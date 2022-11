35 account Twitter Crypto da seguire

Rimanere aggiornati con il settore delle criptovalute è un lavoro quotidiano. Con nuovi sviluppi, risorse, protocolli e piattaforme che vengono lanciati costantemente, può essere difficile tenere il passo. È qui che entra in gioco Twitter. È un ottimo posto per trovare nuove informazioni crittografiche ed è per la maggior parte, il posto più aggiornato per trovare notizie su qualsiasi cosa abbia a che fare con le criptovalute.

Sapere chi seguire, però, può essere altrettanto difficile da fare che tenere il passo con le notizie. Ecco perché abbiamo assemblato un elenco di oltre 35 account crittografici di Twitter che dovresti considerare di seguire. Sebbene non sia un elenco esaustivo in alcun modo, ti aiuterà a trovare account correlati a quelli che ti piacciono. Pensalo come un corso accelerato per Crypto Twitter.

I migliori account Twitter Crypto per categoria

Di seguito abbiamo notato alcuni dei migliori account Twitter crittografici da seguire per 4 diverse categorie: nomi e volti notevoli del settore, fondatori di criptovalute, cripto generale e umorismo e analisi e media.

Alcuni di questi account possono rientrare in più di una categoria, ma ognuno verrà elencato solo una volta. Per ogni account forniremo un breve riepilogo di ciò che l’account fornisce in genere ai suoi follower.

Figure importanti del settore

La nascente industria delle criptovalute ha un gruppo significativo di battitori pesanti del settore che include tutto, dagli investitori Bitcoin di lunga data ai fondatori di scambio (e c’è molta sovrapposizione).

Ecco alcuni dei migliori account del settore:

Brian Armstrong

Il co-fondatore e CEO di Coinbase, Brian, pubblica aggiornamenti sullo scambio, sul portafoglio di Coinbase e sui contenuti crittografici generali. Ha 1 milione di follower.

Changpeng “CZ” Zhao

Changpeng Zhao, o CZ come viene più spesso chiamato, è il fondatore e CEO di Binance.

Pubblica aggiornamenti su tutto ciò che riguarda Binance e la nuova tecnologia crittografica. Ha 6,8 milioni di follower.

Kris Marzalek

Il CEO di Crypto.com, Kris Marszalek, ha un seguito più modesto rispetto ai CEO di cui sopra con solo 179k follower. Pubblica aggiornamenti su tutto ciò che riguarda Crypto.com.

Sam Bankman-Fried

Il CEO di FTX e FTX. Gli Stati Uniti, Sam Bankman-Fried (o SBF come è noto in cripto) ha oltre 700k follower. Pubblica aggiornamenti su tutto ciò che riguarda FTX, insieme ad aggiornamenti e approfondimenti su questioni normative tra gli altri argomenti crittografici.

Tyler Winklevoss e Cameron Winklevoss

I co-fondatori di Gemini, i gemelli Winklevoss hanno account Twitter separati con 1,7 milioni di follower combinati. Pubblicano post su Gemini e la loro società di venture capital.

Michael Saylor

Il fondatore e CEO di MicroStrategy, Saylor ha 2,6 milioni di follower. Pubblica quasi esclusivamente su Bitcoin e regolamentazione.

Barry Silbert

Il fondatore e CEO di Digital Currency Group, Silbert ha 700k follower e ha avuto le sue mani in tutto, dalla scala di grigi a CoinDesk. Pubblica tutti i tipi di notizie e informazioni crittografiche variabili.

Andreas Antonopolous

Un educatore blockchain con 700k follower su Twitter e 300k abbonati al suo YouTube, Antonopolous pubblica principalmente contenuti blockchain educativi.

Ben Armstrong (BitBoy Crypto)

Con 800k follower su Twitter e oltre 1 milione di abbonati su YouTube, BitBoy Crypto è una grande comunità di esperti di criptovalute. Ben pubblica su tutto ciò che riguarda le criptovalute, dalle informazioni ai meme.

Raoul Pal

Fondatore e CEO di RealVision e GlobalMacroInvestor, Pal ha poco meno di 1 milione di follower. Pubblica consigli generali sugli investimenti e sulle criptovalute, insieme ai grafici.

Fondatori di Crypto

Una delle cose migliori delle criptovalute è che molti dei fondatori sono facilmente accessibili su Twitter (la principale eccezione è il più famoso di tutti: Satoshi Nakamoto). Ecco uno sguardo ad alcuni degli handle Twitter più popolari per i fondatori di criptovalute:

Vitalik Buterin

Uno dei co-fondatori di Ethereum, Buterin ha 4,2 milioni di follower. Pubblica post sugli sforzi di soccorso Covid, sugli aggiornamenti di Ethereum e sulle riflessioni generali sull’informatica.

Anatolij Yakovenko

Il co-fondatore di Solana Labs, Anatoly ha poco meno di 200k follower. Pubblica e ritwitta molte cose che hanno a che fare con l’ecosistema Solana come i lanci di NFT. Nota che nulla di ciò che ritwitta o gli piace costituisce supporto o consiglio.

Emin Gün Sirer

Fondatore e CEO di AvaLabs, il team dietro Avalanche, Sirer ha 284k follower. Ex professore alla Cornell, Sirer pubblica post su AVAX, casi d’uso blockchain e altro ancora.

Charles Hoskinson

Co-fondatore di Ethereum che ha lasciato per fondare Cardano, Hoskinson ha poco meno di 1 milione di follower. Pubblica aggiornamenti su Cardano, blockchain e tecnologia, rispondendo spesso anche ad altri utenti e pubblicando cose che gli piacciono.

