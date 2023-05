Volatilità di Pepecoin (PEPE), previsioni per le prossime settimane

Il memecoin Pepecoin (PEPE) ha suscitato grande interesse nel settore delle criptovalute nell’ultima settimana, grazie a un aumento dei prezzi del 400% in soli sette giorni. Nonostante il recente massimo storico toccato da PEPE la scorsa settimana, ci sono state pressioni di vendita significative durante il fine settimana, causate, tra le altre cose, dall’attività delle balene che hanno deciso di prendere i loro profitti dopo la decisione di Binance di elencare la criptovaluta. Tuttavia, alcuni dei primi acquirenti e credenti in PEPE stanno considerando il calo dei prezzi come un’opportunità per acquistare ancora una volta, mentre gli esperti del settore continuano a monitorare la situazione prima di trarre conclusioni sulla futura direzione del prezzo di PEPE. Mentre alcuni trader di criptovalute considerano i memecoin come PEPE privi di valore intrinseco, altri apprezzano la cultura attorno ad essi e rispettano le dinamiche delle pompe e delle vendite.

Pepecoin (PEPE), previsioni prezzo e analisi di mercato

La criptovaluta Memecoin Pepecoin (PEPE) ha visto un aumento del prezzo del 400% nell’ultima settimana, attirando l’attenzione della comunità crittografica. Tuttavia, dopo aver raggiunto il massimo storico di $ 0,0000046, la valuta ha subito una forte pressione di vendita nel fine settimana, a causa dell’aumento dell’attività delle balene che hanno deciso di prendere profitto sulle loro partecipazioni in PEPE. La decisione di Binance di individuare la quotazione ha avuto un impatto significativo sul mercato di PEPE e ha portato all’attuale situazione del prezzo.

Le attività delle balene du PEPECOIN

È da notare che, nonostante il fine settimana abbia portato ad una diminuzione del prezzo di Pepecoin, alcune balene che hanno effettuato acquisti massicci stanno affrontando enormi perdite. Secondo i dati di Lookonchain, una di queste balene, che ha acquistato 962 miliardi di monete PEPE ad un prezzo medio di acquisto di $0.000003122, sta quindi affrontando perdite di carta superiori a mezzo milione di dollari. Tali informazioni evidenziano come l’investimento in criptovalute possa comportare rischi significativi, che richiedono attenzione e prudenza nella pianificazione strategica degli acquisti.

Tuttavia, in una interessante evoluzione degli avvenimenti, molti dei primi acquirenti di Pepecoin (PEPE) e credenti al suo valore stanno vedendo l’attuale calo come un’opportunità per reinvestire. Secondo il provider di dati on-chain Lookingonchain, quattro grandi investitori – presumibilmente la stessa persona – hanno acquistato 8,77 miliardi di dollari in PEPE (attualmente pari a 22,15 milioni di dollari) entro tre minuti dalla quotazione di PEPE, senza vendere ancora nulla. Questo ha comportato un profitto di 133.095 volte il loro investimento iniziale di 0,08 dollari ETH (pari a 166 dollari al tasso di cambio attuale).

PEPECOIN è un buon investimento? Cosa dicono gli esperti

Il token Pepecoin (PEPE) ha subito una significativa pressione di vendita dopo un forte rally nella scorsa settimana. Il memecoin, basato sul tema della rana PEPE, ha registrato una correzione del 50% rispetto ai massimi delle ultime 72 ore. Al momento della scrittura, PEPE è già scambiato al ribasso del 6,80% nelle ultime 24 ore a un prezzo di $0,00000238. Considerando l’importante aumento dei prezzi nelle ultime tre settimane, è difficile prevedere se l’andamento al rialzo di Pepecoin proseguirà. Il trader di criptovalute di fama, Bob Louka, ha commentato che definire il top in questi token meme come PEPE non ha senso, poiché non presentano alcun valore intrinseco e sono tecnicamente senza valore e inestimabili. Anche se non fa parte degli investitori in Pepecoin, Louka mostra rispetto, nonostante non condivida la stessa cultura.