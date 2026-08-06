Villa Joy sequestrata: le violazioni urbanistiche e paesaggistiche a Loiri Porto San Paolo

Villa Joy, situata nella splendida Cala Finanza, è stata sequestrata per presunti abusi edilizi e violazioni delle normative paesaggistiche. Scopri i dettagli di questa complessa vicenda.

In un’area di grande pregio naturalistico come Cala finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, si è consumata una vicenda che ha portato al sequestro di Villa Joy. La struttura, situata di fronte all’isola di Tavolara, è finita sotto la lente d’ingrandimento delle autorità per presunti abusi edilizi e violazioni delle normative paesaggistiche.

L’operazione, condotta dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, è stata disposta dalla Procura di Tempio Pausania. Il sequestro preventivo è stato eseguito il 4 agosto 2026 e riguarda non solo la villa, ma anche diverse piste realizzate abusivamente e numerosi moduli prefabbricati collegati alla struttura principale.

Le violazioni urbanistiche e paesaggistiche

Secondo quanto comunicato dalla Procura, Villa Joy sarebbe stata destinata a un uso non conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Le indagini hanno rivelato la presenza di abusi edilizi e violazioni della normativa paesaggistica con la realizzazione di piste e l’installazione di moduli prefabbricati non conformi alla destinazione urbanistica dell’area.

Il sequestro ha riguardato anche una porzione di terreno nella quale sarebbero presenti evidenti emergenze di interesse storico-archeologico. L’area sarà ora sottoposta ad approfondimenti da parte dei funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro.

Le reazioni delle autorità e delle associazioni

La vicenda ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra le autorità locali e le associazioni ambientaliste. Il Dipartimento per il Sud di palazzo Chigi ha disposto la revoca dell’Autorizzazione del 6 febbraio 2026, che aveva acconsentito al progetto presentato dalla società italo brasiliana Tavolara Bay srl, facente parte del gruppo Jhsf.

Anche il Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo si era opposto al progetto, così come la Regione con istanze in ogni sede. Le associazioni ambientaliste, come il Gruppo di intervento giuridico, hanno plaudo al provvedimento, ricordando di aver più volte interessato la magistratura e la polizia giudiziaria per lo svolgimento degli opportuni accertamenti.

Le implicazioni per il territorio

L’intera zona di Cala Finanza è sottoposta a molteplici vincoli paesaggistici e ambientali. Il sequestro di Villa Joy rappresenta un punto fermo per la difesa dell’ambiente e del patrimonio storico-archeologico della zona. La Procura riferisce inoltre che sono in corso accertamenti sulla posizione di diversi soggetti, le cui responsabilità sono al vaglio degli investigatori per presunte violazioni del Testo unico dell’edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Questa vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le normative urbanistiche e paesaggistiche, soprattutto in aree di grande pregio naturalistico come Cala Finanza. Il sequestro di Villa Joy rappresenta un segnale forte per tutti coloro che operano nel settore, ricordando che il rispetto delle regole è fondamentale per la tutela del territorio e del patrimonio culturale.