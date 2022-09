ZKSync: cos’è e come funziona

ZKSync è una soluzione di ridimensionamento rollup (zk-rollup) a conoscenza zero sulla blockchain di Ethereum. Il ridimensionamento di Ethereum layer-two (L2) si concentra su due soluzioni: rollup a conoscenza zero e rollup ottimistici.

Nel nostro tuffo nell’ecosistema di applicazioni decentralizzate (DApps) di Ethereum L2s, dopo aver esaminato l’ecosistema Arbitrum e l’ecosistema Optimism come parte di rollup ottimistici, ora ci rivolgiamo a zkSync – una soluzione di ridimensionamento rollup a conoscenza zero per Ethereum.

Cos’è ZKSync?

ZKSync è una blockchain di secondo livello per Ethereum che utilizza zk-rollups come tecnologia di ridimensionamento. Come i rollup ottimistici, gli zk-rollup eseguono il rollup delle transazioni dalla mainnet di Ethereum e inviano le prove delle transazioni a Ethereum. Ciò significa che centinaia di transazioni sono raggruppate in una, che è verificata e protetta da Ethereum.

I sistemi a prova di conoscenza zero hanno una sicurezza crittografica proattiva.

Ad esempio, le soluzioni zk-rollup accertano che una determinata transazione sia vera senza rivelarne la prova. In termini semplici, gli zk-rollup seguono un approccio “fidati di me su questo”. Anche se questo può sembrare incoerente per un profano, le prove a conoscenza zero sono considerate una delle soluzioni di ridimensionamento e privacy più promettenti per Ethereum. Ecco un breve video che spiega le prove zk in modo più dettagliato:

Uno dei vantaggi della tecnologia di zkSync sono le basse tariffe del gas sulla blockchain L2.

Le tariffe del gas possono essere fino a 100 volte inferiori rispetto a Ethereum pur ereditando la sicurezza della mainnet ETH.

Inoltre, zkSync sta rilasciando un aggiornamento con la sua versione V2 per un throughput di oltre 100.000 transazioni al secondo (TPS) una volta che il partizionamento orizzontale dei dati ETH2 è disponibile, stimato alla fine del 2022. Ciò è reso possibile da zkPorter, un protocollo che combina zk-rollup e sharding.

zkSync 2.0 supporta anche funzionalità di smart contract arbitrarie tramite Solidity e Zinc, il suo linguaggio di programmazione interno.

ZKSync vs Rollup vs Optimism vs Starkware

ZKSync ha due principali concorrenti: gli L2 che utilizzano rollup ottimistici (Arbitrum e Optimism) e un’altra soluzione L2 che utilizza la tecnologia di ridimensionamento a prova di zk (Starkware). Ecco le principali differenze tra zkSync e rollup ottimistici:

La velocità di elaborazione on-chain sulle soluzioni a prova di zk è maggiore perché non vi è alcun periodo di attesa durante il quale la transazione può essere contestata.

Tuttavia, le prove zk richiedono molta più potenza di calcolo, quindi sono meno adatte per le DApp con molta attività on-chain.

I rollup ottimistici eseguono contratti intelligenti direttamente sulla rete Ethereum, gli zk-rollup no.

Ci sono anche differenze tra zkSync e Starkware, entrambe soluzioni a prova di zk:

Starkware è iniziato prima (05/2018 rispetto al 12/2019) e ha raccolto più denaro finora.

Starkware è ulteriormente nel suo sviluppo (Round di Serie C chiuso) e ha un ecosistema più grande.

Starkware ha una tecnologia di rollup leggermente superiore e più veloce rispetto a zkSync.

Nel complesso, entrambe le soluzioni a prova di zk hanno approcci validi per scalare Ethereum. zkSync è considerato l’ecosistema più “di base”, mentre Starkware ha molti grandi sostenitori e know-how tecnologico dietro il suo prodotto.

Team ZKSync, investitori e roadmap

ZKSync è fondata da Matter Labs, una società con sede in Germania che lavora sul ridimensionamento di Ethereum. Ha iniziato a lavorare sulla soluzione zkSync a dicembre 2019 e ha rilasciato il suo zkSync v1.0 a giugno 2020. Questa prima iterazione è stata in grado di scalare fino a 300 transazioni al secondo.

Lo sviluppo di zkSync 2.0 ha visto il rilascio della versione alpha di zkEVM, che ha permesso la compatibilità di Ethereum Virtual Machine (EVM) nell’ambiente rollup. Inoltre, con lo sviluppo di zkPorter, una soluzione di partizionamento orizzontale, zkSync sta lavorando per aumentare il throughput da 3.000 tps (nella sua versione 1.1) a 20.000 tps.

Matter Labs ha raccolto $ 2 milioni in un round seed a settembre 2019 e altri $ 6 milioni in un round di serie A a febbraio 2021 da società crittografiche come Binance, Aave, Curve e Coinbase Ventures. Il suo aumento di serie B nel novembre 2021 ha visto altri $ 50 milioni raccolti da fondi di venture capital come a16z, Dragonfly e Placeholder. Nel gennaio 2022, la società è stata sostenuta con altri $ 200 milioni da BitDAO.

