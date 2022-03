Cos’è un IDO – Initial DEX Offering

Le offerte DEX iniziali (IDO) sono uno degli argomenti più caldi nel mercato delle criptovalute. Ecco una guida completa che delinea le loro specifiche e differenze rispetto alle ICO e agli IEO.

La comunità delle criptovalute è stata particolarmente creativa quando si tratta di trovare nuovi modi per avviare progetti e raccogliere fondi.

Alla fine del 2017 e del 2018, abbiamo visto la comparsa di offerte iniziali di monete (ICO), in cui i team avrebbero raccolto denaro vendendo una parte della loro offerta totale di token al pubblico. Ciò ha creato un’euforia assoluta in quanto queste monete appena coniate si moltiplicavano di valore una volta che erano quotate in borsa e aperte al trading.

Navigazione rapida:

Che cos’è un’offerta DEX iniziale o IDO?

ICO nella loro forma più popolare: come si differenziano dagli IEO?

Capitalizzazione di mercato iniziale molto bassa: è questa la salsa segreta IDO?

Pro e contro degli IDO

Come investire in un IDO?

Le piattaforme IDO Launchpad più popolari

Le ICO sono state distribuite principalmente attraverso lo standard di protocollo ERC-20 di Ethereum e sono diventate rapidamente il principale caso d’uso per i token basati su ETH.

Le prime ICO nel 2016 hanno raccolto solo pochi milioni, ma un anno dopo, la somma media era compresa tra $ 20 e $ 30 milioni. Poco dopo, progetti più grandi come Bancor hanno raccolto oltre $ 150 milioni.

L’hype era così forte allora che alcuni progetti sono riusciti a raccogliere somme enormi. Il miglior esempio del picco è forse EOS: il progetto ha ricevuto più di $ 4 miliardi di finanziamenti durante la sua vendita di token di lunga durata.

Come tutto ciò che diventa troppo pubblicizzato troppo velocemente, la bolla ICO è scoppiata nel 2018, ma non ci è voluto molto per vedere un nuovo modello con alcune differenze chiave. Verso la fine del primo trimestre del 2019, le offerte di scambio iniziali (IEO) hanno fatto il loro grande ingresso.

In gran parte guidati dal Binance Launchpad, questi IEO hanno seguito il modello di crowdfunding delle ICO, ma i progetti sono stati controllati molto più attentamente.

Dal momento che sono stati lanciati su scambi popolari come Binance, KuCoin, Huobi, OKEx e così via, i team di scambio hanno fatto un’ampia due diligence, quindi perché gli IEO non erano così abbondanti come le ICO – c’era una barriera all’ingresso più alta. Oltre alla raccolta fondi, gli IEO hanno anche beneficiato della quotazione in borsa, che ha gestito la loro vendita di token. Uno dei maggiori dolori degli investitori ICO nel 2018 è se o quale scambio accetterà di elencare il proprio token mentre la varietà di ICO era enorme.

Alcuni dei progetti più popolari che sono attualmente imprese multimilionarie e persino multimiliardarie sono iniziati come IEO. Questi includono Elrond, Matic Network (ora Polygon), Celer Network, WazirX e Band Protocol.

Alla luce delle preoccupazioni di quotazione, insieme alla crescente popolarità degli scambi decentralizzati come Uniswap (Ethereum) e PancakeSwap (BSC), chiunque può elencare un nuovo token e iniziare a fornirgli liquidità. Quindi era solo una questione di tempo prima che le vendite di token ne approfittassero.

Quindi, nel 2021, un nuovo ragazzo sul blocco ha reso quanto sopra piuttosto obsoleto. Le offerte iniziali DEX (ICO) sono state al centro della scena, quindi diamo un’occhiata approfondita a cosa sono e tutto ciò che dovresti sapere su di loro.

Che cos’è un’offerta DEX iniziale o IDO?

Vale la pena notare che il concetto originale delle offerte DEX iniziali è cambiato enormemente nel corso degli anni e, nella sua attuale forma più popolare, ha poco a che fare con ciò che doveva essere quando ha avuto luogo il primo IDO.

Nella sua essenza, un’offerta iniziale DEX è un successore di ICO e IEO in quanto mira a raccogliere fondi e avviare un progetto. Tuttavia, a differenza delle ICO e degli IEO in cui i token vengono venduti prima della quotazione, con gli IDO, sono elencati immediatamente su uno scambio decentralizzato (DEX) – da qui il nome.

Il primo IDO in assoluto che ha avuto luogo è avvenuto nel giugno 2019 – Protocollo Raven. Il team dietro il protocollo ha scelto di utilizzare lo scambio decentralizzato di Binance: Binance DEX. Hanno messo il token lì a un prezzo specifico e i trader potevano acquistarlo fino a quando non veniva raggiunto l’hard cap. È così che i primi IDO si sono svolti sulla maggior parte delle piattaforme.

