine di aumentare la credibilità del tuo account e ottenere più funzionalità di trading sbloccate da Binance, dovresti procedere con ulteriori verifiche nei passaggi successivi. Fai clic su “Vai a Verifica avanzata”. Se non vuoi verificare subito, puoi chiudere la finestra di verifica in questo passaggio.

Come completare la verifica dell’ID identità dell’account Binance (Livello 2)?

La verifica di livello intermedio sugli account Binance è anche nota come verifica dell’identità, verifica dell’identità (KYC). Per completare questo passaggio di verifica, è necessario preparare uno dei seguenti tre documenti: passaporto, carta d’identità o patente di guida.

Devi scattare 3 tipi di foto con la tua identificazione come segue:

Foto della parte anteriore del documento

Foto del retro del documento

Foto ritratto di te che tieni un documento kyc in mano, mostrando chiaramente il tuo viso.

Fase 1: Fai clic sul tipo di identificazione che hai e fai clic su “Continua”.

Passo 2: Carichi le foto dei tuoi documenti e fai clic su “Continua”.

La foto del tuo documento d’identità deve essere scattata con un angolo verticale, 4 angoli completi e chiari.

Passo 3: Continua a caricare il tuo ritratto e fai clic su “Continua”.

La foto che scatti dovrebbe essere chiara, non usare applicazioni di editing, non indossare cappelli, occhiali e non usare screenshot.

Quindi è necessario eseguire la verifica del volto.

Fai clic su “Inizia verifica” Quindi fare clic su “Usa telefono cellulare” per ricevere il codice QR. Usi il telefono, apri la fotocamera per scansionare questo codice QR e porta la fotocamera per scansionare il tuo viso.

Nota:

Non si indossa un cappello, non si indossano occhiali, non si utilizzano filtri (software di bellezza, fotoritocco) durante la scansione della fotocamera.

Durante la scansione del viso, dovrebbe essere fatto in un luogo ben illuminato.

È inoltre necessario spostare le labbra quando si esegue una scansione del viso in modo che il sistema registri correttamente l’immagine del viso.

Dopo aver scansionato il tuo viso, dovrai attendere che Binance riveda le informazioni e riceverai una notifica e-mail di successo. Durante il processo di verifica, è necessario eseguire le operazioni per 5 minuti e non ricaricare il browser quando lo si esegue.

Se la verifica non riesce, puoi riprovare non più di 10 volte al giorno. Se la verifica continua a non riuscire, dovrai attendere 24 ore prima di poter riprendere queste operazioni.

Conclusione

Quindi abbiamo appena imparato come verificare i livelli 1 e 2 degli account Binance. Dopo aver verificato con successo, Investiki.com continuerà a guidarti su come aggiungere un conto bancario e acquistare, vendere / scambiare monete tramite lo scambio Binance.