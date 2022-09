Visualizzare profitti e perdite su Binance

Come vedere profitti e perdite su Binance? Quando si fa trading, vedere il profitto e la perdita per l’ordine negoziato su Binance è l’interesse di molte persone. Se conosci il profitto e la perdita della tua posizione di trading, prenderai decisioni di trading più accurate e in linea con le tue aspettative.

Il seguente articolo ti guiderà a visualizzare profitti e perdite per gli ordini Spot, Future e Margin trading su Binance.

Scopri i profitti e le perdite (PNL) su Binance

Prima di imparare a visualizzare il profitto-perdita per un ordine negoziato su Binance, impareremo a conoscere PNL.

Cos’è il PNL? PNL è l’acronimo di profit and loss. Questo è un indicatore che mostra il profitto e la perdita sul tuo account.

PNL può visualizzare l’importo totale di profitti e perdite (in % e convertito in USD), l’importo del profitto – perdita per ciclo e per giorno.

PNL è disponibile solo nel trading Spot, Margin e Futures e il numero PNL può o non può essere eseguito.

PNL realizzato significa profitto/perdita di posizioni chiuse.

PNL non realizzato significa che le posizioni sono ancora detenute su ordini aperti; PnL può continuare ad aumentare o diminuire in questo momento.

Come visualizzare profitti e perdite (PNL) su Binance?

Per visualizzare i tuoi profitti e perdite su Binance, devi accedere al tuo account Binance.

Visualizza profitti e perdite (PNL) sugli ordini Binance Spot

Passo 1: Nella schermata principale, fai clic su Portafoglio nell’angolo destro, seleziona Fiat e Spot.

Nella finestra della pagina del portafoglio Fiat e Spot, scorri verso il basso per visualizzare la colonna Valore BTC per conoscere il valore della moneta che hai appena creato.

Tuttavia, qui dovrai ricordare prima di effettuare una transazione quante monete ci sono in quel portafoglio di monete, quanto vale in USD. Per sottrarre manualmente il numero di monete visualizzate nella tabella.

Passo 2: Nella pagina Fiat e Spot, fai clic sulla piccola freccia nell’area PNL di ieri.

Se il saldo non viene visualizzato, fare clic su Mostra saldo.

Passo 3: Verrai reindirizzato alla pagina (Analisi spot di profitti e perdite)

Qui vedrai le informazioni su profitti e perdite per il tuo account Spot. I dati per PNL sono in USD e le rispettive percentuali.

Stima saldo: saldo totale sul tuo conto spot in BTC e convertito in USD.

PNL di ieri: Attività totali nel conto spot Ieri – Attività iniziali (alle 00:00:00 UTC) – Rimessa netta e deposito. L’ora di aggiornamento dei dati sarà nel fuso orario UTC+0. L’orario di manutenzione è dalle 0 alle 2 del mattino (UTC + 0) tutti i giorni. Durante questo periodo, il PNL di ieri non verrà visualizzato.

30 giorni PNL: profitto e perdita totali di 30 giorni in USD e %.

PNL cumulativo (%): Rapporto PNL cumulativo = PNL accumulato / (attività da conto spot dal giorno 1 + trasferimenti e depositi netti dal giorno 1 al giorno N). Puoi scegliere di guardare in un ciclo degli ultimi 7 giorni (gli ultimi 7 giorni), degli ultimi 30 giorni (gli ultimi 30 giorni) o Personalizza (in base a un ciclo opzionale).

Asset Allocation: la percentuale di ciascun asset nel tuo conto spot (calcolata al prezzo di mercato più recente di ciascun asset).

PNL giornaliero = Conto giornaliero last spot – Attività iniziali alle 00:00:00 UTC – Rimessa netta e deposito.

Patrimonio netto = Patrimonio netto totale di tutte le attività nel conto spot dal giorno 1 al giorno N.

Profitto = Profitto totale ed errore al giorno dal giorno 1 al giorno N.

Come visualizzare profitti e perdite su Binance Futures (PNL Binance Futures)

Passaggio 1: fare clic su Wallet, quindi selezionare Futures

Passo 2: Nella pagina Futures Wallet, seleziona il tipo di conto Futures: USDT-M Futures o Coin-M Futures

Passaggio 3: fare clic su Analisi PNL

Passo 4: Fare clic sul ciclo che si desidera visualizzare la cronologia.

Se i dati sono nascosti come ***, fare clic su Mostra per visualizzare i dati. Se non vuoi essere visibile, fai clic o nascondi.

Le informazioni che puoi vedere su profitti e perdite in Binance Futures includono:

Profitti e perdite giornalieri (profitti e perdite giornalieri)

Profitti e perdite cumulativi

% di profitti e perdite cumulativi (% di profitti e perdite accumulati)

…

Questi dati vengono visualizzati sotto forma di grafico. Se vuoi vedere qualsiasi dato, fai clic su quei dati per trasformarli in grassetto. Tali dati verranno visualizzati sul grafico.

Scorri verso il basso fino alla fine della pagina. Ci saranno dati di profitti e perdite visualizzati in forma tabellare, dettagliando l’importo di ogni giorno. Oltre ai dati di cui sopra che mostrano dettagli numerici in questa tabella, ci sono anche ulteriori informazioni sui trasferimenti netti.

Trasferimento netto: l’importo trasferito in entrata o in uscita dal portafoglio Futures.

Inoltre, la colonna di destra della pagina Dettagli profitti e perdite del conto Futures elenca informazioni dettagliate, tra cui:

Parole totali

Perdita totale

Utile/perdita netta: Profitto totale – perdita

Giorno della vittoria

Giorno perdente

Giorno del sorteggio

Tasso di vincita

Parola media

Foro medio

Rapporto profitti/perdite

Come vedere profitti e perdite su Binance Margin

Simile a Spot e Futures Wallet, nella home page fai clic su Portafoglio, quindi seleziona Margine.

Quindi fai anche clic per selezionare il tipo di conto a margine: Incrocia o Isola per vedere il profitto / perdita del conto di margine di trading.

Conclusione

Quindi abbiamo appena imparato come vedere il profitto e la perdita su Binance of Spot, Future e Margin. Puoi vedere che Binance mostra profitti e perdite in modo diverso rispetto alle borse Forex e CFD azionarie.

Sullo scambio Binance, quando scambi una coppia di monete A-B, utilizzerai la tua moneta esistente B per acquistare la moneta A o vendere la tua moneta esistente A per ricevere monete reali. Pertanto, la visualizzazione dei profitti e delle perdite si baserà sulla crescita effettiva della moneta che possiedi.

Questo non può essere molto chiaro per i neofiti se sei abituato a fare trading di CFD o forex. Tuttavia, con il trading su Binance, puoi possedere monete reali e puoi trasferire tra portafogli su Binance in modo completamente gratuito. Puoi anche trasferire completamente le monete in un altro scambio molto conveniente.