Hodlnaut vs Celsius: quale conto di interesse crittografico è migliore?

I conti di interesse di criptovaluta non sono un fenomeno nuovo. Tuttavia, solo poche aziende selezionate sono riuscite ad affermarsi come la scelta migliore. Questo articolo confronterà due dei principali conti di interesse di criptovaluta, Celsius e Hodlnaut (vedi recensione completa), per determinare l’opzione migliore.

Confronteremo ogni opzione su diversi aspetti prima di fare un riepilogo finale per completare questo articolo. Se stai cercando il conto di interesse di criptovaluta perfetto per iniziare, questo articolo è assolutamente da leggere.

Hodlnaut vs Celsius: confronto dei tassi di interesse

Hodlnaut Celsius BTC · 6,71% APY (primi 0,5 BTC) 5,00% APY (Primo 1 BTC) WBTC · 6,71% APY (Primi 0,5 WBTC) 3,05% APY ETH 5,65% APY (Primi 100 ETH) 5,35% APY (Primi 30 ETH) USDT · 12,73% APY (Primi 25.000 USDT) 7,10% APY USDC · 12,73% APY (Primi 25.000 USDC) 7,10% APY DAI 8,32% APY (Primi 25.000 DAI) 4,60% APY

Hodlnaut vs Celsius: tabella di confronto

Hodlnaut Celsius Nunber di Monete 6 40+ Deposito minimo Nessuno Nessuno Commissione di prelievo BTC: 0,0005 BTC DAI: 10 DAI ETH: 0,0036 ETH USDT: 10 USDT USDC: 10 USDC Gratuito Pro – Offre un alto interesse – Bonus GRATUITO di 30 USDC – Nessun periodo di lock-in o depositi minimi – Facile da usare – Forti servizi DeFi – Tassi di interesse più elevati se i premi vengono pagati in token CEL nativo – CelPay è facile da usare Contro – I prestiti crypto sono disponibili solo per le istituzioni – Criptovalute limitate in offerta – I depositi in valuta Fiat non sono supportati – Controllo altamente centralizzato – Non molte monete disponibili per l’acquisto – Nessun scambio di criptovalute e trading limitato attraverso fornitori di 3rd party Sito web www.hodlnaut.com http://www.celsius.network/

Hodlnaut

Pro

Offre un alto interesse

Bonus di iscrizione gratuito di 30 USDC

Nessun periodo di lock-in o importi minimi di deposito

Facile da usare

Contro

I prestiti crittografici sono disponibili solo per le istituzioni, non per i singoli trader

I depositi in valuta Fiat non sono supportati

Criptovalute minime in offerta

Celsius

Pro

Forti servizi DeFi

Vantaggi per l’utilizzo del token CEL nativo, inclusi tassi di interesse più elevati

CelPay è facile da usare

Fondo assicurativo da 30 milioni di dollari per le attività archiviate nell’app del portafoglio Celsius

Può fare trading tramite app desktop, iOS o Android

Nessuna commissione per l’origine del prestito, saldi minimi o trasferimenti

Contro

Controllo altamente centralizzato

Non ci sono molte monete e gettoni disponibili per l’acquisto

Nessuno scambio di criptovalute e trading limitato tramite fornitori di terze parti

Caratteristiche di Hodlnaut vs Celsius

Man mano che la criptovaluta diventa sempre più importante nella vita di tutti i giorni, con più utenti e investitori ogni settimana, le aziende si stanno affrettando a soddisfare le esigenze dei clienti, creando sistemi e aziende che renderanno il processo più facile che mai. Un’area di business che è apparsa negli ultimi anni sono i conti di interesse crittografico.

Celsius è una di quelle attività. Hanno identificato una lacuna nel mercato e nel 2017 hanno emesso la loro prima moneta (CEL), come piattaforma di prestito basata su blockchain con sede nel Regno Unito.

La loro teoria aziendale era quella di affrontare un aspetto della vita che molti di noi danno per scontato: l’accesso agli interessi attivi e al credito. Con Celsius, assicurano che questo sia fungibile in tutto il mondo, consentendo a chiunque di avviare la propria attività. Nelle loro stesse parole, hanno preso il sogno americano e lo hanno reso disponibile a livello globale.

Hanno oltre 40 + criptovalute in offerta sul loro sito, con un robusto servizio DeFi, un metodo di pagamento facile da usare chiamato CelPay e $ 30 milioni memorizzati in assicurazione per le attività memorizzate nel suo portafoglio. È sicuro dire che Celsius è uno dei più grandi conti di interesse crittografico al mondo.

Hodlnaut è un’azienda simile costituita un paio di anni dopo a Singapore e fa parte della società del portafoglio Antler.

Il termine Hodlnaut è una miscela di “Hodl” e “astronauta”. Potresti o meno avere familiarità con il termine hodl, che è arrivato a significare “hold on for dear life”, che gli investitori di criptovalute usano quando detengono la crittografia invece di venderla. Hodlnaut si concentra sull’aiutare i possessori di criptovaluta a ottenere interesse sulle loro monete per aiutare a sbloccare il loro pieno valore.

