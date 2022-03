3 monete Meme che potrebbero superare Shiba Inu

Le monete meme sono iniziate come uno scherzo, ma si sono rapidamente evolute in prodotti di investimento seri. Se hai investito $ 100 in Shiba Inu (SHIB) quando è stato lanciato nell’agosto 2020, oggi avresti quasi $ 6 milioni. E gli sviluppatori stanno lanciando nuovi prodotti apparentemente ogni giorno che pretendono di avere le stesse opportunità di generazione di ricchezza.

Nonostante il rapido successo di Shiba Inu, ci sono molte altre monete meme che potrebbero fornire maggiori guadagni per gli investitori nel 2022. Ecco tre monete meme a cui dovresti prestare attenzione quest’anno.

Dogecoin ·

La competizione tra Dogecoin (DOGE) e il suo acerrimo rivale Shiba Inu è destinata a scaldarsi quest’anno man mano che più aziende iniziano ad accettare le monete come opzione di pagamento. Tesla ha iniziato ad accettare sia Shiba Inu che Dogecoin lo scorso novembre.

Diversi altri rivenditori accettano anche DOGE, come Dallas Mavericks, Newegg e Kronos Advanced Technologies.

Ci sono anche più indirizzi univoci che detengono Dogecoin rispetto a quelli che detengono Shiba Inu, secondo i dati di CoinMarketCap. Al 10 marzo, c’erano più di 4,2 milioni di indirizzi che detenevano DOGE rispetto a 1,1 milioni di titolari di SHIB. Anche gli indirizzi totali che detengono SHIB si sono ridotti dal loro massimo di quasi 1,2 milioni di titolari nell’ultima settimana.

Il numero di titolari di DOGE è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo.

Monacoin

Monacoin è una rete di pagamento peer-to-peer decentralizzata basata su un hard fork della blockchain Litecoin. Ciò che rende Monacoin diverso da Litecoin – che a sua volta è un fork di Bitcoin – è che Monacoin ha un’offerta massima molto più grande di Bitcoin o Litecoin. Monacoin è stata anche la prima criptovaluta sviluppata in Giappone e ha una delle più grandi comunità del paese.

Nonostante sia sceso da un massimo di $ 4 per moneta a meno di $ 1 a partire dal 10 marzo, Monacoin ha un futuro brillante davanti. Il governo giapponese accetta Monacoin come opzione di pagamento dal 2020. Alcuni rivenditori online in Giappone, come il Bitcoin Mall, accettano anche Monacoin.

Anche la piattaforma decentralizzata di Monacoin appartiene completamente a tutti i suoi creatori. Al contrario, Shiba Inu è stato esaminato dai gruppi di controllo statunitensi a causa della sua alta concentrazione di proprietà.

Dogs of Elon

Il trading di token non fungibili (NFT) ha avuto un anno esplosivo nel 2021 e quest’anno si preannuncia per vedere risultati simili. Il volume totale degli scambi di NFT ha totalizzato $ 13 miliardi nel 2021, con un aumento di oltre il 42.000% anno su anno. E Dogs of Elon è pronto per un moonshot a causa di questa attività.

Dogs of Elon è la moneta che alimenta la collezione Dogs of Elon NFT. Questa collezione è disponibile su scambi come Gate.io e Hotbit. Ci sono più di 10.000 cani nella collezione e sottocollezioni che includono 30 Elon e altri 70 cagnolini speciali.

Come con qualsiasi criptovaluta, gli investitori dovrebbero comprendere il rischio intrinseco delle risorse digitali prima di spendere il loro primo dollaro. Assicurati di fare le tue ricerche prima di saltare.