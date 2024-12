Wall Street in ripresa: analisi delle fluttuazioni di mercato

Wall Street recupera terreno dopo le perdite

Inizio di giornata positivo per Wall Street, che registra un significativo rialzo dopo le pesanti perdite subite nei giorni precedenti. Le fluttuazioni del mercato sono state innescate dalle nuove previsioni fornite dai banchieri della Federal Reserve, che hanno deciso di abbassare i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli al 4,25%-4,50%. Questa decisione era ampiamente prevista dagli analisti e ha avuto un impatto immediato sui principali indici di borsa.

Performance dei principali indici di borsa

Oggi, in apertura, il Dow Jones ha registrato un incremento di 360,36 punti, corrispondente a un aumento dell’0,85%. Anche l’S&P 500 ha mostrato un rialzo, guadagnando 51,26 punti (+0,87%), mentre il Nasdaq ha visto un incremento di 211,40 punti (+1,09%). Questi dati indicano un recupero della fiducia degli investitori, che sembrano reagire positivamente alle misure adottate dalla Federal Reserve.

Andamento del mercato del petrolio e dell’economia statunitense

In aggiunta, il prezzo del petrolio WTI al Nymex ha mostrato un incremento dello 0,91%, attestandosi a 71,22 dollari al barile. Questo rialzo è significativo, considerando le recenti fluttuazioni dei prezzi energetici. L’economia statunitense ha registrato un incremento del PIL del 3,1% nel terzo trimestre del 2024, superando le stime precedenti. I consumi hanno mostrato una forte crescita, mentre i profitti delle aziende hanno subito una leggera flessione. L’indice dei prezzi PCE è diminuito, indicando una bassa inflazione, un fattore che potrebbe influenzare ulteriormente le decisioni della Federal Reserve.

Richieste di sussidio alla disoccupazione e mercati globali

Le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti sono scese più del previsto, con un totale di 220 mila unità nella settimana al 13 dicembre. Questo dato ha superato le attese degli analisti, che prevedevano un calo a 229 mila unità. La media delle ultime quattro settimane si è stabilizzata a 225.500 unità, evidenziando un quadro più accurato dello stato del mercato del lavoro. Tuttavia, le borse cinesi hanno chiuso in negativo a causa della cautela sui mercati globali, influenzata dall’approccio della Federal Reserve sui tassi. L’indice Hang Seng ha perso lo 0,5%, mentre Shanghai ha registrato un calo dello 0,36%. Anche Sydney e Seul hanno mostrato performance negative, segnalando un clima di incertezza.

Prospettive per Conad e il mercato italiano

In un contesto di ripresa economica, Conad prevede di chiudere il 2024 con un aumento del fatturato del 4,5%, raggiungendo 21,1 miliardi di euro. Il presidente Mauro Lusetti ha sottolineato la solidità e la crescita continua dell’azienda, mantenendo una quota di mercato del 15% in Italia. I negozi specializzati come PetStore Conad e TuDay Conad mostrano performance positive, contribuendo al successo complessivo dell’azienda. Questo scenario evidenzia come le aziende italiane stiano affrontando le sfide del mercato con strategie mirate e una visione a lungo termine.