Mentre Hodlnaut non fornisce tante opzioni di monete come Celsius, quelle che forniscono sono tra le più popolari.

Offrono ai loro clienti un interesse elevato senza un deposito minimo o un periodo di lock-in, e il sito è estremamente user-friendly, anche per coloro che sono nuovi agli investimenti. Anche se Hodlnaut addebita una commissione di prelievo, i loro tassi di interesse sono molto più alti rispetto alla concorrenza, quindi l’importo degli interessi extra guadagnati dopo un anno annullerà le piccole commissioni sostenute. Offrono anche 30 USDC GRATUITI come bonus di iscrizione, che è un modo eccellente per dare una piccola spinta al tuo investimento.

Celsius vince quando si tratta di funzionalità, in quanto offre più monete, oltre a un sistema di pagamento aggiuntivo chiamato CelPay.

Hodlnaut vs Celsius Commissioni

Quando si tratta di depositare fondi in entrambi i conti di interesse crittografico, sarai felice di sapere che né Hodlnaut né Celsius richiedono ai loro utenti di pagare una commissione.

Inoltre, nessuna di queste attività richiede il pagamento di un deposito minimo. Quindi puoi investire quanto meno o quanto vuoi, senza la paura di essere catturato da commissioni fastidiose.

Tuttavia, le cose non sono così tagliate e asciutte per le commissioni di prelievo di ciascuna piattaforma. Mentre Celsius non vanta commissioni di prelievo, indipendentemente dall’importo, Hodlnaut prende una piccola commissione, che dipende da quale criptovaluta stai prelevando.

Ecco la ripartizione per ogni criptovaluta:

Bitcoin: 0,0005 BTC

Dai: 10 DAI

Ethereum: 0,0036 ETH

Tether: 10 USDT

Moneta USD: 10 USDC

Numero di criptovalute

Celsius ha oltre 40 criptovalute.

Holdlnaut ha 6 criptovalute.

Hodlnaut vs Celsius Sicurezza

Holdnaut è una società fintech con sede a Singapore e quindi segue le normative finanziarie di Singapore. Per quanto riguarda la sicurezza della piattaforma, Holdnaut funziona su AWS e tutto il traffico è crittografato con SSL.

Tutte le criptovalute di Hodlnaut sono prestate ai mutuatari o detenute in portafogli freddi. Usano anche una funzione di whitelist che consente solo prelievi a indirizzi approvati,

Per proteggerti dall’hacking, puoi acquistare un’assicurazione aggiuntiva con Nexus Mutual. Purtroppo, Holdnaut non paga per questo da solo.

Celsius è in circolazione da mezzo decennio ormai, e fino al momento di scrivere questo articolo, non è mai stato violato. Come Hodlnaut, tutte le loro risorse crittografiche sono archiviate in portafogli freddi e i dati di ogni cliente sono crittografati SSL.

A differenza di Hodlnaut, non addebitano un costo aggiuntivo per la loro assicurazione, che è invece inclusa nelle loro tariffe.

Verdetto – Celsius

In sintesi, Hodlnaut e Celsius sono eccellenti opzioni di account di interesse crittografico da provare, a seconda di quelle che ritieni siano le caratteristiche più importanti che vuoi vedere dal tuo account di interesse crittografico.

Hodlnaut offre ai suoi clienti un bonus di iscrizione GRATUITO di 30 USDC e tassi di interesse più elevati su monete comparabili. Tuttavia, offrono solo 6 opzioni. Se volevi solo guadagnare interessi su monete come Bitcoin e USDT, Hodlnaut potrebbe essere un’ottima opzione per te. Tuttavia, se stavi cercando varietà dalla tua piattaforma di interesse crittografico, potresti essere meglio servito per scegliere Celsius.

Molto poco separa questi due quando si tratta di sicurezza, in quanto entrambi offrono un’eccellente sicurezza e crittografia SSL.

Supponiamo che apprezzi avere la possibilità di apportare modifiche al tuo account in movimento. In tal caso, dovresti sicuramente dare un’occhiata a Celsius, che offre una fantastica app gratuita e facile da usare in cui puoi accedere e modificare tutte le informazioni e gli investimenti del tuo account.

Una cosa è certa. La criptovaluta è il futuro e l’apertura di un conto di interesse crittografico con una di queste società potrebbe essere un’eccellente opportunità di investimento

Vincitore assoluto – Celsius

Celsius vince complessivamente grazie a una gamma più ampia di monete, prelievi crittografici gratuiti e copertura assicurativa inclusa. Hodlnaut paga tassi di interesse più elevati, ma offrono solo una piccola gamma di 6 monete.

Domande frequenti

Hodlnaut è affidabile?

Posso fidarmi di Celsius?

Risposta breve? Sì. Fin dal suo inizio nel 2017, Celsius è cresciuta rapidamente fino a diventare una delle principali piattaforme di guadagno e prestito di criptovaluta.

Chi possiede Hodlnaut?

Juattoa Z è elencato come CEO e co-fondatore di Holdlnaut.