Questo particolare modo di raccogliere fondi ha avuto, in teoria, alcuni potenti benefici, tra cui:

Trading veloce

Liquidità immediata

Raccolta fondi aperta ed equa

Tuttavia, gli investitori non erano soddisfatti. Il motivo era che queste vendite di token sarebbero state essenzialmente acquistate in pochi secondi, lasciando poche possibilità agli investitori medi di Joe di ottenere una quota e partecipare. È nata l’idea che venissero raccolti da bot e addetti ai lavori e l’industria ha dovuto adattarsi per soddisfare la crescente domanda.

Ciò ha portato alla nascita delle piattaforme di lancio IDO, uno degli argomenti più caldi di fine 2020 e 2021.

ICO nella loro forma più popolare: come si differenziano dagli IEO?

Nella loro forma e forma più popolari, al giorno d’oggi, le offerte DEX iniziali sono particolarmente simili alle offerte di scambio iniziali (IEO) con alcune differenze chiave.

Con un IEO, era lo scambio che controllava il progetto e conduceva la vendita di token. Con un IDO – è una piattaforma di terze parti che sta controllando lo scambio mentre la vendita di token stessa avviene in modo un po ‘decentralizzato.

In teoria, chiunque può raccogliere fondi attraverso un IDO con una piattaforma launchpad di terze parti, poiché tutto ciò che dovrebbe fare è aprire una piscina.

Il modo in cui funziona è abbastanza semplice. Un progetto va su una rampa di lancio e, se soddisfano i loro requisiti, vengono scelti per condurre un IDO. Il processo stesso potrebbe variare da una rampa di lancio all’altra, ma il concetto è sempre lo stesso.

Esiste un pool in cui gli utenti possono acquistare “IOU” del token che il progetto vuole lanciare. Un IOU è un riconoscimento del debito. In altre parole, gli investitori pagano i loro token in anticipo ma li ricevono al Momento della Generazione di Token (TGE), che di solito avviene poco dopo l’IDO stesso (in genere entro poche ore).

Una volta che l’IDO è concluso con successo e il TGE ha luogo, il token viene immediatamente elencato per il trading su uno scambio decentralizzato. Nella maggior parte dei casi, questo accade su Uniswap poiché il numero predominante di progetti è ancora costruito su Ethereum e i loro token sono basati sullo standard del protocollo ERC20.

Tuttavia, anche altre blockchain stanno crescendo in popolarità, tra cui Solana, Polkadot e Binance Smart Chain (BSC). Questo è il motivo per cui alcuni progetti preferiscono avere i loro token lanciati su di loro per evitare le elevate commissioni di rete su Ethereum. In questo caso, il token verrebbe elencato su scambi nativi come PancakeSwap di BSC, ad esempio.

Detto questo, possiamo già vedere alcune differenze e alcune somiglianze tra ICO e IEO. Ecco una tabella comparativa completa:

Capitalizzazione di mercato iniziale molto bassa: è questa la salsa segreta IDO?

A differenza delle offerte iniziali di monete, specialmente durante il picco del 2017-2018, gli IDO hanno in genere una capitalizzazione di mercato molto bassa quando avviene la loro quotazione pubblica. Di solito sono solo pochi milioni o, in molti casi, anche meno di un milione. Ciò è dovuto ai periodi di maturazione per quasi tutti i possessori di token (inclusi il team e il seed e gli investitori privati) a parte quelli che partecipano all’effettivo processo di offerta DEX iniziale.

Il processo IDO stesso di solito raccoglie la più piccola quantità di denaro. Come accennato in precedenza, ogni partecipante può vincere un’assegnazione di poche centinaia di dollari e la somma totale raccolta è raramente superiore a $ 500K.

Qual è il punto di questo? Ci sono alcune cose da considerare:

È probabile che la domanda rimanga elevata durante la scoperta dei prezzi. Quindi, i buoni progetti possono facilmente salire alle stelle a 10 volte proprio mentre colpiscono i mercati. Da lì, alcuni progetti sono addirittura andati un altro 10x, il che fornisce un ritorno di 100x per i partecipanti IDO. Anche dopo un 100x, un progetto iniziato con una capitalizzazione di mercato di $ 3 milioni sarebbe a $ 300 milioni, il che è qualcosa di ragionevole.

Questo risolve alcuni dei problemi ICO / IEO in cui gli investitori si affrettano a vendere in profitto e scaricare il prezzo non appena il token viene quotato – questo potrebbe facilmente creare un effetto valanga.

L’importo della raccolta fondi può ancora essere elevato (qualche milione di dollari o anche di più), ma l’offerta circolante iniziale è ciò che conta in termini di rendimenti.

