YieldTopia: cos’è e come funziona

YieldTopia è un nuovo protocollo costruito da zero che fornisce rendimenti APY elevati sostenibili e redditizi, con funzionalità avanzate come APY deflazionistico, auto-staking e auto-compounding. Supportato da un ecosistema basato sulle utility progettato per scalare.

C’è una rivoluzione in atto e, nonostante tutte le turbolenze del mercato, DeFi e NFT stanno andando bene. I sistemi funzionano e stanno ancora crescendo in popolarità.

YieldTopia sta aprendo la strada al futuro con un ecosistema che opera in tutti i principali asset decentralizzati. La piattaforma è degna di nota in quanto è supportata da un ecosistema scalabile basato su utility che offre un APY che parte dal 42.069%.

Cos’è YieldTopia?

YieldTopia sta lavorando per creare un ecosistema olistico che abbracci tutte le moderne funzionalità e risorse decentralizzate. Con l’ecosistema YieldTopia, gli utenti possono guadagnare un incredibile APY, scambiare NFT e molto altro.

Le piattaforme precedenti hanno creato potenziale. Proprio come Ethereum, che ha creato la capacità per gli sviluppatori di criptovalute di creare contratti intelligenti e NFT, le piattaforme che esistono oggi sono state fatte per stimolare l’innovazione.

Ora che sappiamo cosa vuole la comunità decentralizzata, YieldTopia sta rendendo tutte le risorse e le funzionalità popolari facili da usare. Le persone dovrebbero avere un facile accesso a questi sistemi e anche il back-end dovrebbe funzionare bene.

Prendiamo come esempio il recente aumento degli NFT. Quando una popolare collezione di NFT cade, Ethereum può bloccarsi. Mentre questo può essere affrontato in futuro attraverso l’innovazione tecnica, YieldTopia è qui oggi con una soluzione.

L’ecosistema YieldTopia

YieldTopia ha creato un ecosistema che funziona a tutti i livelli. È perfetto per gli utenti di livello retail ed è altrettanto potente per gli investitori su larga scala e gli sviluppatori. Ha anche il suo token, $YIELD. Diamo un’occhiata a tutte le funzionalità e le opzioni dell’ecosistema YieldTopia.

Token $YIELD

$YIELD è il token nativo utilizzato all’interno dell’intero ecosistema. Pertanto, tutte le utility di YieldTopia sono focalizzate sul beneficio $YIELD e chi detiene il token. Il token viene utilizzato per partecipare allo staking e ai pool agricoli e generare le alte ricompense APY deflazionistiche date in $YIELD.

Inoltre, $YIELD possono anche essere utilizzati per prestiti e prestiti, voto DAO, fornitura di liquidità e scambio tra criptovalute popolari. Gli investitori saranno in grado di guadagnare una parte dei profitti di YieldTopia semplicemente per detenere $YIELD.

stablecoin $USDY

$USDY è una stablecoin decentralizzata che è un asset criptato ancorato a un rapporto 1: 1 per $BUSD. Poiché $BUSD è di proprietà del più grande scambio di criptovalute al mondo Binance, è un asset digitale valutato come la stablecoin più affidabile nello spazio crittografico.

Tutti i titolari di $USDY guadagneranno un reddito passivo dai profitti di YieldTopia che distribuirà automaticamente e apparirà nei portafogli dei titolari di $USDY.

Più che una semplice Stablecoin, puoi creare LP su YieldTopia Swap o altri DEX / Swap e guadagnare una commissione da ogni swap diventando un fornitore di liquidità per le tue risorse crittografiche preferite fornite con $USDY.

Guadagnerai anche entrate aggiuntive quando presterai $USDY tramite piattaforme, che sono in collaborazione con YieldTopia.

La Stablecoin sarà disponibile sui pool farming & staking di YieldTopia consentendo ai titolari di $USDY di accedere a pool redditizi dedicati ai $USDY.

Governance di YieldTopia

La governance consente alla comunità di creare proposte e votare le decisioni più importanti di YieldTopia come la modifica di tasse, commissioni su DApp, limiti di vendita, programmi di riferimento, sviluppo, come spendere fondi di tesoreria e altro ancora.

Per creare una proposta, dovrai detenere almeno $ 1000 in $YIELD. Inoltre, il tuo potere di voto è determinato dalla quantità di $YIELD che detieni.

