MetaMask: cos’è e come funziona

Polygon è stata probabilmente una delle soluzioni di ridimensionamento layer-2 più discusse per

Ethereum nel 2021, grazie alla sua velocità di transazione incredibilmente veloce a costi molto più bassi. Con l’aiuto della rete, gli utenti possono ora accedere alle loro dApp Ethereum preferite senza dover pagare le esorbitanti tasse sul gas che altrimenti dovrebbero pagare sulla mainnet di Ethereum.

Le persone spesso si confondono tra Polygon e Matic. La rete Matic è stata recentemente rinominata Polygon. Tuttavia, poiché sarebbe difficile cambiare il nome del token (poiché dovrebbe essere cambiato a livello di contratto intelligente), il token è ancora noto come MATIC.

Per aiutarti a connettere il tuo portafoglio MetaMask alla rete Polygon, abbiamo creato questa guida passo-passo. Tuffiamoci dentro.

Passaggio 1: installare MetaMask Wallet

Se non l’hai già fatto, dovrai installare l’estensione del portafoglio MetaMask (MetaMask) sul tuo browser web.

Puoi scaricare il portafoglio qui. Dopo aver scaricato e installato l’estensione, puoi facilmente configurarla accedendo alle tue estensioni.

Per accedere alle tue estensioni su Chrome, digita semplicemente chrome://extensions/.

In alternativa, puoi persino accedervi andando alla scheda “Impostazioni”.

Passaggio 2: aggiungi la rete poligonale alla tua MetaMask

Dopo aver configurato il tuo portafoglio MetaMask, devi semplicemente aggiungere la rete Polygon al tuo portafoglio in modo da potervi accedere. Per fare ciò, apriremo il pannello laterale del nostro portafoglio MetaMask e faremo clic sull’opzione “Espandi vista” sotto i tre punti in alto a destra.

Il tuo portafoglio si aprirà su una nuova scheda del browser come questa.

Basta andare al menu a discesa della rete accanto al logo circolare e selezionare “Aggiungi rete”.

Verrai reindirizzato a una nuova schermata in cui potrai aggiungere una rete personalizzata.

Puoi anche accedere a questa schermata andando al logo circolare, accedendo a “Impostazioni” e quindi andando su “Reti” nel riquadro di sinistra.

Ora compila i dettagli.

Immettere le impostazioni di Matic Mainnet come segue:

Nome di rete: Polygon

Nuovo URL RPC: https://polygon-rpc.com o

https://rpc-mainnet.matic.network o

https://rpc-mainnet.maticvigil.com o

https://rpc-mainnet.matic.quiknode.pro

CHAINID: 137

Simbolo: MATIC

URL di Block Explorer: https://polygonscan.com/

Dopo aver aggiunto tutte le informazioni richieste, puoi andare avanti e fare clic su “Salva” e la rete verrà aggiunta al tuo portafoglio.

Verrai reindirizzato a questa schermata una volta aggiunta la rete Matic.

Passaggio 3: trasferisci i token alla tua rete MATIC

Ora ci sono diversi modi per trasferire i token sulla rete Matic. Ma per farlo, dovresti prima configurare il tuo portafoglio Polygon. Per configurare il tuo portafoglio Polygon, vai semplicemente su wallet.polygon.technology e fai clic su Polygon Wallet.

Ti verrà quindi chiesto di collegare il tuo portafoglio MetaMask preesistente, cosa che puoi fare facilmente.

Una volta impostato il portafoglio, verrai reindirizzato a questa schermata.

Ora, per trasferire le tue risorse da Ethereum a Polygon, dovrai utilizzare l’opzione “Polygon Bridge”. Vai al bridge e seleziona USDT nell’elenco a discesa dei token. Una volta selezionato, puoi facilmente inserire il numero di token che desideri trasferire.

Una volta inserito l’importo, sarai in grado di trasferire i token richiesti sul tuo portafoglio Polygon. Si noti tuttavia che le commissioni di transazione per il trasferimento dei token possono essere piuttosto elevate – quando stavo trasferendo i miei token, era superiore a quello che stavo trasferendo in primo luogo!

Puoi anche ricevere token MATIC da un altro utente andando su “Assets on Polygon” nel riquadro di sinistra.

Basta fare clic su “Ricevi” e ti verrà fornito l’indirizzo del tuo portafoglio Polygon.

Tuttavia, tieni presente che sarai in grado di trasferire questi token solo da un altro utente del portafoglio Polygon.

Una volta aggiunti fondi al tuo portafoglio Polygon, sarai in grado di utilizzare varie app su Ethereum utilizzando il portafoglio senza dover pagare l’importo esorbitante delle commissioni di transazione.