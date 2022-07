5 miliardari statunitensi svelano i loro segreti di investimento azionario

Il mercato azionario statunitense è una terra fertile di ricchi miliardari. Qui, molti miliardari si sono arricchiti investendo e gestendo fondi di investimento che molti investitori ammirano. Il seguente articolo apprende di cinque ricchi miliardari del mercato azionario statunitense e dei loro segreti di investimento.

Qual è il miliardario azionario statunitense?

I miliardari del mercato azionario statunitense sono miliardari con miliardi di dollari in attività, fiorenti grazie agli investimenti nel mercato azionario statunitense. Questi miliardari possono essere gestori di hedge fund di successo, persone con sostanziali partecipazioni azionarie personali o singoli gestori finanziari con miliardi di dollari in attività.

Elenco dei miliardari azionari statunitensi aggiornato nel 2022

1. Warren Buffett (Berkshire Hathaway)

In cima alla lista dei miliardari del mercato azionario statunitense c’è Warren Buffett.

È stato soprannominato “l’Oracolo di Omaha”, famoso come l’investitore azionario più significativo. Attualmente, Warren Buffett possiede una fortuna fino a 112,8 miliardi di dollari USA (a giugno 2022) ed è il presidente e il maggiore azionista della società di investimento Berkshire Hathaway (codice azionario BRK. A).

La strategia di investimento value ha reso Warren Buffett un investitore leggendario grazie alla sua attenta selezione di titoli di investimento. Buffett si concentra sulla costruzione di un portafoglio di titoli sicuri con potenziale di rialzo a lungo termine.

Secondo la strategia di Warren Buffett per i singoli investitori, uno dei modi più semplici per investire in azioni Berkshire Hathaway. Inoltre, i singoli investitori possono anche conoscere il portafoglio di investimenti di Warren Buffett, noto anche come “azioni Warren Buffett”, che sono state detenute da Berkshire Hathaway per molti anni in cui investire.

2. Stephen Schwarzman (Blackstone)

Stephen Schwarzman è un uomo d’affari miliardario americano.

Ha una fortuna fino a 35,5 miliardi di dollari (a giugno 2022). Attualmente, Stephen Schwarzman è classificato al 36 ° posto tra i miliardari globali. Schwarzman è l’investitore numero uno tra i miliardari americani che fanno soldi attraverso il Private Equity. Schwarzman ha fondato il Blackstone Group nel 1985 e da allora negozia private equity. Dopo oltre 35 anni, Blackstone è diventata una delle più grandi società di gestione patrimoniale alternativa al mondo, con 684 miliardi di dollari di asset.

3. Ray Dalio

Ray Dalio è il più grande gestore di hedge fund al mondo, con oltre 154 miliardi di dollari. Attualmente, il patrimonio netto di Ray Dalio è di 22 miliardi di dollari (a giugno 2022) e si colloca al 70 ° posto nella lista dei miliardari globali.

Ray Dalio è noto per aver diversificato il suo portafoglio di investimenti per ridurre al minimo i rendimenti che influenzano il rischio. Il principio di Ray Dalio è quello di scegliere asset che hanno poca o nessuna correlazione tra loro, sono influenzati da fattori completamente diversi (azioni, obbligazioni, ecc.) e i cui movimenti di prezzo sono completamente indipendenti l’uno dall’altro.

4. Steve Cohen

Steve Cohen (alias Steven A. Cohen) è un gestore di hedge fund e un miliardario azionario americano con un patrimonio netto di $ 17,4 miliardi ed è classificato al 96 ° posto nella lista dei miliardari globali (aggiornato). Giugno 2022). Cohen è stato nominato “re degli hedge fund” nel 2006 dal Wall Street Journal. E nel 2014, Cohen era conosciuto come il gestore di hedge fund con il reddito più alto pubblicato da Forbes.

Steve Cohen è il fondatore dell’hedge fund Point72 Asset Management (16 miliardi di dollari) e sac Capital Advisors. SAC Capital è uno degli hedge fund di maggior successo di sempre. Sfortunatamente, tuttavia, Cohen è stato costretto a chiudere SAC Capital quando la società è stata accusata di insider trading e ha dovuto pagare una multa di $ 1,8 miliardi.

5. David Tepper

David Tepper è il fondatore della società di hedge fund Appaloosa Management, che gestisce quasi 13 miliardi di dollari (il picco è di 20 miliardi di dollari). È considerato il più importante gestore di hedge fund della sua generazione. Attualmente, possiede un patrimonio netto di 16,7 miliardi di dollari e si colloca al 102 ° posto tra i miliardari più ricchi del mondo (giugno 2022).

David Tepper è stato responsabile delle obbligazioni spazzatura presso Goldman Sachs, concentrandosi su fallimenti e situazioni speciali. È stato determinante nell’aiutare Goldman Sachs a far crollare il mercato del 1987 acquistando obbligazioni sottostanti in istituzioni finanziarie che erano state “paralizzate dal crollo” e poi salire alle stelle mentre il mercato recuperava il rendimento.

David Tepper ha fondato Appaloosa Management nel 1993 ed è noto per investire in “obbligazioni affamate” e “società più difficili”. Ha anche formulato raccomandazioni di investimento su diversi investimenti considerati rischiosi, tra cui il debito AIG, il capitale di Bank of America e le banche europee.

Nel 2020, la maggior parte del portafoglio di David Tepper si è concentrato su Alibaba (13%) e Amazon (11%).

Conclusione

Gli investitori azionari americani hanno sempre molte idee di investimento diverse. Quando impari a conoscere i miliardari del mercato azionario statunitense, i gestori di hedge fund di maggior successo, probabilmente troverai grandi idee di investimento per il tuo portafoglio.