Whitelist NFT: cos’è e come funziona

Partecipare a una whitelist NFT non è così complesso come potrebbe sembrare.

La popolarità ruggente dei token non fungibili non sta rallentando presto, poiché sempre più progetti NFT continuano a riversarsi nel mercato costringendo gli utenti a unirsi alle prime whitelist NFT per usufruire di NFT unici.

Le whitelist NFT sono un nuovo modo attraverso il quale gli utenti possono usufruire di NFT a buon mercato. Gli utenti si uniscono alla whitelist NFT nella speranza di ottenere l’accesso anticipato alle NFT in edizione limitata lanciate con un numero fisso.

Inoltre, queste whitelist NFT assicurano agli utenti che sono idonei a ricevere l’NFT nonostante tutte le probabilità una volta che il calo è in diretta per le masse.

Diamo un’occhiata a come gli utenti possono unirsi alla Whitelist NFT per avvalersi di “offerte early bird”.

Come partecipare a una whitelist NFT?

Per iscriversi a una whitelist NFT, gli utenti sono tenuti a:

Trova il progetto in anticipo

Il mercato NFT è pieno di molti potenziali progetti NFT che sperano di attirare nuovi acquirenti. Questi nuovi progetti NFT offriranno posti nella whitelist a coloro che nella comunità ci arrivano prima che avvenga il lancio.

In parole povere, dovrai essere in anticipo per unirti a una whitelist.

Naturalmente, il problema qui è che essere in anticipo richiede di riporre una grande quantità di fiducia in un nuovo progetto. Con le truffe NFT ancora prevalenti, suggeriamo di fare una forte quantità di ricerche prima di aderire.

Unisciti ai social media / Discord del progetto NFT

Un altro modo attraverso il quale un utente può accedere ai dettagli della whitelist NFT è unendosi o seguendo i social media del suddetto progetto NFT.

Quasi ogni progetto NFT ha il suo account Discord. Qui, gli utenti possono ottenere approfondimenti speciali sul progetto e informazioni essenziali sulla data di conio e di rilascio ufficiale del progetto. Questi account condivideranno anche informazioni aggiornate sulle whitelist NFT che gli utenti possono seguire e partecipare.

Segui le istruzioni per unirti a una whitelist NFT

Una whitelist NFT non ha modi predeterminati e può essere molto dinamica a seconda delle esigenze e dei requisiti del progetto.

A volte per unirsi a una whitelist, il team del progetto NFT può annunciare condizioni come la semplice compilazione di un modulo Google o l’invito ai tuoi amici a unirsi al loro server discord per guadagnare un posto nella whitelist.

A volte la condizione può includere l’adesione a un sistema di lotteria casuale che sceglie spontaneamente i partecipanti. Tuttavia, la chiave è tenere d’occhio tutti i principali aggiornamenti relativi al progetto NFT e seguire le istruzioni per usufruire di un punto di whitelist NFT.