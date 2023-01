5 paesi in cui puoi andare in pensione con 200K

Risparmiare per un gruzzolo è sempre una buona idea, ma quanto costa effettivamente andare in pensione in Nord America? Gli esperti dicono che una coppia ha bisogno di risparmiare ovunque da euro 275.000 a euro 1.025.000 per andare in pensione comodamente all’età di 65 anni.

Ma ecco la buona notizia: Barry Choi, un esperto di viaggi economici, scrive che con euro 200.000 risparmiati e alcuni pagamenti di benefici pensionistici in arrivo, puoi andare in pensione comodamente fuori dal Nord America e goderti i tuoi anni da senior al sole.

Ecco cinque paesi in cui puoi davvero allungare i tuoi dollari per la pensione! Se hai bisogno di mettere da parte di più per i tuoi anni d’oro, considera di parlare con un consulente finanziario.

1. Nicaragua

Questo paese centroamericano ha uno splendido paesaggio punteggiato di laghi e fiancheggiato da vulcani a ovest e spiagge lungo le sue coste orientali. La lingua principale è lo spagnolo, ma l’inglese è ampiamente parlato, soprattutto lungo la costa caraibica. Data la sua geografia, il tempo in Nicaragua è bello tutto l’anno.

Una coppia può vivere comodamente in Nicaragua con euro 1.200 al mese. Spendere euro 2.000 al mese equivale a una vita di lusso.

Una birra in un ristorante costa euro 1,25 e una cena completa a base di aragosta costa circa euro 15. Un mese di spesa costa meno di euro 300!

Vivere in Nicaragua

Il Nicaragua ha anche un’assistenza sanitaria di alta qualità e a basso costo, specialmente nell’area di Managua. Alcuni ospedali offrono un programma sanitario a più livelli o un programma di adesione il cui prezzo dipende dall’età e dalle condizioni di salute.

Tuttavia, generalmente le persone di età compresa tra 41 e 50 anni pagano euro 50 al mese, le età 51-65 pagano euro 61 e quelle sopra i 65 anni pagano euroeuro 65 al mese.

Bonnie W. Hayman, un’espatriata americana che scrive per ILM, dice che il Nicaragua è incredibilmente sicuro, in particolare per le donne. Hayman dice che “le donne single non hanno problemi ad attraversare il paese in autobus locali, taxi condivisi o qualsiasi altro mezzo di trasporto”.

2. Thailandia

Lascia a casa il tuo guardaroba invernale: in Thailandia bastano pantaloncini, t-shirt e sandali! L’inglese è ampiamente parlato nei centri turistici, ma probabilmente avrai bisogno di un frasario tailandese per cavartela nelle città più piccole e nelle aree rurali.

Con il suo clima tropicale, la stagione calda della Thailandia può raggiungere temperature fino a 105F (40C) da marzo a maggio. Qui, il momento migliore per godersi la vita all’aria aperta è tra novembre e marzo, quando il tempo si aggira intorno a un mite 86F (30C).

Vivere in Thailandia

Il prezzo della vita varia tra le diverse aree, ma nel complesso ILM dice che puoi aspettarti di vivere comodamente da euro 1.500 a euro 2.000 al mese a Phuket. Una cena tailandese completa con birra per due costa meno di euro 10 a Chiang Mai, e una cena occidentale per due costa circa euro 15.

La Thailandia si colloca anche tra i 50 migliori sistemi sanitari del mondo, secondo l’OMS. I migliori ospedali privati sono a Bangkok e le tasse ospedaliere costano una frazione di quello che pagheresti in Occidente.

Rachel Devlin, un’espatriata americana che scrive per ILM, dice che la sua “giornata inizia quando mi sveglio naturalmente, senza sveglia”. Devlin approfitta della freschezza del mattino per esplorare i suoi dintorni esotici. Devlin scrive: “Proprio ieri mi sono imbattuto in un tempio dove i thailandesi stavano rilasciando pesci, rane e tartarughe nel fiume Ping dopo una preghiera buddista”.

3. Costa Rica

Migliaia di nordamericani hanno scoperto i piaceri di una vita più semplice in Costa Rica. Città come Atenas e Tamarindo sono rinomate per il loro clima incantevole, il cibo a prezzi accessibili e le case, e un ambiente amichevole dove gente del posto ed espatriati si mescolano.

Il tempo della maglietta tutto l’anno e le lunghe distese di spiaggia dorata sono punteggiate da ristoranti, bar e tutti i servizi necessari. Mentre la gente del posto parla spagnolo, troverai anche molte persone con cui chattare in inglese.

Dato l’afflusso di turisti ed espatriati, i prezzi degli affitti costaricani sono aumentati negli ultimi anni. Ad Atenas, le tariffe di noleggio vanno da euro 650 a euro 3.000 al mese a seconda di quanto spazio e lusso desideri.

