Bot di trading su Binance: tutti i segreti del trading automatizzato

Il trading automatizzato (trading bot) è qualcosa che molti trader usano regolarmente nel mercato forex. E dopo che il mercato delle criptovalute è stato sviluppato, gli scambi che utilizzavano i bot delle monete di trading sono stati rapidamente scelti dai trader. Binance è uno dei numerosi scambi di criptovaluta che consentono l’uso di bot di trading.

Il seguente articolo insegna come utilizzare il bot di trading su Binance e alcune note.

Cos’è Binance Trading Bot?

Secondo una strategia predefinita, un bot di trading è un’applicazione software o un programma progettato per acquistare / vendere automaticamente su uno scambio per conto di un trader. L’utilizzo di un bot di trading rende il trading più veloce, più disciplinato e consente di risparmiare più tempo per gli utenti.

Trading Bot su Binance utilizza un bot di trading creato tramite un linguaggio di programmazione e installato su un account Binance tramite chiavi API (Application Program Interface). Questa funzione richiede agli utenti di avere competenze nell’uso di generatori di codice Python o nell’utilizzo di bot creati da 3rd parti.

Inoltre, Binance ha anche una funzione Spot Gid che supporta facilmente il trading automatizzato. Spot Gid è uno strumento che supporta una strategia di trading automatizzata con un tempo preimpostato e una fascia di prezzo predefinita.

La funzione Spot Grid aiuta gli utenti a trarre profitto dai movimenti dei prezzi quando il mercato è volatile o laterale.

Come funziona il bot di trading binance?

Il bot di trading si collega allo scambio di criptovaluta e apre automaticamente gli ordini di trading in base ai preset. Gli utenti del bot di trading sullo scambio Binance devono autorizzare il proprio account tramite una chiave API. I robot di trading funzionano in tre fasi: generazione del segnale, allocazione del rischio ed esecuzione degli scambi.

Generazione del segnale: dopo aver collegato il bot di trading su Binance, il generatore di segnali fa previsioni e identifica le migliori opportunità di trading in base ai dati di mercato, all’analisi tecnica e ai parametri richiesti nel bot di trading. Traduci.

Allocazione del rischio: questa funzione del bot di trading alloca il rischio in base a regole preimpostate. Come l’allocazione del capitale di trading, queste regole determinano la percentuale di attività che il bot di trading può effettuare operazioni.

Esecuzione commerciale: dopo che il generatore di segnali trova un’opportunità di trading e determina il rapporto di allocazione del rischio, il bot esegue un ordine di acquisto o vendita. Il bot effettua operazioni inviando una richiesta tramite la chiave API associata all’account Binance e la transazione viene eseguita.

Come usare Spot Grid su Binance

Per fare trading automaticamente tramite Spot Grid, è necessario accedere al proprio account Binance. Se non hai aperto un account, registra un account seguendo il link sottostante:

Sulla barra degli strumenti, fai clic sulla scheda Trade e seleziona Strategy Trading.

Fai clic su Avanti per visualizzare le istruzioni di benvenuto dettagliate quando accedi alla funzione Griglia bot per la prima volta e seleziona Avvia trading.

Quindi, scegli il tipo di asset di trading che desideri utilizzare Bot Gird: Spot Gird o Future Gird.

Selezionare Modalità automatica o Manuale. Con la modalità automatica, gli utenti devono solo riempire il volume dell’investimento e selezionare Crea. Le negoziazioni vengono eseguite in base ai parametri preimpostati del tasso di profitto e alle fluttuazioni dei prezzi più alte e più basse.

In modalità manuale, ci sono due modalità Aritmetica e Geometrica.

In modalità aritmetica, ogni griglia ha uno spread uguale.

In modalità Geometrica, ogni griglia ha una tariffa uguale della differenza di prezzo.

Inserisci le informazioni sulla transazione e fai clic su Crea per completare.

Prezzo inferiore: il prezzo limite inferiore nella griglia. Il commercio non viene eseguito quando il prezzo di mercato è inferiore al livello di prezzo inferiore.

Prezzo superiore: il prezzo limite superiore nella griglia. Il commercio non viene eseguito quando il prezzo di mercato è al di sopra del livello di prezzo superiore.

Griglia: dividi le fasce di prezzo limite superiore e limite inferiore in diverse griglie.

Moneta investita: l’utente sceglie di investire in una criptovaluta o in una coppia di criptovalute.

Quando si desidera arrestare il bot della cintura attivo, fare clic su Fine per interrompere. Le operazioni in esecuzione verranno automaticamente annullate e Binance riceverà profitti o perdite per l’utente al prezzo di mercato.

Nel complesso, la funzione Grid è una forma piuttosto semplice di trading di bot. È necessario capire come funziona per effettuare un ordine senza conoscere i generatori di codice di 3rd party.

Come utilizzare i bot di trading su Binance?

L’utilizzo del bot di trading è più impegnativo rispetto all’utilizzo della funzione Bot Grid. Gli utenti possono creare bot da soli attraverso il generatore di codice Python o trovare bot gratuiti su Internet. Come utilizzare il bot di trading è il seguente:

Passo 1. Genera chiave API

Accedi al tuo account Binance. Se non hai un account Binance, registrati al link sottostante:

Dalla scheda Gestione account, seleziona Gestione API.

Quindi, assegna un nome al bot delle transazioni che desideri creare e fai clic su Crea API.

Inserisci il codice di verifica e conferma la richiesta di creare un bot Binance inviato via email. Dopo aver fatto clic sul collegamento, l’utente viene reindirizzato alla pagina di gestione api.

Archivia le password API e le password segrete in un luogo sicuro.

Non concedere il permesso di prelievo al bot di trading per garantire la sicurezza del trading.

Passo 2. Collega il trading bot all’account Binance

Accedi all’account contenente il bot di trading e copia e incolla la chiave API e la chiave segreta nei rispettivi spazi vuoti. Fare clic su Connetti per terminare.

Passo 3. Crea la tua regola

Dopo aver collegato correttamente il bot di trading, l’utente deve impostare i parametri per il bot di trading nella pagina di gestione del bot e salvarlo.

Passo 4. Attiva il bot di trading per funzionare

Per attivare il bot di trading, fai clic su Avvia nella pagina di gestione del bot. Una finestra pop-up riepiloga le regole di trading impostate. Quindi fare clic su Live Launch.

Conclusione

Il trading manuale è sempre stata la scelta di molti trader dilettanti. Tuttavia, il trading automatizzato ha anche alcuni vantaggi, come ad esempio:

Trading Bot non è influenzato dalle emozioni.

Più dell’80% dei trader non fa soldi e perde ancora di più quando l’umore non è stabile. Se viene scelta una strategia di trading adatta, un bot di trading aiuta gli utenti a fare trading in modo più efficiente e disciplinato. Da lì, porta una maggiore efficienza.

I bot commerciali sono più veloci e precisi.

Il bot di trading può effettuare acquisti / vendite in qualsiasi momento. Questo aiuta i trader ad essere più proattivi nella gestione del loro tempo personale e del tempo di trading.