Adam Indietro

Adam Back è un crittografo che ha inventato la componente hashcash del mining di Bitcoin. È il CEO di Blockstream e ha quasi 500k follower. Pubblica post sugli sviluppi di Bitcoin e ritwitta meme crittografici.

Charlie Lee

Charlie Lee è il creatore di Litecoin e ha 1 milione di follower. Pubblica quasi esclusivamente su Litecoin e sugli sviluppi all’interno dell’ecosistema LTC, confrontandolo anche con Bitcoin.

Justin Sun

Fondatore e CEO di Tron e della Tron Foundation, Justin ha 3,3 milioni di follower. Pubblica su tutti i tipi di argomenti crittografici, anche quelli non correlati a Tron o al suo ecosistema, promuovendo anche le sue apparizioni.

Erik Voorhees

Il fondatore di ShapeShift, Voorhees ha 600k follower. Generalmente pubblica pensieri sul settore crittografico, filosofie generali e regolamentazione.

Gavin Legno

Un altro co-fondatore di Ethereum che ha lasciato per fondare Polkadot, e coniatore del termine “Web3”, Wood ha 363k follower. Pubblica post sull’ecosistema Polkadot, sulla regolamentazione, sulla tecnologia blockchain e sulle riflessioni generali.

Dominic Williams

Fondatore e CEO di DFINITY, il team dietro Internet Computer, Williams ha poco meno di 200k follower. Pubblica aggiornamenti sui progetti DFINITY, insieme all’informatica e al decentramento.

Analisti crittografici e membri dei media

Per tutto il tempo in cui esiste la crittografia, ci sono state persone che ne hanno scritto. È iniziato sui forum e si è rapidamente migrato su blog e pubblicazioni specifici del settore come Bitcoin Magazine e Coin Desk. Ecco uno sguardo ad alcuni dei migliori analisti e account Twitter dei media:

Laura Shin

Una giornalista cripto con oltre 200k follower, Laura Shin è anche l’ospite del podcast Unchained. Pubblica interviste, informazioni crittografiche e notizie crittografiche.

Ryan Selkis

Ryan Selkis è il fondatore di Messari, un sito di cripto market intelligence. Ha 275k follower su Twitter come “TwoBitIdiot” e pubblica principalmente su regolamenti, economia e Web3.

Camila Russo

Ex collaboratore di Bloomberg e ora gestore di Defiant News, Russo ha un seguito di 88k. Ha scritto un libro su Ethereum intitolato The Infinite Machine. Pubblica post su Ethereum, DeFi e regolamentazione crittografica.

Michael Van de Poppe

Analista tecnico con 165mila iscritti al suo canale YouTube e oltre 650mila follower su Twitter. Van de Poppe pubblica analisi tecniche su una varietà di attività e pubblica anche su fattori economici generali.

il Capo di Crypto

Analista crittografico con oltre 500k follower, pubblica le sue analisi tecniche, take e vari meme. Nota di fare sempre le tue ricerche e i suoi post non sono consigli finanziari.

Piano B

Il creatore del modello stock-to-flow utilizzato da molti per l’analisi tecnica (anche se attualmente pesantemente criticato), PlanB ha 1,8 milioni di follower. Pubblica la sua analisi tecnica e le sue riflessioni sulle condizioni macro del mercato.

Willy Woo

Analista di Bitcoin con un milione di follower, Willy Woo pubblica la sua analisi su Bitcoin mentre pubblica anche sulle condizioni del mercato macro e sul perché Bitcoin è ancora agli inizi.

Ufficio monete

Mentre il loro Twitter ha solo 700k follower, il canale YouTube di Coin Bureau ha oltre 2 milioni di abbonati. Pubblicano informazioni dettagliate su varie risorse e aspetti all’interno del settore crittografico.

Benjamin Cowen

Un analista quantitativo crittografico con poco meno di 700k follower e 767k abbonati su YouTube, Ben pubblica su scacchi, risorse crittografiche e offre abbonamenti di analisi tecnica premium.

Will Clemente

Un altro analista crittografico, Will pubblica post su Bitcoin, regolamentazione crittografica e una varietà di altri argomenti nel settore delle criptovalute.

Cripto generale e umorismo

A volte hai solo bisogno di una risata o di alcune riflessioni generali sulle criptovalute. I seguenti resoconti sono per lo più divertenti e occasionalmente informativi. Probabilmente dovresti aspettarti del materiale NSFW. Ecco uno sguardo ad alcuni degli account più divertenti su Twitter crittografico:

Cobie

Pubblicando “pensieri su cripto, denaro, mercati, vita e quant’altro”, Cobie ha 738k follower su Twitter. Spesso indaga e pubblica su cose un po ‘non etiche che accadono nel settore crittografico, mentre pubblica anche umorismo. Originariamente noto come Crypto Cobain (pensa alla sua somiglianza con Kurt Cobain) ora ospita un podcast UpOnly con Ledger Status.

Gainzy

Auto-descritto come un “trader di derivati semi-pensionato”, Gainzy ha 150k follower. Pubblica analisi casuali, umorismo e solo pensieri generali sulla vita.

Fasto

Anthony Pompliano, più spesso indicato come Pomp, è un investitore in Bitcoin e podcaster con 1,6 milioni di follower. Pubblica di tutto, dall’umorismo alla regolamentazione e tutto il resto.

Il Crypto Dog

Investitore e commentatore di mercato, TheCryptoDog ha quasi 750k follower. Pubblica le sue analisi e pensieri principalmente su Bitcoin ed Ethereum insieme ad app decentralizzate.

AltcoinPsycho

Un “trader ponzi dal 2013”, AltcoinPsycho ha oltre 450k follower. Scrive post sulle condizioni generali del mercato, in particolare sulle condizioni macroeconomiche in aree come l’Europa.