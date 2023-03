Previsione prezzi Metacade 2023-2030

Metacade è un hub della comunità Web3 costruito sulla blockchain di Ethereum. È una piattaforma in cui gli utenti possono virtualmente rilassarsi per godersi l’esperienza GameFi. Con Metacade, le persone possono giocare ai loro giochi P2E preferiti e vincere premi eccellenti. Oltre a giocare online, Metacade consente agli utenti di incontrare altri sviluppatori, imprenditori e giocatori con interessi e obiettivi simili. La piattaforma ha le seguenti caratteristiche e vantaggi

Giochi di tendenza

Classifiche

Recensioni e

Interagisci con gli altri membri in tempo reale,

$MCADE è il token nativo della piattaforma, che fornisce diritti di voto ai suoi titolari. Si noti che MCADE è un token ERC-20, il che significa che può essere acquistato tramite una blockchain sicura ea basso costo.

Di seguito sono indicati i casi d’uso del token MCADE:

Può essere utilizzato per varie competizioni e tornei all’interno dell’ecosistema Metacade.

Gli utenti possono puntare i token MCADE attraverso l’ecosistema Metacade.

I token MCADE sono un mezzo per premiare gli utenti per i loro diversi impegni all’interno della rete.

Analisi della concorrenza

Metacade è una piattaforma di gioco blockchain e $MCADE è il suo token di gioco. Pertanto, Metacade rientra nella categoria delle criptovalute Play to Earn.

I seguenti sono i cinque principali attori nel settore dei giochi crittografici:

Axie Infinity- È una piattaforma di trading e gioco basata su blockchain, che è parzialmente gestita solo dai suoi giocatori.

È una piattaforma di trading e gioco basata su blockchain, che è parzialmente gestita solo dai suoi giocatori. Decentramento- Decentraland è il primo sistema di realtà virtuale basato sulla decentralizzazione che consente agli utenti di interagire e comunicare, il che lo rende speciale nella sua nicchia. È la terza criptovaluta di gioco più grande in termini di capitalizzazione di mercato, che è di $ 948.532.739.

Decentraland è il primo sistema di realtà virtuale basato sulla decentralizzazione che consente agli utenti di interagire e comunicare, il che lo rende speciale nella sua nicchia. È la terza criptovaluta di gioco più grande in termini di capitalizzazione di mercato, che è di $ 948.532.739. Sandbox- Sandbox è un gioco di realtà virtuale basato su blockchain che consente agli utenti di costruire, vendere e acquistare risorse digitali.

Sandbox è un gioco di realtà virtuale basato su blockchain che consente agli utenti di costruire, vendere e acquistare risorse digitali. Apecoin- Apecoin è una criptovaluta di gioco sviluppata all’interno dell’ecosistema di Bored Ape Yacht Club ed è la migliore criptovaluta di gioco in termini di capitalizzazione di mercato.

Apecoin è una criptovaluta di gioco sviluppata all’interno dell’ecosistema di Bored Ape Yacht Club ed è la migliore criptovaluta di gioco in termini di capitalizzazione di mercato. Gala- I giochi di gala offrono una vasta gamma di giochi blockchain e forniscono ai giocatori il controllo sui loro giochi possedendo NFT.

Metacade Twitter

Le persone parlano attivamente di Metacade e $MCADE su Twitter, poiché possiamo vedere che ci sono stati circa 485 tweet sulla criptovaluta in poche ore.

Uno dei motivi di questa attività è che MetaCade è diventato il primo Play to Earn Crypto che ha raccolto più di $ 670.000 in due settimane.

Inoltre, Metacade ha annunciato l’opportunità di vincere $ 125k per un fortunato utente alla fine del suo evento di prevendita.

Movimenti di prezzo delle attuali criptovalute P2E

I token di gioco sono decollati nelle ultime settimane per due motivi principali

La strategia di acquisizione del gioco di Gala è stata apprezzata e potrebbe essere la strada da seguire. Acquisire o collaborare con giochi in esecuzione e quindi introdurre il token lì Le prospettive accomodanti della Fed stanno incoraggiando gli investitori a prendere scommesse più aggressive, ad esempio i token di gioco.

I principali token P2E includono – Apecoin. Axie Infinity, Decentraland Mana, Sandbox, Gala. Il token P2E più performante negli ultimi 12 mesi è BinaryX. Ecco come si è comportato BinaryX negli ultimi 12 mesi

Ultimi 5 giorni: +9.0%

Ultimi 30 giorni: +109.5%

ultimi 6 mesi: +38,8%

Ultimo 1 anno: +72,0%

Scenario di mercato attuale per il lancio della criptovaluta

A partire da febbraio 2022, la capitalizzazione di mercato di GameFi è stata stimata in 55,38 miliardi di dollari. I rapporti dicono che la capitalizzazione di mercato di GameFi è cresciuta a un CAGR del 180% dal 2018 al 2022.

Inoltre, l’industria del gioco NFT dovrebbe crescere a un CAGR del 31,56% entro la fine del 2027, secondo i dati. Detto questo, è abbastanza ovvio che l’industria dei giochi blockchain dovrebbe crescere rapidamente nei prossimi anni.

Tuttavia, ci sono molti giochi blockchain P2E esistenti che stanno funzionando abbastanza bene per alcuni mesi, come Axie Infinity. Lascia pochissimo spazio alle nuove criptovalute per entrare e prosperare perché il mercato è già pieno di numerose criptovalute di questo tipo e non tutte stanno andando bene.

Come abbiamo detto in precedenza, in futuro si può vedere un’enorme crescita nel settore dei giochi crittografici e qualsiasi P2E innovativo sarebbe molto apprezzato dagli utenti.

Metacade è unico di per sé perché consente agli utenti di condividere le loro esperienze e dati con gli altri giocatori all’interno dell’ecosistema e alla fine li premia nel token $MCADE. Significa che la piattaforma sta beneficiando entrambe le parti, cioè gli utenti in cerca di consigli o competenze di gioco possono imparare dalle esperienze degli altri, mentre gli utenti che condividono le loro esperienze vengono premiati.

Metacade 2023 Roadmap

La tabella di marcia per l’anno 2023 è divisa in tre parti, come segue:

Q1 2023 Roadmap

Lancio del token

Quotazione dei token su coinmarketcap

Quotazione su Uniswap

Sviluppo iniziale di Metacade

Q2 2023 Roadmap

Creare partnership con progetti P2E

Elenco dei token sui CEX

Lancio del modello DAO di base per lo sviluppo della comunità.

Q3 2023 Roadmap

Lancio di arcade classico

Sviluppare l’ambiente di test guidato dalla comunità per i progetti di gioco

Per creare tornei di gioco Metacade

Metacade Prezzo Previsione: Conclusione

Mentre Metacade ha sicuramente alcune caratteristiche di differenziazione e il gioco P2E ha un futuro verde, sta entrando in un mercato disordinato. Quindi, il modo in cui questi fattori di differenziazione influiscono sui giocatori determinerà anche le prestazioni della loro crittografia.