Token ZKSync e potenziale Airdrop

ZKSync non ha ancora un token nativo. Tuttavia, la società afferma esplicitamente nella sua pagina tokenomics che ci sarà un token nativo zkSync che verrà utilizzato per lo staking e per diventare un validatore nella rete zkSync. Gli utenti della rete zkSync potrebbero probabilmente essere ricompensati con un airdrop, simile all’airdrop Optimism.

Come usare ZKSync

È possibile utilizzare zkSync attenendosi alla seguente procedura:

Collega il tuo portafoglio basato su browser al portafoglio zkSync. Finanzia il tuo account e attivalo. Transfer funds to another zkSync account (optional). Explore the zkSync ecosystem.

You can find a detailed guide to using the zkSync ecosystem in the official tutorial.

The Best DeFi DApps on ZKSync

Some of the best DeFi DApps on zkSync include:

Curve: a stablecoin exchange.

Yearn Finance: a yield optimizer.

ZigZag: a non-custodial exchange.

Mute.io: an AMM exchange and launchpad

Taker Protocol: DAO-based liquidity protocol

According to @ZK_Daily, a zkSync-focused educational account, there are over 100 projects building on zkSync:

You can find a detailed overview of the zkSync ecosystem on the official zkSync ecosystem site.

Curve

Curve (CRV) is a stablecoin decentralized exchange (DEX) that was one of the first exchanges, alongside Uniswap, to popularize the AMM model. Although Curve on zkSync does not yet have the massive total value locked (TVL) it has on other blockchains, it could grow bigger as zkSync becomes more popular.

Yearn Finance

Yearn Finance (YFI) is a yield-compounding protocol that employs different investment strategies to generate an ROI on its vaults.

Yearn Finance first grew popular on the Ethereum blockchain and eventually spread to other chains. It currently supports Ethereum, Fantoma and Arbitrum on its platform, but users can access Yearn on zkSync via Argent, a wallet provider.

ZigZag

ZigZag is a zkSync-based decentralized non-custodial order book exchange, offering spot trading powered by zk-rollups. Due to zk-proof technology, traders can swap tokens and engage in spot trading directly from their wallets without paying gas fees, according to the project. ZigZag also offers one of two bridges that are live and connect zkSync with Ethereum.

Mute.io

Mute (MUTE) is an AMM exchange, farming platform and IDO platform. It is purely based on zk-rollups and governed by a DAO. Mute offers lightning-fast transactions, limit orders and improved privacy, all while saving gas fees thanks to zk-technology, according to the project.

Taker Protocol

Taker Protocol is a DAO-based liquidity protocol for crypto assets. It allows users to liquidate and rent different types of crypto assets, including non-fungible tokens (NFT), synthetic assets and tokens. Users can also engage in NFT lending and renting. Taker Protocol is currently available in testnet.

The Best zkSync Bridge

Some of the most popular bridges to zkSync are ZigZag and Orbiter Finance.

Orbiter

Orbiter is a decentralized cross-rollup layer-two bridge connecting zkSync and Ethereum. It also allows transfers between zkSync and other L2 chains like Arbitrum, optimism, Polygon, and Immutable X. Orbiter transfers Ethereum-native assets instantly and safely and at a very low cost to the sender.

The Best NFT Marketplace and Tools on zkSync

zkSync has several NFT marketplaces that are already live:

Reddio : it enables developers to embed NFTs into their web and mobile apps without gas fees.

: it enables developers to embed NFTs into their web and mobile apps without gas fees. Homespace : a decentralized metaverse with NFT-based economics.

: a decentralized metaverse with NFT-based economics. Tevaera: a decentralized metaverse using NFT technology.

a decentralized metaverse using NFT technology. tofuNFT: an NFT marketplace focused on GameFi.

an NFT marketplace focused on GameFi. OpenStars: a play-to-earn space strategy game.

a play-to-earn space strategy game. Mintsquare: an NFT platform.

Reddio

Reddio builds economic infrastructure for blockchains by allowing developers to build user-friendly applications. It aims to allow businesses of every size to embed NFTs in their apps without paying gas fees.

Homespace

Homespace is a futuristic virtual world platform combining NFTs and artificial intelligence. It aims to create a personal virtual world, where users can design the home of their dreams on the decentralized platform. Furniture and decorations can be added as NFTs or non-NFT format. Furthermore, they will also be able to travel to public virtual worlds featuring entertainment venues, educational institutions and game zones.

TofuNFT

TofuNFT is an NFT marketplace focused on GameFi and collectibles. It is available on 21 blockchains at the time of writing, and will also launch on zkSync in the future.

Tevaera

Tevaera is a gamified metaverse with utility NFTs. In its so-called Tevaverse, players will build digital civilizations in a 3D environment with VR experience and use the utility NFTs as in-game assets. Tevaera claims to be the first gamified and decentralized metaverse on zkSync and will launch a TEVA token in the future.

Mintsquare

Mint Square is an NFT marketplace, which enables NFT trading with cheaper transactions and faster confirmation time. It aims to build the best multi-chain ZK-rollup and onboard the next 100 million people to mint and trade NFTs. Mint Square is also available on StarkNet.