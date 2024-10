Introduzione all’andamento di Wall Street

Negli ultimi giorni, i principali indici di Wall Street hanno mostrato segnali di ripresa, aprendo le contrattazioni in rialzo dopo una settimana caratterizzata da performance negative. L’S&P 500, uno degli indici più seguiti, ha registrato un incremento dello 0,5%, ma si prepara a interrompere una striscia positiva di sei settimane consecutive. Questo scenario solleva interrogativi sulle dinamiche economiche attuali e sulle aspettative future degli investitori.

Analisi dei principali indici

Il Nasdaq 100 ha visto un aumento dello 0,7%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,4%. Questi risultati sono indicativi di un mercato che, nonostante le incertezze, continua a mostrare resilienza. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono scesi di tre punti base, attestandosi al 4,18%, mentre il cambio euro/dollaro è rimasto pressoché invariato a 1,083. Tali indicatori economici sono cruciali per comprendere le tendenze attuali e le aspettative di crescita.

Focus sulle aziende e sulle trimestrali

Tra le aziende che hanno attirato l’attenzione, Tesla ha registrato un ulteriore rialzo del 1%, dopo un impressionante incremento del 21,9% nella seduta precedente. Al contrario, Apple ha mostrato una performance poco mossa, in seguito al downgrade di KeyBanc a underweight. Gli investitori sono attenti alle trimestrali in arrivo e si preparano per le elezioni del 5 novembre, che potrebbero influenzare significativamente il mercato. Inoltre, i dati sul mercato del lavoro previsti per venerdì prossimo saranno fondamentali per le aspettative sulle prossime mosse della Federal Reserve.

Ordini di beni durevoli e prospettive economiche

Un altro dato importante da considerare è la diminuzione degli ordini di beni durevoli, scesi dello 0,8% a settembre, rispetto al -1% previsto. Questo calo potrebbe indicare una certa debolezza nella domanda, sollevando preoccupazioni sulle prospettive di crescita economica. Gli analisti continueranno a monitorare questi indicatori per valutare l’andamento futuro del mercato e le possibili reazioni della Fed.