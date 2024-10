in

Wall Street: analisi delle contrattazioni e previsioni economiche

In un contesto di incertezze economiche, Wall Street ha aperto le contrattazioni in rialzo, segnando un incremento significativo dopo una settimana caratterizzata da performance negative.

L’indice S&P 500 ha registrato un aumento dello 0,5%, sebbene si prepari a interrompere una striscia positiva di sei settimane consecutive. Questo scenario evidenzia la volatilità del mercato e la continua evoluzione delle aspettative degli investitori.

Analisi degli indici principali

Il Nasdaq 100 ha mostrato un incremento dello 0,7%, mentre il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,4%. Questi dati indicano un certo ottimismo tra gli investitori, nonostante le incertezze globali. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono scesi di tre punti base, attestandosi al 4,18%, mentre il cambio euro/dollaro è rimasto pressoché invariato a 1,083.

Performance delle aziende e fattori influenzanti

Tra le aziende, Tesla continua a guadagnare terreno, con un incremento dell’1% dopo un impressionante 21,9% nella seduta precedente. Al contrario, Apple ha mostrato una performance poco mossa, influenzata dal downgrade di KeyBanc a underweight. Gli investitori stanno attentamente monitorando le trimestrali e si preparano per le elezioni del 5 novembre, insieme a dati chiave sul mercato del lavoro previsti per venerdì prossimo, che potrebbero influenzare le decisioni future della Fed.

Prospettive economiche e dati recenti

Recentemente, gli ordini di beni durevoli hanno mostrato una diminuzione dello 0,8% a settembre, rispetto al -1% previsto. Questo dato è significativo per comprendere l’andamento della domanda nel settore manifatturiero. Inoltre, l’outlook economico della Germania è migliorato a ottobre, secondo l’indice dell’Istituto Ifo sulle aspettative di business. Tuttavia, sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori che l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono in diminuzione, suggerendo una certa cautela tra gli operatori economici.

In Europa e a Piazza Affari, l’avvio è stato poco mosso, ma si segnala un rialzo per Eni dopo i risultati del terzo trimestre, con Saipem che mostra segni di ripresa. Questi sviluppi evidenziano l’importanza di monitorare le performance aziendali e i dati economici per anticipare le tendenze future.