Siacoin: cos’è e come funziona

Siacoin (SC) è il token di utilità della rete Sia, una piattaforma di cloud storage distribuita e decentralizzata basata su blockchain che funziona utilizzando capacità di archiviazione inutilizzate per creare un mercato di archiviazione dei dati.

Caratteristiche di Siacoin

L’obiettivo di Siacoin è proteggere la privacy dei dati degli utenti.

L’ecosistema Sia è composto da affittuari, host, minatori e un team di sviluppatori che sono responsabili della costruzione sulla rete Sia e Skynet. La rete Sia è completamente automatizzata, funzionando con il minimo intervento umano.

Skynet ·

Progettato come una piattaforma di condivisione file e distribuzione di contenuti decentralizzata, Skynet è costruito su Sia. È in grado di archiviare e servire contenuti in modo decentralizzato.

Skynet è un protocollo open source che memorizza qualsiasi tipo di dati e file.

I dati possono essere caricati sulla piattaforma attraverso il nodo Sia dell’utente o da un portale web Skynet di terze parti. I file generano un collegamento a 46 byte dopo il loro caricamento riuscito, noto come Skylink. Quel link funge da indirizzo del file e può essere condiviso con chiunque in modo che possano recuperare i dati da Skynet.

Una volta che un utente carica correttamente un file su Skynet, non ha bisogno di rimanere online affinché il file sia disponibile per gli altri.

Invece, la rete Sia si assume tutta la responsabilità del file da quel punto, incluso il suo pinning e fornendo elevate velocità di recupero: questo significa che le DApp che utilizzano questo servizio hanno accesso a un livello di archiviazione decentralizzato.

Le applicazioni centralizzate possono anche utilizzare Skynet, in quanto il protocollo può consentire a qualsiasi base di utenti di archiviare e distribuire dati senza restrizioni.

Come funziona Siacoin?

L’ecosistema Sia è costituito da alcuni elementi critici che vengono spiegati di seguito:

Nodo: Istanza o installazione di Sia;

Istanza o installazione di Sia; Inquilino: Uploader di file o dati sulla rete;

Uploader di file o dati sulla rete; Ospite: Persona che presta il proprio spazio di archiviazione personale per gli altri da utilizzare in modo che possano caricare file sulla rete;

Persona che presta il proprio spazio di archiviazione personale per gli altri da utilizzare in modo che possano caricare file sulla rete; Contratti: Come suggerisce il nome, i contratti sono un insieme legale di termini tra un affittuario e un host che entrambe le parti concordano. I contratti hanno lo scopo fondamentale di specificare la quantità di dati memorizzati, insieme al suo periodo di tempo e costo. Tutti i dati contrattuali sono tracciati e completati dal software e dalla blockchain;

Come suggerisce il nome, i contratti sono un insieme legale di termini tra un affittuario e un host che entrambe le parti concordano. Siacoins: Siacoin è il token principale che alimenta la piattaforma Sia;

Siacoin è il token principale che alimenta la piattaforma Sia; Siafunds: Siacoin ha anche un token secondario che viene utilizzato per la condivisione delle entrate sulla rete. Ai titolari di Siafunds vengono inoltre concessi Siacoins come ricompensa al completamento di ogni singolo contratto completato.

Dopo aver caricato con successo un file sulla piattaforma Sia, il file viene diviso in più parti e crittografato. Questo file viene quindi inviato in tutto il mondo attraverso percorsi diversi, poiché gli affittuari caricano i file e gli host li memorizzano.

Quindi, l’automazione di Sia entra in gioco per gestire tutto. La rete garantisce la disponibilità dei file per sempre dopo il loro caricamento da parte dell’utente, poiché ogni file viene copiato più volte. Gli host non sono in grado di accedere a quegli interi file, poiché ciò che ricevono sono solo parti di un file con livelli di crittografia.

Siacoin

Siacoin è l’utility token della rete Sia, alimentandone l’ecosistema: quasi tutti i servizi e le funzionalità disponibili sulla rete sono accessibili utilizzando Siacoins.

Quando un utente carica i propri dati sulla rete Sia, lo spazio di archiviazione richiesto per tali dati viene acquistato con Siacoins. Gli host vengono pagati in Siacoin per l’archiviazione dei dati di altre persone.

Siacoin (SC) Tokenomics

La fornitura totale di token del token SC è 51.548.842.992 e l’attuale offerta circolante è 51.55B SC.

Siacoin (SC) Prezzo

Siacoin (SC) è scambiato a circa $ 0,004775 a partire dal 1 ° agosto 2022. Il suo volume di scambi di 24 ore in borsa è di oltre $ 37 milioni.