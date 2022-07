Investimenti azionari: i 5 migliori ebook per principianti

Supponiamo che tu sia un nuovo investitore nel mercato o che tu abbia investito a lungo e perda ancora. In tal caso, accumulare conoscenze e costruirsi una solida base prima di entrare in battaglia è un prerequisito. Una delle fonti di conoscenza più preziose e autentiche a cui ogni investitore può fare riferimento sono i libri di investimento azionario.

Questo articolo ti introduce ai primi 5 eBook più preziosi ed eccitanti per i principianti negli investimenti azionari. Questi cinque ebook stock ti faranno risparmiare un sacco di tempo nello studio autonomo, armeggiando e acquisendo esperienza nel mercato. Attraverso questo, puoi trovare il metodo di investimento corretto, migliorare il tuo tasso di profitto e limitare il rischio del tuo conto di investimento.

1. Come ho guadagnato $ 2.000.000 nel mercato azionario? Nicolas Darvas

Nel libro Come ho guadagnato $ 2.000.000 nel mercato azionario? Gli scritti di Nicolas Darvas sono belli perché le esperienze dell’autore sono presentate brevemente, con prove convincenti in un linguaggio di facile comprensione, ma contengono ancora contenuti accademici nell’analisi degli investimenti in titoli. Che siano nuovi sul mercato o investitori professionali, che non abbiano conoscenze di base o che siano ricercatori e insegnanti di investimenti in titoli, i lettori sentono cose utili attraverso la loro esperienza e le competenze di investimento di Nicolas Darvas.

Attraverso il libro, i lettori comprenderanno anche le questioni teoriche dell’analisi fondamentale, dell’analisi tecnica, delle capacità di trading e delle strategie di investimento in titoli che vengono applicate in modo flessibile nella pratica dell’investimento in titoli, come ad esempio: come. Inoltre, i lettori hanno anche l’opportunità di conoscere la Box Theory di Nicolas Darvas e le sue significative applicazioni nell’investimento azionario.

Attraverso i fallimenti, Nicolas Darvas ha tratto le sue lezioni come:

Non ascoltare le società di consulenza, anche se sono a Wall Street.

Gli investitori dovrebbero ignorare le voci.

Non fare trading nel mercato OTC.

Non concentrarti troppo sull’opportunità. Innanzitutto, riduci al minimo il rischio.

Non vendere un titolo in aumento per nessun motivo.

2. Battere la strada – Peter Lynch

Con una vasta esperienza di investimento, Lynch ha riassunto i suoi 21 principi e ha scritto il libro Beating the Street. Nel libro, era:

Confronta i rendimenti tra investire in obbligazioni e azioni.

Una guida dettagliata passo-passo al processo di selezione dei titoli. Scopri più di 11 modi per scegliere buone azioni in cui investire.

Mostra come i singoli investitori possono migliorare la loro performance di investimento, alla pari con i principali esperti.

Questo è un libro che vale la pena leggere da “America’s #1 money manager”, leggi e sviluppa la tua mentalità, quindi trova la strategia di investimento più efficace.

3. Come fare soldi in azioni – William J O’Neil

Il libro inizia con una spiegazione di William J O’Neil del suo metodo CANSLIM. È il metodo che ha derivato dai guadagni più significativi nella storia del mercato azionario statunitense. CANSLIM è un acronimo e ogni lettera rappresenta ogni caratteristica delle azioni in circolazione. Alcuni dei suoi pratici consigli in questo libro, Come fare soldi in azioni:

Vendi immediatamente le tue azioni in perdita e acquista più delle tue azioni in crescita.

La tecnica dello stop-loss 8-10%

Tutte le azioni sono speculative.

Non comprare mai la media verso il basso, solo la media verso l’alto.

Cerca segni di inversione prima di vendere.

L’importanza dei grafici di prezzo e volume.

Questo libro, Come fare soldi in azioni, ti offre un’ottima base per costruire un piano di investimento. Penso che questo sia un libro eccellente per gli investitori principianti. Anche se potresti non seguire completamente il metodo CANSLIM, influenzerà più o meno il tuo stile di investimento in seguito.

4. Azioni ordinarie e profitti non comuni e altri scritti – Philip A. Fisher

Philip Fisher è uno degli investitori più influenti di tutti i tempi. La sua filosofia d’investimento non è solo studiata e applicata da molti esperti moderni, ma anche considerata da molti investitori come una guida per se stessi. Queste filosofie sono state raccolte nel suo famoso libro Common Stocks and Uncommon Profits, uno dei classici libri di testo di investimento per gli investitori moderni.

Il libro ti darà uno sguardo completo su questioni particolari come il potere delle voci, cosa comprare, quando, cosa dovrebbero evitare gli investitori e come trovare una buona dose di potenziali azioni … formare una filosofia di investimento ad alta efficienza.

Fisher ha dimostrato che ci sono due modi per ottenere il rendimento dell’investimento più significativo: in primo luogo, acquistare azioni quando il mercato è in calo e attendere che il mercato si riprenda; oppure applicare il secondo modo con meno rischi e maggiore rendimento potenziale, che è quello di investire in diverse società che crescono continuamente e raccolgono profitti ogni anno. Delinea anche 15 scelte azionarie e ingredienti critici per un investimento di successo per trovare esattamente tali società.

Possiamo dire che le azioni ordinarie e i profitti non comuni cambieranno il modo in cui guardi ai mercati finanziari, un libro che merita un posto nella libreria degli investitori e di chiunque sia interessato a questo campo.

Il libro è nella Top 10 dei migliori libri di titoli di tutti i tempi.

5. Una guida per principianti al mercato azionario – Matthew Kratter

Fin dal titolo, racconta il contenuto del libro. È un libro di investimento azionario essenziale per aiutarti a imparare come fare soldi dal mercato azionario, anche se sei un principiante senza esperienza. L’autore del libro, Matthew R.Kratter, ha lavorato presso importanti hedge fund e ha oltre 20 anni di esperienza negli investimenti. Con questo libro, aiuterà i trader a capire le azioni e come investire in esse.

I tre consigli che ti dà, devi possedere un conto di intermediazione azionaria, quindi fare le tue ricerche sul titolo che desideri acquistare visitando il sito Web della società, i rendiconti finanziari, ecc. Quindi, fai un elenco di azioni in cui investirai in futuro. Quando hai soldi, comprali e possedili il più a lungo possibile.

L’autore usa semplici incantesimi, strategie pratiche per i principianti e insidie in cui sei incline a cadere.

Conclusione

Sopra ci sono cinque ebook guida agli investimenti azionari a cui puoi fare riferimento se fai ricerche sul mercato e vuoi costruire una strategia di investimento efficace. Tutte le conoscenze contenute in questi libri sono trasmesse in modo attraente, intuitivo, facile da capire e possono essere applicate al mercato azionario statunitense in particolare e al mercato azionario in generale.

Con i cinque ebook stock di cui sopra per principianti, puoi leggere per darti una quantità totale di conoscenze prima di impegnarti in un investimento convincente. Le esperienze e il pensiero rivoluzionario impartiti dai principali esperti di investimento attraverso gli ebook azionari di cui sopra ti aiuteranno a diventare più sviluppato e potenziale.