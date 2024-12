in

Un anno di crescita per Conad

Conad si prepara a chiudere il 2024 con un significativo incremento del fatturato, pari al 4,5%, portando i ricavi a 21,1 miliardi di euro. Questo risultato, presentato nei preconsuntivi a Milano, evidenzia una crescita superiore rispetto alla media del mercato, sostenuta da un aumento dei volumi di vendita. La strategia dell’azienda si è rivelata vincente, permettendo di mantenere una quota di mercato stabile al 15% a livello nazionale.

Strategie vincenti e resilienza

Il presidente Mauro Lusetti ha dichiarato che “la nostra è una crescita continua e questo è un elemento di solidità”. Questo commento riflette la capacità dell’azienda di affrontare le sfide del mercato, dimostrando una resilienza notevole anche in un contesto economico difficile. Conad continua a svolgere un ruolo di primo piano in tutti i canali di vendita e nelle diverse aree geografiche italiane, consolidando la sua posizione di leader da Nord a Sud dell’Italia.

Crescita nei diversi formati

Particolarmente significativi sono i risultati ottenuti dai negozi specializzati, come PetStore Conad, che hanno registrato un aumento del 17,8%. Anche il format urbano TuDay Conad e i Conad Superstore hanno visto crescite rispettivamente del 5,8% e del 5,7%. Questi dati dimostrano non solo la capacità di Conad di adattarsi alle esigenze del mercato, ma anche l’efficacia delle sue strategie di marketing e vendita, che hanno saputo attrarre un numero crescente di clienti.

Affrontare la “permacrisi”

Lusetti ha inoltre sottolineato come Conad abbia saputo affrontare le sfide della cosiddetta “permacrisi”, mantenendo una posizione di leadership sul mercato. Questo approccio proattivo ha permesso all’azienda di non solo resistere alle difficoltà, ma anche di prosperare, evidenziando la solidità del modello di business di Conad. La capacità di innovare e di rispondere rapidamente alle esigenze dei consumatori si è rivelata fondamentale per il successo dell’azienda.