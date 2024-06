Le 5 migliori stablecoin per investire a giugno 2024

Le stablecoin hanno un’importanza maggiore di quanto molti principianti possano comprendere.

Tether, USDC e altre offrono stabilità e sicurezza, oltre ad essere asset crittografici.

Nonostante non abbiano prospettive di guadagno elevate, le stablecoin sono parte integrante del portafoglio di ogni investitore per diversi motivi. Come suggerisce il nome, le stablecoin sono criptovalute relativamente stabili. Mentre il prezzo delle altre criptovalute può fluttuare notevolmente in base a vari fattori, le stablecoin mantengono il loro valore ancorandosi ad asset come il dollaro USA o l’oro, offrendo così una maggiore stabilità.

Perché acquistare stablecoin?

Le stablecoin sono perfette per chi vuole mantenere i propri soldi o le proprie transazioni private lontano da occhi indiscreti. Grazie alla loro stabilità, gli utenti preferiscono conservare il denaro in queste criptovalute senza doversi preoccupare delle fluttuazioni di prezzo. Inoltre, rappresentano un mezzo eccellente per effettuare transazioni internazionali, poiché non comportano le elevate commissioni di transazione tipiche delle banche e delle app di trasferimento di denaro.

Inoltre, alcune app DeFi e exchange di criptovalute richiedono agli utenti di possedere stablecoin per acquistare le criptovalute da tradare. Gli utenti possono utilizzare le stablecoin come valuta fiat e scambiarle per i crypto asset desiderati.

Le 5 migliori stablecoin per il tuo investimento in criptovalute

Le stablecoin detengono una quota significativa nel mercato delle criptovalute, e diverse piattaforme hanno lanciato le proprie versioni, offrendo molteplici opzioni agli investitori. La capitalizzazione di mercato combinata delle stablecoin è di circa 161,5 miliardi di dollari, con un volume di scambi di 64,4 miliardi di dollari.

Esistono vari tipi di stablecoin basati sui loro metodi di funzionamento e ancoraggio. Nonostante ciò, offrono quasi la stessa funzionalità. Esploriamo quindi le 5 migliori stablecoin che possono essere il compagno perfetto per il tuo investimento in criptovalute a giugno.

1. Tether (USDT)

Lanciata nel 2014, Tether è la stablecoin leader per capitalizzazione di mercato, con 112 miliardi di dollari. Inoltre, è classificata terza su CoinmarketCap dopo bitcoin ed ethereum, a dimostrazione della sua domanda sul mercato. Tether offre l’ancoraggio a varie valute fiat, ma l’USDT ancorato al dollaro USA è il più potente. Al momento della scrittura, il prezzo di USDT è equivalente a $0.993.

2. USDC (USDC)

La stablecoin USDC è ancorata al dollaro USA con un rapporto di 1:1, il che significa che 1 USDC equivale sempre a $1. Ogni USDC è garantito da denaro fisico (contanti o obbligazioni del Tesoro USA) conservato in riserva per mantenere questo rapporto. È la sesta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, con $32.376.024.662.

3. Dai (DAI)

DAI è una stablecoin basata su ethereum il cui valore è ancorato al dollaro USA. Tuttavia, il valore è gestito tramite smart contract anziché essere conservato in forma di denaro fisico in riserva. Al momento della scrittura, il prezzo di DAI è $0.999, con una capitalizzazione di mercato di $5.347.150.316, posizionandosi al 24º posto nella classifica per capitalizzazione di mercato delle criptovalute.

4. First Digital USD (FDUSD)

FDUSD è valutato a $0.9983 e si posiziona al 38º posto per capitalizzazione di mercato con $2.899.317.794. È un altro esempio di stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro USA per stabilità e sicurezza. Questa stablecoin può essere programmata per contratti finanziari, assicurazioni ed escrow senza coinvolgere terze parti.

5. USDD

Tron DAO è dietro questa stablecoin, il cui valore è ancorato al dollaro USA. Inoltre, è supportata da altre criptovalute come TRON, bitcoin ed ethereum anziché da denaro contante o smart contract. Tron DAO garantisce la conservazione delle criptovalute di supporto in quantità superiore al valore di USDD per assicurare che l’instabilità delle criptovalute di supporto non influisca sulla stablecoin. Al momento della scrittura, 1 USDD equivale a $0.9979 e ha una capitalizzazione di mercato di $730.211.025.

Esistono centinaia di altre stablecoin con diverse modalità di ancoraggio e promesse di sicurezza. Questo articolo ha concluso con le cinque stablecoin più grandi e popolari, che hanno un alto tasso di accettazione e offrono la massima stabilità rispetto alle altre.