IDE multi-catena, più launchpad: una nuova tendenza

Con quanto sopra in mente, vale la pena notare che c’è una tendenza crescente in cui i progetti lancerebbero i loro ICO su più rampe di lancio per catturare più blockchain e una gamma più ampia di investitori.

Quindi, ad esempio, un progetto farebbe un IDO su una piattaforma basata su Ethereum e un altro (o pochi altri) su altre piattaforme costruite su Binance Smart Chain, Polkadot, Solana o altre reti.

Ciò consente agli utenti di scegliere dove vogliono partecipare.

Win-Win: gli investitori godono di enormi ROI mentre il progetto ottiene un marketing eccessivo

Questa è un’altra parte tipica di praticamente ogni singola offerta DEX iniziale: il processo di whitelisting. Poiché la domanda per quelle vendite di token è molto alta, le piattaforme launchpad possono consentire solo a un numero limitato di utenti di partecipare e fornire loro un’allocazione di dimensioni molto limitata, di solito del valore di poche centinaia di dollari.

Questo è il motivo per cui ogni singolo IDO là fuori passa attraverso un ampio processo di whitelisting che restringe i partecipanti a un massimo supportato.

Per essere idonei a essere inseriti nella whitelist, gli utenti devono eseguire varie attività di marketing, che spesso includono:

Unisciti alla chat telegram del progetto

Ritwitta e commenta i tweet del progetto

Come le piattaforme di social media del progetto e così via

Questo crea una tempesta di marketing completa per l’IDO che vede la crescita esponenziale di queste comunità. Non è una sorpresa vedere un futuro progetto IDO raccogliere oltre 100.000 follower su Twitter e altrettante persone nei loro gruppi Telegram in pochi giorni.

Un altro criterio condiviso è che gli utenti debbano detenere una certa quantità di token nativi della piattaforma di lancio stessa. Ad esempio, il popolare launchpad IDO Polkastarter ha due pool: uno aperto a tutti e uno in cui solo i possessori di POLS possono partecipare. La concorrenza in quest’ultimo è considerevolmente più piccola.

In genere, ci sarebbero due round di whitelisting: uno per coloro che detengono i token nativi del launchpad e uno per il pubblico più ampio. Naturalmente, il secondo turno vede una competizione astronomica, lasciando inconsideramente piccole quote di partecipazione. Questo è il motivo per cui alcune piattaforme sono passate a un altro modello di distribuzione di token di allocazioni garantite.

I due sopra creano un gigantesco effetto di marketing che aiuta a generare domanda per il token IDO sul mercato secondario, qualcosa che spesso mancava rispetto a ICO e ICO.

Allocazioni IDO garantite: cosa sono?

Per ottenere un’allocazione in un prossimo IDO, la maggior parte delle piattaforme ora richiede ai propri utenti di detenere i propri token nativi (come menzionato sopra) per aumentare le probabilità di partecipazione.

Per evitare le lotterie, tuttavia, alcune piattaforme hanno deciso di dare un’allocazione garantita in base al numero di token nativi detenuti da un utente. Alcuni esempi includono Kickpad, BSCPAD, TrustSwap e così via.

Quindi, ad esempio, se un IDO vuole raccogliere $ 100.000 e ci sono 1.000 partecipanti qualificati, riceveranno ciascuno $ 100.

Tuttavia, per incentivare i detentori più grandi, le piattaforme launchpad hanno anche creato livelli in cui più dei loro token detiene l’utente, maggiore sarebbe la loro allocazione. Questo è il motivo per cui anche i prezzi di molti token appartenenti alle piattaforme di lancio IDO sono aumentati di valore in modo sostanziale.

Pro e contro degli IDO

Come per tutto, anche le offerte DEX iniziali hanno i loro vantaggi e svantaggi. Diamo un’occhiata più da vicino.

Vantaggi

Praticamente ogni progetto può raccogliere fondi.

La rimozione delle vigorose procedure di controllo degli IEO ha dato a molti progetti l’accesso al capitale di crowdsourcing, che, in teoria, avvantaggia l’industria in generale. Naturalmente, questo può anche essere uno svantaggio – leggi sotto.

Flessibilità

Gli investitori non devono aspettare lunghi periodi di tempo affinché i token siano quotati in borsa. La quotazione di solito avviene immediatamente dopo il completamento dell’IDO, consentendo loro la flessibilità di incassare il loro investimento più velocemente di quanto non fosse con le ICO.

Liquidità istantanea e elevata

È diventata una pratica per la maggior parte dei progetti bloccare una parte considerevole dei loro fondi crowd-sourced come liquidità sul DEX dove il token inizia a essere scambiato. Inoltre, molti progetti offriranno immediatamente programmi di picchettamento per incentivare la detenzione.

