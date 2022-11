WAHED Coin verrà lanciata il 5 dicembre

WAHED Coin, la criptovaluta nativa dell’ecosistema WAHED, sarà quotata su LBank il 5 dicembre. L’asset alimenta una gamma crescente di funzionalità all’interno dell’hub di investimento di nuova generazione di WAHED.

La quotazione di WAHED Coin su LBank renderà l’asset digitale disponibile a un pubblico globale, consentendo loro di sfruttare le numerose opportunità che l’ecosistema WAHED ha da offrire.

Il team di WAHED porta decenni di esperienza alla prossima generazione di innovatori e imprenditori. Il progetto abbraccia la tecnologia blockchain per assistere le imprese e rendere più trasparenti gli investimenti globali e la filantropia.

Il gruppo dirigente è guidato dal presidente Shaikh Abdulla Bin Ahmed Bin Salman AlKhalifa. Fungendo da forza trainante dietro WAHED, il presidente porta decenni di esperienza nella collaborazione con il governo del Bahrain. La posizione più recente di Sua Eccellenza come Sottosegretario al Ministero degli Alloggi ha messo in luce il potenziale della tecnologia blockchain.

Il presidente di WAHED vanta una comprovata esperienza nell’attuazione di progetti su scala nazionale.

Il Presidente è assistito dal Vice Presidente Ing. Abdulrahman Bin Ahmed Al Abdulkader. Lavorando all’interno del Ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita per oltre 30 anni, ha acquisito competenze in settori che vanno dall’ingegneria al settore immobiliare.

Questa vasta conoscenza del commercio internazionale posiziona in modo univoco WAHED come un attore potenzialmente fondamentale nel panorama degli investimenti globali.

Il membro del consiglio di amministrazione Sergio Torromino è un uomo d’affari decorato con una vasta esperienza nei metalli, nella fabbricazione e nella costruzione navale. Ha anche una carriera leggendaria in politica, e in precedenza è stato membro del Parlamento in Italia.

Anas Mahmood, che vanta 15 anni di esperienza nella gestione di progetti immobiliari e di costruzione in Bahrain e nel Regno Unito.

Khalid Jalili è dottore commercialista e direttore finanziario di Wahed Projects, che supervisiona le operazioni finanziarie e di investimento. Avendo ricoperto posizioni dirigenziali di primo piano come Chief Financial Officer in banche e istituzioni governative e con oltre 28 anni di esperienza in finanza e revisione contabile, Khalid aggiunge una grande quantità di conoscenze specifiche del settore al team principale.

Salvatore Nitcotra, membro del consiglio di amministrazione di WAHED, porta con sé 50 anni di esperienza nel settore petrolifero e del gas in Africa orientale e in Italia.

Muath Abdulraman porta una vasta conoscenza dei principali progetti di sviluppo sia in Arabia Saudita che nel Regno Unito. La sua esperienza nel coordinamento multi-sito e nella conformità normativa costituisce una parte vitale del processo decisionale di WAHED.

Migin Vincent comanda il lato tecnico di WAHED come direttore tecnologico e operativo, portando le sue diverse conoscenze IT al team. La carriera di Migin si estende per oltre 15 anni in vari ruoli in tutto il Medio Oriente. Ha il compito di garantire il funzionamento ottimale delle attività cruciali basate su blockchain di WAHED.

Completa il team di direttori Ahmad Fayadh, in qualità di direttore marketing mondiale. L’esperienza di Ahmad risiede nell’ingegneria meccanica per il petrolio e il gas, un settore in cui ha una carriera di 20 anni in Italia e Bahrain.

Il professor Muwaffaq AlDulaimi servirà come consulente della Sharia di WAHED, fornendo competenze vitali nell’aderire alle linee guida religiose.

Ebrahim AlNaham è il consulente per i media di WAHED. Porta un’aria di autorità alla messaggistica di WAHED grazie alla sua esperienza pluriennale come giornalista in Bahrain e alla sua posizione di ospite principale permanente sui più importanti canali satellitari regionali e internazionali.

La quotazione di WAHED Coin il 5 dicembre è solo l'ultima pietra miliare in quanto l'ecosistema WAHED si è evoluto in un sistema finanziario a tutti gli effetti per gli investitori globali.

Informazioni su WAHED

WAHED è il primo hub di investimento al mondo per le aziende blockchain in tecnologia, iniziative sostenibili e aziende innovative. WAHED è la soluzione al fastidio dei finanziamenti per startup tecnologiche e startup eco-compatibili e orientate alla sostenibilità e lavoriamo per offrire un mondo di trasparenza, che si basa sulla fiducia.