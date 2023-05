Wing Finance Prezzo Previsione: 2023, 2025 e 2030

Wing Finance è una piattaforma di prestito decentralizzata cross-chain su Defi. L’obiettivo principale di Wing Finance è quello di rendere il prestito crittografico accessibile a tutti che non era accessibile in precedenza. Ecco alcuni fatti su Wing Finance Crypto:

Il token WING è il token nativo di Wing Finance.

WING funge da mezzo di ricompensa e supporta anche il meccanismo di voto della piattaforma.

I creditori sono ricompensati da Wing Finance se mantengono un buon punteggio di credito sulla piattaforma. Il token WING viene utilizzato per premiare tali creditori.

L’offerta massima di token WING al momento è di 5.000.000 mentre l’attuale offerta circolante è di 2.719.611,18 WING.

Gli sviluppatori del token WING hanno rilasciato l’80% dell’offerta totale come incentivi liquidi e incentivi basati sui depositi.

Il 20% è tenuto in un conto di deposito a garanzia per il fondo comunitario Wing DAO.

Previsione Wing Finance Prezzo

Cerchiamo innanzitutto di esaminare la storia dei prezzi di Wing Finance negli ultimi mesi, prima di prevedere se WING dovrebbe salire o scendere nel prossimo futuro. Le sue prestazioni negli ultimi mesi possono aiutarci a ottenere il contesto richiesto per il futuro. Diamo un’occhiata.

Sotto allegato c’è il grafico di WING per 1 anno e, come possiamo vedere, il prezzo di mercato del token Wing, un anno fa era di $ 9,6. Quindi, c’è una diminuzione di oltre 1,39 volte nel suo prezzo in un anno, considerando il suo prezzo attuale di $ 6,86. Inoltre, ha raggiunto il prezzo più alto di $ 41,93 rispettivamente, durante quel periodo.

Il prezzo di Wing è diminuito di quasi 1,16 volte in tre mesi (anche se l’aumento non è stato coerente), tenendo presente che il suo prezzo 3 mesi fa era di $ 8,0. Tuttavia, il suo prezzo ha raggiunto il prezzo più basso a $ 5,1 durante questo periodo (come illustrato di seguito).

Il valore più alto di tutti i tempi di WING (dopo il suo prezzo di lancio di $ 91) è $ 68,44 che ha raggiunto nell’aprile 2021. Successivamente, il prezzo ha iniziato a scendere e attualmente ha un prezzo di $ 6,86 (ancora una volta il calo non è stato coerente durante l’intero periodo). Inoltre, il suo prezzo di mercato un mese fa era di $ 5,68. Significa che è aumentato di quasi 1,2 volte da allora.

Inoltre, la crittografia WING è 9,97 volte inferiore al suo prezzo più alto di tutti i tempi, il che significa che ha un enorme margine di crescita in futuro.

Inoltre, poiché l’indice CPI sta migliorando comparativamente, ciò potrebbe portare un cambiamento positivo per i prezzi di WING. Si noti che i rapporti dicono che l’indice CPI è aumentato al 6,5% a dicembre 2022. Tuttavia, i dati mostrano che l’indice CPI è diminuito da giugno 2022 a dicembre 2022.

Questo probabilmente è il motivo per cui il prezzo di WING è aumentato di circa 1,08 volte in una sola settimana.

Wing Finance Prezzo Previsione: 2023, 2025 e 2030

Wing Finance Prezzo Previsione 2023

Il prezzo aggregato previsto per il 2023 è di $ 11,2, secondo la previsione del prezzo di Wing Finance.

Wing Finance Prezzo Previsione 2025

Secondo la previsione del prezzo di Wing Finance per il 2025, il prezzo aggregato previsto è di $ 20,0.

Wing Finance Prezzo Previsione 2030

Il prezzo aggregato previsto di Wing Finance per il 2030 è di $ 83,7.

Wing Finance può raggiungere $ 100?

L’attuale prezzo di mercato di WING è di $ 6,86 e quindi deve crescere di quasi 14,6 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Inoltre, il prezzo più alto di tutti i tempi di WING è $ 68,44 che ha raggiunto nell’aprile 2021 ed è cresciuto di quasi 7,4 volte in 5 mesi durante quel periodo (da un valore più basso di $ 9,6 a novembre 2020). Pertanto, ha mostrato una crescita di 1,47 volte in un mese.

Quindi, considerando 1,47 volte la crescita in un mese, possiamo dire che WING ha bisogno di un minimo di 9,9 mesi (meno di 1 anno) per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Ma, poiché ci sono numerosi altri fattori che governano il suo prezzo di mercato (come fattori micro e macroeconomici), non può raggiungere quel valore nei tempi calcolati. Invece, ci vorrà molto più tempo di così.

Wing Finance Prezzo Previsione: Come acquistare Wing Finance?

Il token WING è stato elencato in più scambi, ma non sarà possibile acquistare token WING direttamente utilizzando la valuta FIAT. Per acquistare token WING, è necessario acquistare altre criptovalute come Bitcoin, Solana o qualsiasi token stabile e quindi è necessario trasferirlo allo scambio che offre token WING.

Una volta trasferito allo scambio che offre token WING, ora puoi utilizzare queste criptovalute per acquistare token WING. Gli scambi che offrono token WING per il commercio sono:

Perché investire in Wing Finance Crypto potrebbe essere redditizio?

Il mercato complessivo delle criptovalute è scambiato in ribasso, ma negli ultimi giorni c’è stata una certa ripresa e il mercato complessivo delle criptovalute è ancora una volta a oltre $ 1 trilione. Parlando di Wing Finance, il prezzo di Wing Finance Crypto nella prima settimana di gennaio era di circa $ 15. Tuttavia, poiché il mercato delle criptovalute è diventato negativo, anche la criptovaluta di Wing Finance ha iniziato a scambiare in basso e il prezzo è sceso sotto i $ 5.

Tuttavia, il recupero che la criptovaluta di Wing Finance ha fatto è fenomenale. Le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Shiba Inu sono ancora scambiate oltre il 50% in meno rispetto al loro valore della settimana del 1 ° gennaio. Ma Wing Finance è scambiato al di sopra del suo valore della settimana del 1 ° gennaio. Pertanto, investire in Wing Finance Crypto potrebbe essere redditizio e poiché l’accettazione delle criptovalute è in crescita, Wing Finance potrebbe svolgere un ruolo importante. Le criptovalute sono accettate anche per il pagamento nei giochi di casinò online. Wing Finance ha già raggiunto il 100% del suo valore della settimana del 1 ° gennaio, quindi può essere un mezzo di pagamento redditizio nei giochi di casinò online.