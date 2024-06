4 potenziali memecoin per guadagnare 100x a giugno 2024

Con il prezzo di bitcoin stabile intorno ai 70.000 dollari, alcune altcoin, tra cui Notcoin, Ethereum, Gamestop e altre, si stanno preparando per guadagni di 100 volte questo giugno.

Con il mercato caratterizzato da sentimenti di avidità secondo l’indice Fear and Greed, le altcoin si trovano in una posizione vantaggiosa, rendendo questo il momento perfetto per riempire i portafogli prima del prossimo rally. Inoltre, la dominanza di bitcoin sta tornando alla media. Anche il prezzo di bitcoin è in aumento e attualmente si attesta intorno ai 71.000 dollari, suggerendo l’arrivo di una stagione favorevole per le altcoin.

Alcune criptovalute come Notcoin e Gamestop hanno registrato aumenti significativi di recente. Inoltre, la capitalizzazione di mercato è tornata a 2,63 trilioni di dollari e il volume degli scambi è a 90,34 miliardi di dollari dopo un aumento del 12% nelle ultime 24 ore. In queste condizioni rialziste, analizziamo le 4 altcoin principali pronte per guadagni di 100 volte questo mese.

Gamestop (GME)

Gamestop continua a cavalcare l’onda delle meme coin dopo un aumento del 97% questa settimana, portando il valore a $0.00968. Inoltre, la capitalizzazione di mercato del token e il volume degli scambi sono rispettivamente a $66.636.403 e $108.327.674 grazie ai notevoli guadagni precedenti. La meme coin ha mostrato un rally simile in passato, raddoppiando il valore attuale. È presente nel portafoglio di ogni investitore per il suo enorme potenziale di crescita.

Notcoin

Notcoin è tra le altcoin più trendy grazie alle incredibili performance di prezzo degli ultimi giorni. Ha registrato un aumento del 131% nell’ultima settimana, portando il prezzo a $0.02246 con una capitalizzazione di mercato di $108.327.674. Sebbene i guadagni dell’altcoin si siano limitati nelle ultime 24 ore, l’attività della rete è ancora alta con un aumento del 31% nel volume degli scambi. Più importante ancora, ha stabilito un nuovo massimo storico di $0.02896 solo tre giorni fa, e con la continuità della tendenza, il prezzo di Notcoin potrebbe salire fino a $0.1.

Ethereum

Lentamente ma sicuramente, Ethereum sta avanzando al meglio delle sue possibilità. La principale altcoin potrebbe salire fino a $6.000 grazie all’approvazione dell’ETF di Ethereum da parte della SEC. Questa previsione deriva dall’analisi del pattern di crescita dell’ETF di bitcoin quando è stato approvato. Poiché Ethereum segue da vicino i pattern di prezzo di bitcoin, si prevede un rally simile anche per questa altcoin. Al momento della scrittura, il prezzo di Ethereum è di $3.790,76, con una capitalizzazione di mercato di $455.436.596.577.

JasmyCoin

JasmyCoin ha registrato un aumento del 101% a maggio, portando il suo prezzo attuale a $0.03856. Si prevede una crescita simile anche per giugno. Il prezzo di questa altcoin è leggermente rialzista al momento, e l’aumento del 68% nel volume degli scambi a $503.653.734 favorirà presto la ripresa. JasmyCoin è al miglior valore dell’anno, ma è nulla rispetto al suo massimo storico di $4.99 stabilito tre anni fa. Se la tendenza continua, il prezzo di JASMY potrebbe raggiungere $1 prima di puntare a valori più alti.

Giugno rappresenta l’inizio di una stagione favorevole per le altcoin, e ci si può aspettare una zona di profitto a partire da questo mese. Prima che i prezzi diventino estremamente rialzisti, conviene prendere in considerazione Ethereum, Notcoin, Gamestop e altre per fare le migliori opportunità di investimento di questo mese.