DEX / Swap di YieldTopia

YieldTopia’s Swap è uno scambio decentralizzato fornito dal protocollo YieldTopia. Pertanto, la commissione riscossa verrà inviata al pool di liquidità di YieldTopia che fornisce ulteriore supporto al token $YIELD, $USDY stablecoin e all’intero protocollo.

Mercato NFT di YieldTopia

YeildTopia ha un mercato NFT che offre agli utenti tutta la potenza di cui hanno bisogno per visualizzare, elencare e vendere NFT in un unico posto. È semplice da usare e ha un layout intuitivo.

L’adesione a YieldTopia NFT

YieldTopia è più di una somma delle sue dApp, è una comunità decentralizzata.

Nello spirito delle obbligazioni comunitarie, YieldTopia ha creato un programma di affiliazione e i membri ricevono un NFT unico con le loro informazioni su di esso.

Molto più di un NFT che rimarrà inattivo in un portafoglio, l’iscrizione a YieldTopia NFT offre ai membri l’accesso a un sacco di funzionalità e offerte esclusive.

Secondo YieldTopia, l’appartenenza dà:

Vantaggi per l’iscrizione

Accesso anticipato alle applicazioni Beta

Accesso anticipato a $USDY stablecoin e token $YIELD

Airdrop vantaggiosi per i titolari di YieldTopian Membership Card

YieldNFTs: NESSUNA commissione di piattaforma al momento dell’acquisto o della vendita di NFT

YieldSwap: NESSUNA commissione sulla piattaforma quando si scambiano token tramite YieldSwap

YieldPad: NESSUNa commissione di piattaforma quando si partecipa alle prevendite

Governance: doppio potere di voto

Piscine di picchettamento e agricoltura: accesso alle piscine di staking e agricoltura per soli membri

Titolo VIP unico sulle chat di YieldTopia (Telegram & Discord)

Vantaggi futuri:

Carta di debito fisica e digitale collegata al tuo portafoglio $YIELD e $USDY.

IRL Private Events: feste private in yacht, feste in club privati, eventi all’aperto e collaborazioni con eventi privati dei partner.

Un sistema ben progettato

YieldTopia ha alcune incredibili caratteristiche di design che lo rendono un’opzione a lungo termine per chiunque veda la potenza delle reti decentralizzate. Osservando alcuni dei problemi che DeFi e altre innovazioni decentralizzate hanno incontrato fino a questo punto, gli sviluppatori di YieldTopia hanno integrato grandi funzionalità nella piattaforma.

APY Dashboard

La dashboard APY è dove gli utenti possono tenere traccia dei loro guadagni e molto altro ancora. È semplice da usare e capire e offre ai membri della comunità una panoramica di ciò che sta accadendo sulla piattaforma.

Non c’è bisogno di preoccuparsi del futuro delle partecipazioni nell’ecosistema YieldTopia, poiché l’APY ha un’architettura deflazionistica integrata. Molte delle prime piattaforme DeFi non tenevano conto della pressione di vendita e i token di ricompensa perdevano valore.

Puoi puntare facilmente i tuoi token con la funzione di puntata automatica di YieldTopia. Non c’è bisogno di vivere sulla piattaforma se non vuoi!

Guarda crescere i tuoi guadagni con la funzione di composizione automatica su YieldTopia. L’interesse composto è il segreto di un grande APY e YieldTopia lo ha pronto per te.

Se vuoi lanciare una dApp di alta qualità per l’ecosistema YIELD, il Launchpad YieldTopia è il posto dove stare. Offre supporto ai progetti e aiuta la comunità ad accedere in anticipo a grandi idee.

YieldTopia è felice di premiare chiunque sia in grado di spargere la voce sulla piattaforma. Puoi guadagnare mentre aiuti gli altri a saperne di più sulla piattaforma decentralizzata del futuro.

Conclusione

I progressi compiuti nel mondo delle dApp e delle DeFi negli ultimi anni sono incredibili. Quelle che erano iniziate come idee molto nuove sono diventate un settore resiliente che promuove l’innovazione.

Se la crescita di DeFi e NFT deve continuare, piattaforme come YieldTopia sono necessarie per portare queste innovazioni alle masse. Le persone dovrebbero avere un maggiore accesso alla DeFi e più opzioni di investimento.

YieldTopia sta prendendo le idee più popolari dal mondo del decentramento e rendendo semplice per le persone usarle tutte in un’unica semplice piattaforma.