Wall Street e i dati sull’inflazione

Wall Street ha mostrato un’inversione di tendenza rispetto all’apertura negativa, registrando un significativo rialzo dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione. Il PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index), considerato dalla Federal Reserve come uno degli indicatori principali per misurare l’inflazione, ha mostrato un incremento dello 0,1% a novembre. Questo dato è inferiore alle previsioni, che stimavano un aumento dello 0,2%. Tale risultato ha contribuito a rassicurare gli investitori riguardo alla stabilità economica e alla possibilità di una politica monetaria più accomodante.

Performance degli indici americani

In apertura, il Dow Jones ha guadagnato 313,47 punti, pari a un incremento dello 0,74%. Anche lo S&P 500 ha registrato un aumento di 37,66 punti (+0,64%), mentre il Nasdaq è cresciuto di 107,86 punti (+0,56%). Questi risultati positivi sono stati accolti con entusiasmo dagli investitori, che vedono in essi un segnale di fiducia nel mercato azionario.

Andamento del prezzo del petrolio

Nonostante l’andamento positivo degli indici, il prezzo del petrolio WTI al NYMEX ha registrato una flessione dello 0,63%, scendendo a 68,94 dollari al barile. Questo calo potrebbe essere attribuito a fattori come l’aumento della produzione da parte di alcuni paesi produttori e le preoccupazioni riguardo alla domanda globale. Gli analisti continueranno a monitorare attentamente il mercato del petrolio, poiché le sue fluttuazioni possono avere un impatto significativo sull’economia globale.

Accordo della Spagna con Airbus

In un contesto economico in evoluzione, la Spagna ha recentemente siglato un accordo con Airbus per l’acquisto di 25 nuovi aerei da combattimento Eurofighter. Questo contratto, che segue un precedente accordo del 2022, porta il totale a 115 velivoli. L’acquisto rappresenta un passo importante per il rinnovamento della flotta esistente e sottolinea l’impegno della Spagna nel rafforzare le proprie capacità di difesa. L’accordo con Airbus non solo avrà un impatto positivo sull’industria della difesa spagnola, ma contribuirà anche a creare posti di lavoro e a stimolare l’economia locale.