Vivere in Costa Rica

International Living Magazine (“ILM”) scrive che l’assistenza sanitaria è molto conveniente ad Atenas, in Costa Rica. Questa città ha una clinica di salute pubblica, una farmacia e un pronto soccorso al suo centro. Alcuni espatriati scelgono di pagare da euro 75 a euro 150 per la copertura completa nell’ambito del sistema nazionale di assicurazione sanitaria pubblica, chiamato Caja. Le consultazioni private con i medici Caja costano meno di euro 20 per visita, e gli ospedali pubblici privati e nazionali sono a breve distanza dai centri città di tutto il paese.

Tara Tiedemann, un’espatriata americana che scrive per ILM, descrive una tipica mattinata come una sessione di surf, “seguita da una colazione a base di uova, pancetta, polpette di yuca (un ortaggio a radice di amido, simile a una patata), frutta fresca e caffè, il tutto per soli euro 7 nel nostro ristorante locale preferito”.

4. Malesia

Secondo ILM, la Malesia è la destinazione più popolare dell’Asia meridionale per i pensionati. L’inglese è ampiamente parlato da espatriati e gente del posto, e le temperature variano tra un ideale 77F (25C) e un umido 95F (35C) durante tutto l’anno. Vale la pena notare che c’è una seria stagione dei monsoni da ottobre fino alla fine di marzo.

Larry John, un espatriato canadese che vive a Penang, in Malesia, dice: “In Canada, trovare qualcosa di simile a quello che ho ora – con una piscina olimpionica, una piscina per bambini, una piscina idromassaggio, un campo da tennis (che può essere utilizzato tutto l’anno), palestra, sala giochi e sale conferenze e riunioni – costerebbe almeno il 50% in più, con spese condominiali e tasse di proprietà molto più alte”.

Vivere in Malesia

Gli internazionali stanno affollando Kuala Lumpur e l’isola di Penang per approfittare del basso costo della vita e dell’intrattenimento a prezzi accessibili. Un pasto locale economico costa euro 3, oppure puoi ottenere una cena di tre portate per due persone per euro 15. Anche l’affitto è conveniente: un condominio con una camera da letto nel centro della città costa circa euro 550 al mese. La vita nel melting pot culturale di Penang è ancora più economica, con un appartamento con una camera da letto in città che costa solo euro 265 al mese.

La Malesia offre anche assistenza sanitaria di livello mondiale a un prezzo inferiore a quello che troverai a casa. Gli espatriati spesso vanno in cliniche private per ottenere il servizio più veloce.

5. Spagna

Offrendo alcuni dei più bassi costi della vita in Europa e un clima caldo e soleggiato, la Spagna è una destinazione di pensionamento da sogno per molti. È difficile battere lo stile di vita rilassato del paese, il cibo e il vino a prezzi accessibili e il fatto che “l’inverno” si traduce in un po ‘di pioggia che dura circa tre mesi. Una crescente popolazione di lingua inglese e la libertà di mobilità all’interno dell’UE rendono anche la Spagna una base comoda e conveniente per viaggi e avventure, anche se c’è molto da esplorare senza mai lasciare il paese!

In pratica, il comfort e il costo della vita variano ampiamente tra le province spagnole. L’afflusso di turismo ha già spinto i prezzi di Barcellona alle stelle, e la tendenza sta gocciolando in altre regioni popolari. Fortunatamente, alcune aree rimangono immuni a questa tendenza. Ad esempio, la città meridionale di Valencia mescola clima caldo e vita a basso costo con cibo fantastico e alte dosi di cultura.

Vivere in Spagna

Affittare un appartamento con una camera da letto a Valencia costa euro 525 al mese nel centro della città o euro 400 fuori città.

La vita a Las Palmas sull’isola di Gran Canaria ha un prezzo altrettanto conveniente e vanta sole tutto l’anno (320 giorni all’anno) e temperature idilliache che vanno da 68F (20C) a 80F (27C) durante tutto l’anno. Forse è il tempo soleggiato che fa sorridere tutti, ma molti attestano che l’isola ospita alcuni dei locali più gentili e accoglienti che tu abbia mai incontrato.

Un sistema sanitario pubblico competitivo garantisce un’alta qualità delle cure e un’assistenza sanitaria privata a prezzi accessibili è prontamente disponibile in Spagna. Inoltre, puoi ritirare marche generiche di medicinali in farmacia a prezzi stracciati e spesso senza prescrizione medica.

Consigli sulla pianificazione previdenziale

Che il tuo pensionamento sia vicino o lontano decenni, non puoi mai iniziare a pianificarlo troppo presto!

Se desideri ritirarti in uno di questi luoghi, il messaggio comune dei professionisti della finanza è di iniziare a risparmiare il prima possibile.

Hai bisogno di far ripartire i tuoi risparmi? Cerca la guida di un consulente finanziario esperto. Saranno in grado di aiutarti a finanziare un ottimo stile di vita pensionistico all’interno del tuo budget, indipendentemente da dove appendi la tua amaca!

Quali sono le tue abitudini di spesa?

Quando sai dove stanno andando i tuoi soldi, puoi prendere decisioni finanziarie migliori.

Con Rocket Money, ottieni una ripartizione delle tue spese per vedere esattamente dove stanno andando i tuoi soldi. Gestisci gli abbonamenti, riduci le bollette e metti il tuo risparmio sul pilota automatico.