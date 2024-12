Wall Street in rialzo grazie a Broadcom e segnali di crescita economica

Wall Street e la performance del Nasdaq

Oggi Wall Street ha aperto in rialzo, sostenuta da una forte performance del Nasdaq, che ha visto un incremento significativo grazie al titolo di Broadcom. Questo titolo ha registrato un aumento del 19%, portandosi a 215 dollari dopo la pubblicazione di risultati trimestrali superiori alle attese. Nonostante una settimana caratterizzata da andamenti contrastanti, l’indice Nasdaq ha superato per la prima volta i 20.000 punti due giorni fa, avviandosi verso la conclusione di una settimana positiva.

Andamenti dei principali indici

In apertura di giornata, il Dow Jones è salito di 54,32 punti, corrispondente a un incremento dello 0,12%. Anche lo S&P 500 ha registrato un guadagno, con 18,87 punti in più, pari a un rialzo dello 0,31%. Il Nasdaq, invece, ha segnato un aumento di 99,53 punti, corrispondente a un +0,50%. Questi dati evidenziano un clima di ottimismo tra gli investitori, spinti dalla performance di aziende tecnologiche come Broadcom.

Mercato del petrolio e previsioni economiche

Il mercato del petrolio ha mostrato segnali di crescita, con il prezzo del Wti al Nymex in aumento dello 0,70%, raggiungendo i 70,51 dollari al barile. Tuttavia, nonostante questi segnali positivi, ci sono preoccupazioni riguardo all’economia tedesca. La Bundesbank ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL per quest’anno e il prossimo, evidenziando problemi strutturali e venti contrari che influenzano l’economia tedesca. Le nuove stime prevedono una contrazione dello 0,2% nel 2023 e una crescita limitata allo 0,2% nel 2024.

Previsioni della Banca d’Italia e dati sui prezzi

In Italia, la Banca d’Italia ha aggiornato le previsioni di crescita del PIL per il 2024 al +0,5%, tenendo conto delle giornate lavorative. Inoltre, i dati di novembre mostrano un aumento dei prezzi import-export negli Stati Uniti, con i prezzi import in crescita dello 0,1% rispetto al mese precedente e un incremento annuale dell’1,3%. I prezzi export, invece, hanno mantenuto una variazione nulla, registrando un aumento dello 0,8% su base annua, secondo i dati del Bureau of Labour Statistics.

Operazioni nel settore editoriale

Infine, la holding Exor ha annunciato la vendita della testata La Provincia Pavese e delle sue attività digitali al gruppo editoriale Sae. L’accordo, che dovrebbe concludersi entro aprile 2025, è soggetto a condizioni sospensive e alle normative vigenti. Questa operazione segna un’importante evoluzione nel panorama editoriale italiano, evidenziando le dinamiche in corso nel settore.