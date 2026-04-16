Viabilità sospesa in centro per l’apertura della caserma Guardia di Finanza

Il comune rende noto che, a seguito di una disposizione ufficiale, la circolazione sarà temporaneamente limitata nel centro cittadino per consentire lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione della nuova sede.

In base alla Ordinanza n. 60 del 15/04/2026, per motivi organizzativi e di sicurezza è stato previsto un intervento puntuale sulla rete viaria che interesserà alcune aree intorno alla caserma.

La misura si applica in un arco di tempo definito e riguarda sia il transito sia la sosta: l’obiettivo principale è facilitare le operazioni della cerimonia e garantire ordine e sicurezza nelle immediate vicinanze della struttura. Si raccomanda a cittadini, residenti e visitatori di prendere nota delle indicazioni e di pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi.

Orario e disposizioni operative

La limitazione è attiva lunedì 20 aprile 2026 dalle ore 07:00 alle ore 13:00. Nel periodo indicato è previsto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nelle zone coinvolte, misura adottata per agevolare le procedure legate all’evento istituzionale. Tali restrizioni sono temporanee e mirate: il tempo indicato serve soltanto per consentire l’allestimento, lo svolgimento della cerimonia e lo smontaggio successivo in sicurezza.

Aree interessate

Le vie e le piazze soggette alle limitazioni sono via Ortazzi, piazza Anna Frank e gli stalli di sosta adiacenti a piazzetta Guariento. In queste aree non sarà consentito sostare e i mezzi in sosta saranno rimossi. Si tratta di punti strategici intorno alla sede della cerimonia, scelti per consentire deflussi ordinati e spazi adeguati alle autorità e agli ospiti presenti.

Motivo dell’intervento e soggetto interessato

L’intervento è finalizzato all’inaugurazione e all’intitolazione della caserma, che sarà la sede della Compagnia Guardia di Finanza Piove di Sacco. La cerimonia richiede spazi dedicati per le autorità, i mezzi istituzionali e le operazioni di sicurezza; per questo motivo l’amministrazione ha predisposto l’ordinanza che regolamenta temporaneamente la circolazione. L’azione è standard per eventi pubblici di questa natura e mira a ridurre qualsiasi rischio per il pubblico e i partecipanti.

Impatto sulla vita quotidiana

I residenti e le attività commerciali presenti nelle aree interessate potranno riscontrare limitazioni negli accessi e nella disponibilità dei posti auto. Sebbene la durata dell’intervento sia contenuta, è consigliabile organizzare ricarichi, consegne e spostamenti al di fuori della fascia oraria indicata. Le misure sono state pensate per minimizzare l’impatto, tuttavia chi deve transitare in zona è invitato a valutare percorsi alternativi e a rispettare la segnaletica temporanea predisposta.

Informazioni pratiche e consultazione documentale

Per i dettagli normativi e per la verifica delle disposizioni è possibile consultare il testo ufficiale: la Ordinanza n. 60 del 15/04/2026 è allegata all’avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune. Nel documento sono riportate le coordinate esatte delle aree interessate, la motivazione dell’intervento e la data/ora di applicazione delle misure. La pubblicazione riporta inoltre l’ultimo aggiornamento, utile per accertarsi di eventuali modifiche relative all’evento.

Consigli utili per cittadini e visitatori

Chi parteciperà alla cerimonia o si troverà a transitare in zona è invitato ad arrivare con anticipo e a individuare parcheggi alternativi al di fuori delle aree segnalate. È importante attenersi alle indicazioni degli operatori sul posto e alla segnaletica temporanea. Per ogni chiarimento o per visualizzare il provvedimento completo, consultare l’allegato all’avviso o il portale istituzionale; la pagina riporta come ultimo aggiornamento il riferimento temporale 15 aprile 2026, 11:57.