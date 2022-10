3 cose che le persone sbagliano Brave

Idea sbagliata #1: tutti gli annunci sono bloccati su Brave

Il principale punto di forza di Brave è la sua capacità di bloccare gli annunci vessatori. Raggiunge questo obiettivo con la funzione Brave Shields predefinita che blocca anche tracker, pop-up e video a riproduzione automatica di terze parti.

Shields blocca anche i cookie tra domini che possono causare agli utenti la possibilità di tracciamento dannoso.

Poiché questa è la caratteristica più saliente di Brave, è facile pensare che il browser sia una terra completamente priva di pubblicità. Nel vero senso della parola, Brave presenta un “ecosistema pubblicitario opt-in” – che è esattamente come sembra – puoi scegliere di vedere o non vedere gli annunci.

Ora, il “opt-in” è l’impostazione predefinita del browser.

Per questo motivo, è necessario abilitare gli annunci per vederli. Hai anche la possibilità di controllare quando e quanti annunci visualizzare. E a differenza di altri browser in cui gli annunci saranno su tutta la pagina web, rendendola ingombrante e affollata, Brave presenta gli annunci come notifiche push che puoi visualizzare o ignorare.

Brave premia gli utenti per la loro “attenzione” in linea con i suoi numerosi primati del browser. Gli utenti ricevono il 70% delle entrate pubblicitarie e una rapida ricerca sul web mostra che gli utenti segnalano di guadagnare circa 3-5 BAT al mese.

Idea sbagliata #2: BAT e Brave sono la stessa cosa

Le persone che hanno sentito parlare di Brave probabilmente hanno sentito parlare anche di BAT, e basta. Non è raro sentire qualcuno affermare di voler “scaricare il browser BAT” o “acquistare alcune monete Brave”.

Come accennato in precedenza, Brave è il rivoluzionario browser incentrato sulla privacy che protegge gli utenti dai tracker di terze parti per impostazione predefinita, rendendolo probabilmente il browser più privato.

Brave integra la tecnologia blockchain per supportare il Basic Attention Token (BAT). BAT, costruito su Ethereum e integrato con Solana, è il token nativo dell’ecosistema Brave.

BAT è la leva che controlla l’ecosistema Brave. Per uno, è l’incentivo per la visualizzazione di annunci nel browser. Gli utenti possono scegliere di visualizzare gli annunci e di raccogliere Brave Rewards sotto forma di BAT.

Poiché l’attenzione degli utenti viene valutata e premiata, gli inserzionisti possono effettivamente essere sicuri che i loro annunci vengano visualizzati. Brave Rewards consente inoltre agli utenti di dare la mancia agli editori e ai creatori di contenuti di cui apprezzano il lavoro direttamente nel browser. In definitiva, si ottiene un circolo virtuoso che è giusto per tutti, con BAT che alimenta tutto.

Hai due opzioni con il tuo BAT:

Reindirizzalo al sistema premiando gli editori di contenuti di cui apprezzi il lavoro.

Scambialo per criptovalute o contanti sui principali scambi come Gemini, Coinbase, Kraken e Binance.

Idea sbagliata #3: hai bisogno di un portafoglio per iniziare a guadagnare BAT

Un altro equivoco su Brave. In realtà, una volta scaricato il browser e scelto di visualizzare gli annunci, inizi a guadagnare BAT automaticamente. I tuoi token vengono salvati localmente sul tuo browser nel Brave Wallet. Questo portafoglio ti consente di gestire, acquistare e trasferire il tuo BAT.

Tuttavia, Brave non supporta il prelievo / incasso dal portafoglio Brave in questo momento. Per prelevare BAT, dovrai registrarti per un portafoglio esterno come Uphold e Gemini, con cui Brave ha collaborato. Per farlo, tocca “verifica portafoglio” in Brave Rewards e segui le istruzioni. Una volta creato il tuo portafoglio, puoi:

Scambia il tuo BAT con fiat e crypto.

Acquista più BAT scambiando fiat con crypto o crypto per crypto.

Conserva il tuo BAT.

Trasferisci BAT da Brave Wallet al portafoglio esterno.

Qual è la proposta di valore di Brave?

Internet è diventato un appuntamento onnipresente dell’esistenza moderna. Oltre la metà della popolazione mondiale va online ogni giorno per cercare informazioni, fare rete con gli altri, giocare e altro ancora. Il world wide web non è più un lusso, ma piuttosto una componente indispensabile della vita delle persone. Ma la proliferazione di Internet ha anche prodotto un aspetto negativo per la privacy: gli annunci.

Se stai pensando, cosa c’è di così brutto negli annunci? Bene, gli annunci stessi non sono così male, ma lo stesso non si può dire del processo con cui si rivolgono al pubblico. Ogni volta che cerchi qualcosa online, gli inserzionisti creano un tuo profilo digitale che viene poi utilizzato per indirizzarti con annunci basati sulla tua impronta digitale.

La conversazione sulla privacy degli utenti non è mai stata più rilevante che sulla scia di enormi scandali di violazione dei dati come Cambridge Analytica. Il gigante della ricerca Google è stato anche sul posto per problemi di privacy, tra cui il monitoraggio degli utenti e la memorizzazione delle informazioni di identificazione personale (PII) degli utenti.

Conclusioni

In questo contesto, Brave re-immagina completamente tutto. Il browser, fondato dal creatore di JavaScript e co-fondatore di Mozilla Firefox Brendan Eich, è stato lanciato nel 2019. Sebbene impallidisca in popolarità per i pionieri del settore come Google e Yahoo, Brave tiene bene.

Brave è un punto di svolta per la pubblicità digitale e la privacy degli utenti. Per gli utenti che vogliono rimanere in incognito nel selvaggio west che è Internet, Brave è l’opzione giusta. Speriamo che questo articolo possa far luce su alcuni degli aspetti poco chiari del browser.