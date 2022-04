Apple Stock (AAPL): è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento?

Dopo aver chiuso il 2021 in alto, Apple si è imbattuta in un clima leggermente più difficile nel 2022. Quindi vale la pena aggiungere il titolo ora?

Apple è diventata la prima azienda a violare la capitalizzazione di mercato di $ 3 trilioni, anche se è stato per un breve momento.

Tuttavia, dopo aver raggiunto questo traguardo, c’è stato un significativo pullback. Ciò dimostra che mentre gli investitori sono rialzisti su Apple. Capiamo se il titolo è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento.

Alcuni urti ma Apple può rimbalzare

Apple ha registrato un calo, iniziando l’anno con una tendenza al ribasso. Tuttavia, prezzi più bassi potrebbero rappresentare un’opportunità ideale per investire in Apple.

Dopo aver violato la capitalizzazione di mercato di $ 3 trilioni e diventare la prima azienda a farlo, il titolo Apple ha registrato un calo considerevole, essendo sceso a $ 150 il 14 marzo, ma da allora ha registrato una ripresa marginale.

In precedenza, il titolo Apple era stato scambiato a circa $ 175. A marzo, il titolo era sceso a $ 165, scendendo ulteriormente ai suoi attuali livelli di $ 155.

Apple aveva pubblicato i suoi numeri per il trimestre che si è concluso il 25 dicembre 2021, registrando un fatturato record di $ 123,9 miliardi, con un aumento di oltre l’11%. L’utile netto è aumentato del 21% a un record di 34 miliardi di dollari.

Questi numeri sono ancora più impressionanti considerando che sono stati raggiunti nonostante i problemi prevalenti della catena di approvvigionamento. Il CEO Tim Cook ha avvertito che i problemi della catena di approvvigionamento potrebbero mettere un buco di $ 6 miliardi nelle entrate. Con numeri impressionanti nel 2021, gli investitori sono ancora rialzisti su Apple, nonostante un calo del prezzo delle azioni. Un prezzo più basso nel mercato attuale potrebbe essere un’ottima opportunità per investire in AAPL.

Quale futuro per Apple?

Con il colosso tecnologico che ha un potenziale significativo per una crescita ancora maggiore, gli investitori dovrebbero fare la fila per acquistare Apple.

Andando avanti, diversi fattori rendono Apple un investimento ideale nel 2022.

Vendite di iPhone per continuare a guidare la crescita

Il dispositivo di punta di Apple, insieme al Macbook, l’iPhone, si è saldamente affermato come leader di mercato nel mercato degli smartphone, in competizione con produttori come Samsung. Quasi un decennio e mezzo dopo, l’iPhone sta ancora generando un ronzio significativo intorno a ogni evento di lancio, con le vendite che continuano a sembrare forti. Il primo evento di lancio di iPhone nel 2022 ha visto il lancio di iPhone SE 2022 e del nuovo iPad air. I numeri mostrano anche una crescita robusta, con Apple che ha rivelato nel suo quarto trimestre del 2021 che le vendite di iPhone da sole hanno contribuito a generare $ 38,9 miliardi di vendite.

Crescita del segmento servizi

Apple si è anche concentrata sulla crescita del suo segmento di servizi, con servizi tra cui Apple TV, iCloud, Apple Pay e altro ancora. Il segmento dei servizi di Apple è stato dietro solo al segmento iPhone nelle vendite durante il 2021. Guardando i numeri, il segmento dei servizi della società ha generato 68,4 miliardi di dollari per l’anno, con un aumento di oltre il 27% rispetto all’anno precedente. Le vendite di iPhone e la crescita del settore dei servizi da sole costituiscono un argomento convincente per rendere AAPL un buon investimento.

Voci di auto Apple e altro ancora

Mentre le vendite di iPhone e il segmento dei servizi di Apple hanno mostrato una crescita significativa, la società ha anche registrato un aumento nel suo segmento dei dispositivi indossabili, con vendite che hanno toccato quasi $ 15 miliardi nel trimestre di dicembre. C’è anche una crescente speculazione sulla Apple Car, con rapporti che suggeriscono che la società ha già tenuto discussioni con una serie di case automobilistiche.

Le azioni Apple sono un acquisto, una vendita o una detenzione?

Gli analisti hanno dato al titolo Apple una prospettiva ottimistica, con il prezzo di AAPL che dovrebbe aumentare nel 2022.

I risultati di Apple sono stati favorevoli alle stime di consenso sugli utili negli ultimi cinque anni. Trentadue analisti su 38 su Yahoo Finance valutano AAPL un “buy” o “strong buy”, mentre 6 hanno raccomandato di tenere. Nel complesso le azioni Apple sembrano essere un buon acquisto e vale la pena considerarlo in questo momento.

Un titolo da tenere d’occhio

Gli indicatori chiave indicano che questo è il momento giusto per investire in Apple.

Il titolo Apple è uno da tenere d’occhio nel 2022, con diversi venti favorevoli che rendono il 2022 un anno favorevole per Apple. L’azienda è cresciuta in modo significativo sin dalle sue umili origini ed è destinata a stringere la sua morsa sul mercato. Quindi le azioni Apple sono un acquisto, una vendita o una detenzione? La maggior parte degli indicatori di mercato nel rating di consenso indica che il titolo è un acquisto, come accennato in precedenza. Con Apple che espande i suoi orizzonti, possiamo aspettarci che gli investitori tengano d’occhio Apple.