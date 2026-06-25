Webinar su investimenti e bias emotivi nella VI edizione di Donne in attivo

Un webinar della VI edizione di Donne in attivo, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere, spiega in modo semplice come valutare fondi, ETF, rischio e diversificazione e riconoscere i bias psicologici che condizionano le decisioni finanziarie.

La VI edizione del progetto Donne in attivo promossa con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzata da Unioncamere propone un nuovo appuntamento formativo online dedicato a chi vuole investire con più lucidità. Il webinar nasce per aiutare a orientarsi in un contesto in cui l’incertezza è diventata una costante: mercati, notizie economiche e dati macro possono cambiare rapidamente, rendendo difficile separare rumore e informazioni utili.

L’incontro è pensato per chi desidera conoscere i principali strumenti di investimento senza assumere conoscenze tecniche avanzate. L’obiettivo è offrire una bussola pratica per capire come funzionano fondi comuni e ETF valutare rapporto tra rischio e rendimento e apprendere l’importanza della diversificazione all’interno di un portafoglio personale o familiare.

Il ruolo del progetto e le caratteristiche dell’iniziativa

Il percorso formativo si inserisce nell’ambito della VI edizione di Donne in attivo un progetto di educazione finanziaria femminile che mira a ridurre il gap di conoscenze economico-finanziarie tra i generi. Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere l’iniziativa propone moduli informativi e webinar gratuiti rivolti a pubblici diversi, con un’attenzione particolare alle esigenze delle donne che vogliono gestire risparmi e investimenti in modo autonomo.

Il formato scelto è quello del webinar erogato su Zoom pensato per massimizzare la partecipazione e favorire domande e interazioni. L’iscrizione è gratuita e l’orario indicato per l’incontro è le ore 14.30 rendendo l’appuntamento accessibile a chi lavora o a chi preferisce seguire la sessione nel pomeriggio.

Contenuti pratici: strumenti, rischi e diversificazione

La parte centrale del webinar si concentra su strumenti concreti: verranno illustrate le caratteristiche dei fondi comuni e degli ETF mettendo a confronto costi, liquidità e modalità di gestione. Saranno spiegati i criteri per valutare un prodotto finanziario, con esempi pratici che mostrano come confrontare performance storiche, commissioni e profili di rischio.

In particolare, si approfondirà il concetto di rendimento atteso e di volatilità come misura del rischio. La sessione mostrerà come costruire una strategia di diversificazione che tenga conto di orizzonte temporale, propensione al rischio e obiettivi finanziari, illustrando perché non è prudente concentrare risorse su un singolo asset o su settori troppo omogenei.

Strumenti di confronto e valutazione

Verranno proposti strumenti pratici per confrontare prodotti finanziari: indici di riferimento, indicatori di costo e schede sintetiche dei prodotti. L’intento è rendere immediato il confronto tra alternative che spesso appaiono simili ma che, a livello di struttura dei costi e di esposizione, possono generare risultati molto diversi nel lungo periodo.

Behavioural economics: i meccanismi psicologici che influenzano le scelte

Una parte significativa del webinar è dedicata alla behavioural economics lo studio dei processi decisionali che mette in luce come fattori cognitivi ed emotivi condizionino le decisioni finanziarie. Verranno illustrati i bias più comuni — come l’eccessiva fiducia, l’avversione alle perdite e il cosiddetto effetto gregge — e il loro impatto su operazioni quotidiane di investimento.

Attraverso esempi pratici e simulazioni, il relatore mostrerà come riconoscere segnali di comportamento non ottimale e quali semplici accorgimenti adottare per limitarne gli effetti. L’approccio è orientato a offrire strumenti di consapevolezza: conoscere i propri bias è il primo passo per progettare strategie più robuste e meno soggette a reazioni impulsive dettate dalle notizie o dalle oscillazioni di mercato.

Errori ricorrenti degli investitori

Il webinar dedica spazio agli errori più frequenti: reazioni istintive alle perdite, tentativi di timing del mercato e mancata valutazione dei costi. Saranno mostrati esempi che aiutano a capire come questi comportamenti influenzino il rendimento complessivo, con suggerimenti concreti per evitarli e migliorare la disciplina di investimento nel medio-lungo termine.

Partecipare a questa sessione permette di acquisire una mappa chiara delle scelte finanziarie più rilevanti e degli strumenti utili per costruire un piano coerente con le proprie esigenze. Il formato interattivo su Zoom favorisce il confronto e la possibilità di porre domande specifiche ai relatori, rendendo il webinar un’occasione pratica per migliorare la propria alfabetizzazione finanziaria.