Trasparenza

Poiché tutto avviene on-chain, c’è la tracciabilità e tutti possono verificare i contratti token in anticipo (se sono pubblici, ovviamente).

Difetto

Oscuro processo di controllo: terreno per le truffe

In continuazione del primo vantaggio, il fatto che ci sia una domanda così elevata di ICO consente anche agli artisti della truffa di creare progetti oscuri e farli avviare abbastanza rapidamente.

Criteri di partecipazione costosi

Mentre la maggior parte delle piattaforme ha un round pubblico in cui chiunque può partecipare, le probabilità di vincere un’assegnazione sono praticamente inesistenti a causa della concorrenza alle stelle. Questo è il motivo per cui gli utenti devono detenere un gran numero di token launchpad per ottenere un investimento considerevole e un rendimento adeguato.

Detenzione di sacchi non proporzionali tra investitori sementi, privati e pubblici

La maggior parte degli ICO manterrà la maggior parte dei token per il team e gli investitori seed / private round. Come accennato in precedenza, il vesting nel tempo aiuta a prevenire un dump di scoperta dei prezzi del token. Tuttavia, una volta raggiunte le date di sblocco secondo il programma di vesting, ciò si traduce quasi sempre in massicce prese di profitto. Suggerimento professionale: monitorando i contratti intelligenti, gli investitori possono facilmente vedere quando si verifica un tale evento (di solito una volta alla settimana, una volta al mese o una volta al trimestre).

Come investire in un IDO?

Partecipare a un IDO è un processo che può variare a seconda della rampa di lancio scelta. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti che la maggior parte dei progetti tende a seguire, indipendentemente dalla rampa di lancio.

Passaggio #1: eseguire KYC / AML

La stragrande maggioranza degli ICO richiede ai propri investitori di eseguire una procedura di screening KYC / AML prima di consentire loro di partecipare. Questo perché il quadro normativo per le criptovalute nella maggior parte dei paesi è diventato molto più rigoroso. Per evitare potenziali problemi legislativi, quasi tutti i progetti IDO conducono un KYC. Questo è anche il motivo per cui i cittadini statunitensi sono raramente autorizzati a partecipare.

Passo #2 (Opzionale): Tieni premuti i token Launchpad

Questo è anche qualcosa che quasi tutte le piattaforme launchpad richiedono ai potenziali investitori di fare. Se vogliono essere idonei per un’allocazione, devono detenere un certo numero dei suoi token o fornire liquidità in qualche forma o forma.

Come accennato in precedenza, a volte aumenta le possibilità di vincere un’allocazione.

Passo #3 Il processo di whitelisting

Come accennato in precedenza, per essere idonei per un’assegnazione, gli utenti devono essere inseriti nella whitelist. Oltre a un check-up KYC, devono anche eseguire varie attività come seguire determinate pagine su Twitter, ritwittare determinati post e unirsi a specifici gruppi di Telegram.

Passo #4 Avere un portafoglio Web 3.0 pronto

Per partecipare a un IDO, gli utenti devono interagire con la piattaforma launchpad per investire prima e, in secondo luogo, per ricevere i loro token.

Ci sono molte opzioni là fuori con il portafoglio più utilizzato, anche uno dei più affidabili, essendo MetaMask.

Passo #5 Impara come usare Uniswap e altri DEX

Supponendo che tu riesca a ottenere un’allocazione e ricevere i token nel tuo portafoglio, alla fine vorresti iniziare a scambiarli.

Per accedere all’elenco immediato, è necessario familiarizzare con il funzionamento di Uniswap e di altri scambi decentralizzati. Dato che molti di loro condividono interfacce simili con Uniswap, questa guida è un ottimo punto di partenza.

Le piattaforme IDO Launchpad più popolari

Polkastarter

Polkastarter può essere considerato il pioniere nel campo della rampa di lancio perché è tra le prime piattaforme là fuori. Attualmente è anche il più grande. I progetti su Polkastarter in genere ottengono decine, se non centinaia di migliaia di follower e fanno crescere la loro comunità in modo esponenziale.

DuckSTARTER di DuckDAO

DuckSTARTER è la piattaforma di lancio di DuckDAO, ed è anche una piattaforma che riceve una seria attenzione da parte degli investitori. Ha avviato con successo molti progetti e continua a vedere un serio interesse.

BSC Pad

Il BSC Pad è il primo launchpad costruito per progetti su Binance Smart Chain. È anche interessante notare che gli utenti ricevono allocazioni garantite in base al numero di token BSCPAD che detengono, eliminando il processo di lotteria ma anche riducendo le dimensioni dell’allocazione in base agli obiettivi di raccolta fondi.

Naturalmente, questi sono alcuni dei launchpad più popolari. Di seguito è riportata un’infografica, per gentile concessione di Coin98 Analytics.