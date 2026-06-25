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26 Giugno 2026

Webinar su investimenti e bias emotivi nella VI edizione di Donne in attivo

Un webinar della VI edizione di Donne in attivo, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere, spiega in modo semplice come valutare fondi, ETF, rischio e diversificazione e riconoscere i bias psicologici che condizionano le decisioni finanziarie.

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Webinar su investimenti e bias emotivi nella VI edizione di Donne in attivo

La VI edizione del progetto Donne in attivo promossa con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzata da Unioncamere propone un nuovo appuntamento formativo online dedicato a chi vuole investire con più lucidità. Il webinar nasce per aiutare a orientarsi in un contesto in cui l’incertezza è diventata una costante: mercati, notizie economiche e dati macro possono cambiare rapidamente, rendendo difficile separare rumore e informazioni utili.

L’incontro è pensato per chi desidera conoscere i principali strumenti di investimento senza assumere conoscenze tecniche avanzate. L’obiettivo è offrire una bussola pratica per capire come funzionano fondi comuni e ETF valutare rapporto tra rischio e rendimento e apprendere l’importanza della diversificazione all’interno di un portafoglio personale o familiare.

Il ruolo del progetto e le caratteristiche dell’iniziativa

Il percorso formativo si inserisce nell’ambito della VI edizione di Donne in attivo un progetto di educazione finanziaria femminile che mira a ridurre il gap di conoscenze economico-finanziarie tra i generi. Finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Unioncamere l’iniziativa propone moduli informativi e webinar gratuiti rivolti a pubblici diversi, con un’attenzione particolare alle esigenze delle donne che vogliono gestire risparmi e investimenti in modo autonomo.

Il formato scelto è quello del webinar erogato su Zoom pensato per massimizzare la partecipazione e favorire domande e interazioni. L’iscrizione è gratuita e l’orario indicato per l’incontro è le ore 14.30 rendendo l’appuntamento accessibile a chi lavora o a chi preferisce seguire la sessione nel pomeriggio.

Contenuti pratici: strumenti, rischi e diversificazione

La parte centrale del webinar si concentra su strumenti concreti: verranno illustrate le caratteristiche dei fondi comuni e degli ETF mettendo a confronto costi, liquidità e modalità di gestione. Saranno spiegati i criteri per valutare un prodotto finanziario, con esempi pratici che mostrano come confrontare performance storiche, commissioni e profili di rischio.

In particolare, si approfondirà il concetto di rendimento atteso e di volatilità come misura del rischio. La sessione mostrerà come costruire una strategia di diversificazione che tenga conto di orizzonte temporale, propensione al rischio e obiettivi finanziari, illustrando perché non è prudente concentrare risorse su un singolo asset o su settori troppo omogenei.

Strumenti di confronto e valutazione

Verranno proposti strumenti pratici per confrontare prodotti finanziari: indici di riferimento, indicatori di costo e schede sintetiche dei prodotti. L’intento è rendere immediato il confronto tra alternative che spesso appaiono simili ma che, a livello di struttura dei costi e di esposizione, possono generare risultati molto diversi nel lungo periodo.

Behavioural economics: i meccanismi psicologici che influenzano le scelte

Una parte significativa del webinar è dedicata alla behavioural economics lo studio dei processi decisionali che mette in luce come fattori cognitivi ed emotivi condizionino le decisioni finanziarie. Verranno illustrati i bias più comuni — come l’eccessiva fiducia, l’avversione alle perdite e il cosiddetto effetto gregge — e il loro impatto su operazioni quotidiane di investimento.

Attraverso esempi pratici e simulazioni, il relatore mostrerà come riconoscere segnali di comportamento non ottimale e quali semplici accorgimenti adottare per limitarne gli effetti. L’approccio è orientato a offrire strumenti di consapevolezza: conoscere i propri bias è il primo passo per progettare strategie più robuste e meno soggette a reazioni impulsive dettate dalle notizie o dalle oscillazioni di mercato.

Errori ricorrenti degli investitori

Il webinar dedica spazio agli errori più frequenti: reazioni istintive alle perdite, tentativi di timing del mercato e mancata valutazione dei costi. Saranno mostrati esempi che aiutano a capire come questi comportamenti influenzino il rendimento complessivo, con suggerimenti concreti per evitarli e migliorare la disciplina di investimento nel medio-lungo termine.

Partecipare a questa sessione permette di acquisire una mappa chiara delle scelte finanziarie più rilevanti e degli strumenti utili per costruire un piano coerente con le proprie esigenze. Il formato interattivo su Zoom favorisce il confronto e la possibilità di porre domande specifiche ai relatori, rendendo il webinar un’occasione pratica per migliorare la propria alfabetizzazione finanziaria.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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