3 cose che le persone sbagliano sull’auto-custodia

Il modo in cui memorizzi le tue risorse crittografiche è importante e, se non lo fai correttamente, potresti lasciare vulnerabili i tuoi investimenti. L’auto-custodia di criptovalute e altre risorse digitali si riferisce semplicemente al processo di gestione delle risorse crittografiche da soli, ed è l’unico modo per garantire il controllo completo.

Ma sfortunatamente, molte persone non hanno una comprensione completa dei portafogli crittografici di auto-custodia.

Mentre quasi tutti in criptovaluta hanno familiarità con l’importanza di utilizzare un portafoglio crittografico sicuro per la memorizzazione di Bitcoin o altre monete o token digitali, pochi comprendono le implicazioni dei portafogli crittografici di auto-custodia. I portafogli crittografici di auto-custodia ti consentono di possedere le tue chiavi private, garantendoti il pieno controllo delle tue risorse crittografiche.

Ma c’è ancora molta confusione sui portafogli di auto-custodia. La maggior parte dei cripto-nativi o la prende troppo casualmente e lascia la propria moneta su uno scambio centralizzato, oppure vanno nella tana del coniglio con metodi troppo complicati che rendono difficile scambiare criptovalute.

Ecco alcune delle idee sbagliate più comuni sui portafogli crittografici di auto-custodia:

Idea sbagliata #1: i portafogli di auto-custodia sono sempre complicati

Falso! La maggior parte dei portafogli crittografici di auto-custodia hanno interfacce semplici e intuitive che semplificano la conservazione sicura della moneta in pochi minuti.

Per iniziare con un portafoglio di auto-custodia, tutto ciò che devi fare è scaricare il portafoglio da una fonte attendibile, proteggere le tue chiavi private ed eseguire il backup dei tuoi dati. Successivamente, riceverai una richiesta per salvare le tue chiavi private in una frase mnemonica, un portafoglio di carta o un portafoglio hardware. Questo approccio ti consente di avere un backup delle tue chiavi e del tuo portafoglio in modo da poterlo ripristinare in qualsiasi momento.

C’è una curva di apprendimento, ma non è molto più complicata dell’impostazione dell’autenticazione a due fattori o di un nuovo conto bancario.

La maggior parte delle persone nuove alla crittografia crede anche che solo gli utenti esperti di crittografia dovrebbero utilizzare portafogli di auto-custodia. La verità, tuttavia, è che un portafoglio di auto-custodia è uno dei modi più semplici e sicuri per archiviare le tue risorse crittografiche, soprattutto se sei nuovo alla crittografia.

Un sacco di risorse online rendono facile per i nuovi investitori crittografici aggiornarsi su come funziona l’auto-custodia. Ci sono anche molti tutorial disponibili che ti insegneranno le basi della configurazione e dell’utilizzo di un portafoglio di auto-custodia per archiviare le tue risorse digitali in modo sicuro.

Gli utenti crittografici alle prime armi possono proteggere le loro risorse dagli hack sugli scambi e dai progetti DeFi con portafogli crittografici di auto-custodia.

Idea sbagliata #2: i portafogli di auto-custodia sono solo per l’archiviazione a lungo termine

Mentre è vero che l’auto-custodia fornisce sicurezza per gli investimenti a lungo termine, ti consente anche di utilizzare la tua criptovaluta senza mai dover trasferire le tue monete su una piattaforma di terze parti come uno scambio.

È possibile utilizzare un portafoglio hardware per connettersi a portafogli Web e reti peer-to-peer, che consente di eseguire transazioni comodamente dal proprio portafoglio. Quindi non è necessario memorizzare tutti i dettagli di sicurezza di uno scambio ed esporre le risorse digitali a rischi aggiuntivi: puoi fare tutto dal tuo portafoglio di auto-custodia.

Puoi persino fare trading su uno scambio decentralizzato con un portafoglio di auto-custodia. Con alcune piattaforme, come Unstoppable Wallet, puoi connettere il tuo portafoglio a diversi scambi e blockchain, permettendoti di acquistare o vendere rapidamente risorse crittografiche senza bisogno di terze parti. Puoi persino scambiare criptovalute direttamente con altri utenti su scambi decentralizzati collegati al tuo portafoglio di auto-custodia.

Idea sbagliata #3: i portafogli di auto-custodia sono solo per Bitcoin, portafogli hardware



No! I portafogli di auto-custodia sono progettati per supportare una varietà di monete e token in modo da poter archiviare qualsiasi risorsa digitale in un portafoglio di auto-custodia. Ciò include monete popolari come Ethereum, Litecoin e Cardano, nonché altcoin più piccoli che gli scambi centralizzati potrebbero non supportare.

Se fatto correttamente, le tue monete non saranno mai a rischio di essere violate o rubate purché tu segua i protocolli di sicurezza di base, come mantenere le tue chiavi private al sicuro e il backup dei tuoi dati. Naturalmente, è sempre importante fare le tue ricerche e assicurarti di utilizzare un fornitore di portafogli affidabile prima di archiviare qualsiasi risorsa digitale.

Inoltre, non hai necessariamente bisogno di un portafoglio hardware per archiviare le tue risorse digitali in modo sicuro. I portafogli crittografici di auto-custodia più popolari ti consentono di archiviare grandi somme di criptovalute nei loro portafogli software proprietari. Il portafoglio software memorizzerà quindi i dati nel tuo portafoglio sul tuo dispositivo (smartphone o laptop).

Tuttavia, è importante notare che i portafogli hardware sono il modo più sicuro di auto-custodia, in quanto consentono di mantenere le chiavi private offline e lontano da attori malintenzionati. Ottieni anche un singolo dispositivo che puoi controllare invece di più dispositivi che trasportano le tue chiavi private.

Conclusione: non le tue chiavi, non la tua criptovaluta



Il recente crollo dello scambio FTX ci ha ricordato l’importanza della crittografia di auto-custodia quando si mantengono sicure le nostre risorse digitali.

I portafogli di auto-custodia offrono una varietà di vantaggi, tra cui una maggiore sicurezza, il controllo sulle chiavi private e l’accesso a una gamma di monete e token che potrebbero non essere disponibili su scambi centralizzati.

Quando lo scambio centralizzato mantiene le tue chiavi private, mantengono la proprietà delle tue monete e possono usare le tue monete come vogliono. Nel caso di FTX, è ora rivelato che la società ha utilizzato i fondi del depositante per coprire le proprie perdite e negoziare per profitto all’insaputa dei depositanti.

Utilizzando un portafoglio di auto-custodia, gli utenti crittografici possono assumere il controllo completo dei loro fondi e gestire le loro risorse digitali con fiducia.

Probabilmente ci sarà sempre bisogno di entità crittografiche centralizzate (per rampe e trading), ma la stragrande maggioranza delle tue criptovalute dovrebbe essere conservata su un portafoglio di autocustodia.