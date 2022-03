L’impero di Amazon potrebbe espandersi in cripto.

Amazon dovrebbe presto creare la propria valuta digitale, ma quando è la data di rilascio?

Gran parte del mondo delle criptovalute si è recentemente concentrato sul fatto che Amazon accetterà bitcoin. Tuttavia, il suo non sarà il loro unico ingresso nel mondo delle valute digitali.

Ecco cosa aspettarsi dal progetto di valuta digitale di Amazon.

Data di rilascio della valuta digitale Amazon

Amazon deve confermare l’esistenza del suo progetto di valuta digitale, per non parlare della sua data di rilascio.

Tuttavia, secondo un insider che ha parlato con City AM, Amazon sta indagando sulla creazione di un proprio token nativo da rilasciare nel 2022.

Naturalmente, dobbiamo prendere queste affermazioni con un pizzico di sale.

Questa intervista bomba agli addetti ai lavori ha affermato che Amazon avrebbe accettato bitcoin entro la fine dell’anno – un’affermazione che Amazon ha rapidamente confutato.

Vale la pena notare, tuttavia, che la dichiarazione di Amazon a Reuters non ha specificamente respinto le affermazioni secondo cui stava creando il proprio token. Invece, un portavoce ha detto:

Nonostante il nostro interesse per lo spazio, la speculazione che ne è seguita intorno ai nostri piani specifici per le criptovalute non è vera.

Amazon rilascerà la propria criptovaluta?

Questa non è la prima volta che sentiamo voci sulla valuta digitale di Amazon. Un altro annuncio di lavoro per la divisione Digital and Emerging Payments di Amazon pubblicato all’inizio di quest’anno ha suggerito la creazione da parte di Amazon di un nuovo metodo di pagamento, presumibilmente destinato a essere lanciato per primo in Messico.

Il prodotto consentirebbe agli utenti di Amazon di “convertire i loro soldi in valuta digitale” da utilizzare per vari beni e servizi Amazon, secondo l’elenco ora rimosso.

In effetti, un annuncio di lavoro più recente per un Digital Currency and Blockchain Product Lead cerca qualcuno per “sviluppare la strategia Digital Currency e Blockchain di Amazon e la roadmap del prodotto”.

Tuttavia, anche se questo è stato descritto come un “token” dall’insider city AM, è probabile che la valuta Amazon non sarà una criptovaluta.

Le criptovalute sono prodotti decentralizzati che si trovano su una blockchain peer-to-peer. Ciò significa che spetta alla comunità prendere decisioni sul futuro della moneta. L’imminente aggiornamento di Taproot di Bitcoin, ad esempio, può andare avanti solo se ottiene un consenso del 90% dei minatori.

È più probabile che la valuta di Amazon sia centralizzata, con il processo decisionale nelle mani dell’azienda. Ciò lo collocherebbe nella stessa categoria di altre valute digitali, come le valute digitali della Banca centrale che 81 paesi stanno indagando o la moneta Diem di Facebook.