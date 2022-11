Coinbase: le alternative da considerare

Se stai cercando un buon modo per acquistare criptovalute, potresti aver sentito parlare di Coinbase. È una delle opzioni più popolari là fuori, ed è facile capire perché.

Coinbase offre una rampa di accesso perfetta per i nuovi utenti crittografici con un processo di registrazione relativamente semplice e un’interfaccia utente estremamente semplice.

Ci sono alcuni aspetti negativi di Coinbase, tuttavia, come coppie di trading limitate e commissioni che rasentano il lato più alto delle cose. Inoltre Coinbase è completamente regolamentato, quindi non è disponibile in alcune giurisdizioni. Fortunatamente ci sono molte alternative.

In questo articolo, discuteremo alcune delle migliori alternative di Coinbase per l’acquisto di criptovaluta. Tratteremo una gamma di opzioni diverse, in modo da poter trovare quella giusta per te.

Quindi, se Coinbase non è la tua tazza di tè, continua a leggere!

Cosa rende una buona piattaforma di trading crittografico?

Sostituire Coinbase con un’altra piattaforma di trading è spesso complicato quando non sai esattamente cosa stai cercando in uno scambio crittografico. Sebbene ci siano molte piattaforme imminenti ed esistenti, non tutte possono soddisfare le tue esigenze. Quindi, prima di accontentarti di uno, ecco alcune cose che dovresti tenere a mente.

Sicurezza: la rapida crescita di Crypto lo ha reso un obiettivo per molti hacker. Quindi, prima di stabilirti su una piattaforma di trading, assicurati che abbia le misure di sicurezza adeguate.

Questi possono essere cose come la piattaforma che ha il suo portafoglio freddo, un piano di recupero fondi, autenticazione a due fattori per gli utenti, tra gli altri.

Costo di trading: Noterai che piattaforme diverse hanno commissioni diverse durante il trading. Trova una piattaforma che ti dia valore per i soldi che paghi per fare trading.

Metodi di pagamento: Alcune piattaforme accettano solo pagamenti bancari; altri accettano solo pagamenti in contanti di persona.

Qualunque sia la piattaforma per cui ti accontenti, assicurati che venga fornito con metodi di pagamento a cui puoi accedere.

Token e valute supportati: non tutti gli scambi crittografici scambiano le valute che si desidera acquistare. Fai la tua due diligence su una piattaforma per identificare quale fiat accetta per il commercio e quali monete crittografiche puoi acquistare una volta depositati i tuoi soldi.

Kraken

Scambio affidabile

Supporta molte diverse opzioni di finanziamento

Accetta utenti da tutto il mondo

Alto volume di trading

Perché Kraken?

Il trading di criptovalute raramente diventa senza problemi come su Kraken. Questa piattaforma è tra gli scambi crittografici più consolidati ed economici disponibili. C’è molto da imparare su Kraken, come comprare, vendere, prestare o puntare le tue monete per ricompense impressionanti.

Kraken ha anche una funzione di trading a margine, che ti consente di prendere in prestito denaro da un broker e usarlo per fare uno scambio, con leva 5x. Questo è superiore alla leva 3x che Coinbase offre sul trading a margine.

La sicurezza di Kraken

Le funzionalità di sicurezza sono essenziali per qualsiasi scambio crittografico e Kraken lo ha capito. Con chiavi di sicurezza, autenticazione a due fattori e una guida che mostra come impostare la crittografia Pretty Good Privacy (PGP), Kraken non ti darà problemi di sicurezza.

Token e valute supportati

Kraken supporta circa 100 criptovalute, il che è molto impressionante. I più popolari di questi includono Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) e Cardano (ADA). Kraken supporta anche sette valute legali, tra cui USD, CAD, EUR, JPY, AUD, CHF e GBP.

Tariffe di Kraken

Su Kraken, la tua commissione dipende da quanto trading fai entro un periodo di 30 giorni. Le transazioni da $ 0 a $ 50.000 costano una commissione dello 0,16% per i produttori o una commissione dello 0,26%. D’altra parte, le transazioni che colpiscono 10.000.000 costano lo 0% di commissione dei produttori o la commissione dello 0,10% degli acquirenti. Ciò significa che più effettui transazioni, meno paghi.

Opzioni di pagamento su Kraken

Per depositare contanti su Kraken, è possibile utilizzare solo bonifici bancari. Se si dispone di contanti o si desidera utilizzare la carta di credito, è necessario effettuare i depositi di persona.

eToro

Ottimo per i principianti di criptovalute

Solida piattaforma di trading crittografica / generale

Azienda affidabile con una solida fiducia nella comunità

Supporta completamente le carte di credito per depositi e prelievi

Perché eToro?

Per i principianti del trading di criptovalute, eToro è migliore di Coinbase. Questa piattaforma, che funge anche da società di intermediazione multi-asset, ti aiuta non solo a investire in criptovalute, ma anche a tuffarti in azioni, Contract For Difference (CDF) e Exchange Traded Funds (ETF). La cosa ancora migliore di eToro è che puoi eseguire operazioni con la minima conoscenza del trading possibile.

Utilizzando una funzione di copy trading, puoi copiare ed eseguire le operazioni effettuate da investitori esperti sulla piattaforma. Per raggiungere questo obiettivo, dovrai investire non meno di $ 500 per operazione, ma molto probabilmente ne varrà la pena.

La sicurezza di eToro

eToro ha funzionalità di sicurezza aggiornate, inclusa la protezione contro gli attacchi Distributed Denial of Service. Oltre a questo, la piattaforma memorizza le sue risorse in portafogli sia caldi che freddi, quindi puoi essere sicuro che gli hacker non avranno un momento facile per ottenere i tuoi fondi.

Token e valute supportati

Su eToro, otterrai 27 criptovalute. È un numero piccolo rispetto alle oltre 130 valute di Coinbase, ma ha una vasta gamma di valute legali supportate, tra cui USD, AUD, EUR, THB, GBP, VND, RMB, MYR, NOK, IDR, SEK, PLN, PHP, CZK e DKK.

Commissioni di eToro

Quando si tratta di commissioni, eToro ha una struttura tariffaria piuttosto complessa. Innanzitutto, paghi le commissioni di conversione per cambiare un’altra fiat in USD. Quindi paghi dallo 0,75% al 5,0% a seconda della valuta in cui stai negoziando. Tuttavia, questo costo dello spread variabile viene addebitato solo al momento dell’acquisto e non al momento della vendita. eToro ti addebiterà anche una commissione di inattività di $ 10 se il tuo account non opera per 12 mesi.

Opzioni di pagamento su eToro

Le opzioni di pagamento su eToro sono molte. Puoi lavorare con bonifici bancari, carte di credito e di debito e persino sistemi di pagamento elettronico come Skrill e PayPal. Tuttavia, ogni opzione di pagamento ha le sue limitazioni, quindi assicurati di esaminarle accuratamente prima di accontentarti di una.