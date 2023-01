Previsione Bitcoin Cash (BCH) 2023 – 2025 – 2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di BCH mentre discutiamo delle previsioni dei prezzi di Bitcoin Cash per il 2023 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare della previsione del futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Bitcoin Cash.

Ora, entriamoci dentro. Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Bitcoin Cash e rispondere alle domande se BCH è un buon investimento o meno, perché BCH avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Bitcoin Cash aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a ciò che è BCH e alla sua storia fino ad oggi.

Puoi acquistare, scambiare BCH su molti scambi, incluse le principali piattaforme come eToro, Cex.io, Coinbase e Binance.

Bitcoin Cash Intro

A metà del 2017, un gruppo di sviluppatori che volevano aumentare il limite di dimensione del blocco di bitcoin hanno preparato una modifica del codice. La modifica, chiamata hard fork, è entrata in vigore il 1° agosto 2017. Di conseguenza, il libro mastro bitcoin ha chiamato blockchain e criptovaluta divisi in due.

Bitcoin Cash (“Bcash”) è stato creato dalla tensione tra i primi investitori Bitcoin per l’aumento delle commissioni di transazione e le opinioni sempre più divergenti sulle migliori soluzioni di ridimensionamento on-chain per Bitcoin.

Bitcoin Cash dà anche la priorità alla stretta aderenza a quella che viene chiamata la “visione” di Satoshi per il Bitcoin originale. Considerare le transazioni peer to peer come la proposta di valore fondamentale della rete e il fattore che dovrebbe essere ottimizzato rispetto ad altri fattori concorrenti come la sicurezza.

Si differenzia dalle altre versioni in quanto ha permesso l’aumento della dimensione del blocco da un MB a otto MB.

Il suo obiettivo generale è quello di aumentare il numero di transazioni che possono essere elaborate dalla rete, sperando che Bitcoin Cash sarà in grado di competere con il volume di transazioni che giganti del settore come PayPal e Visa possono attualmente elaborare.

Previsione Bitcoin Cash Prezzo

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un completo collasso. Bitcoin è sceso del 75% dal suo massimo storico tra i cali del mercato più ampi causati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Quando si aggiungono i più recenti crolli di enormi attori del settore (FTX, Celsius, Luna ecc.) nell’equazione, l’orizzonte è torbido e ci sarà più sangue per le strade della città crittografica.

Gli investitori stanno vendendo attività rischiose e si stanno spostando verso mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algoritmo vede ancora un po ‘di verde nel 2023, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2023.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilirà nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario decine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal 1° al 2° trimestre. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire le loro borse in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Previsione Bitcoin Cash Prezzo 2023

L’alta inflazione e la situazione macroeconomica estremamente pericolosa si sono riflesse pesantemente sul prezzo del Bitcoin nel 2022. Quando prendiamo i problemi crittografici interni con grandi giocatori come FTX, Celsius, Voyager, Luna che vanno giù, il 2023 non sembra troppo buono per i tori. Probabilmente vedremo un sacco di noiosa azione laterale dei prezzi con la tendenza a scivolare verso il basso con ogni tremore di mercato minore.

BCH Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede BCH raggiungere $ 187,71 nel 2025.

Quanto varrà BCH tra 5 anni?

Il prezzo di BCH in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno ai $ 175,95

Bitcoin Cash Prezzo Previsione 2030 – 2040

Quanto varrà Bitcoin Cash nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Bitcoin Cash raggiungere $ 469,28 nel 2030.

Quanto varrà Bitcoin Cash nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Bitcoin Cash raggiungere $ 938,55 nel 2040.

Bitcoin Cash sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Bitcoin Cash non sostituirà o supererà BTC.

Bitcoin Cash può raggiungere $ 1000?

Sì, Bitcoin Cash potrebbe raggiungere $ 1000 entro la fine del 2022.

Vale la pena acquistare Bitcoin Cash?

Siamo sostenitori degli investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio di criptovalute in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash è un buon investimento?

Bitcoin Cash è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomica ben progettata, della comunità attiva e di un team solido alle spalle.

Quanto varrà Bitcoin Cash?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 58,68. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 469,28 o anche più in alto.

Perché Bitcoin Cash avrà successo e salirà di prezzo?

Bitcoin Cash ha un buon caso d’uso, tokenomics ben progettato, comunità attiva e un solido team alle spalle. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Bitcoin Cash salire fino a $ 469,28 nel 2030.

Perché Bitcoin Cash fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività minima di sviluppo prevista sul protocollo, incapacità di attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà Bitcoin Cash?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Bitcoin Cash esplodere e raggiungere $ 938,55 in un lontano futuro.

Bitcoin Cash può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario Bitcoin Cash. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono una vista comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in Bitcoin Cash potrebbe renderti milionario.

Previsione a lungo termine per BCH

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato delle criptovalute.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% dei progetti di criptovaluta fallirà e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore delle criptovalute. BCH sarà tra quel 5%?

Un esame dei dati disponibili di 600 + giorni sulla blockchain bitcoin cash mostra che, nonostante le discussioni appassionate e le grandi promesse fatte sulla sua dimensione del blocco di 8 MB, non si è mai avvicinato a riempire questa capacità.

Bitcoin Cash rimane ancora molto indietro rispetto a Bitcoin non solo in termini proporzionali ma anche in termini assoluti poiché sia i minatori che i consumatori hanno scelto in modo schiacciante di rimanere con Bitcoin. I dati mostrano che, lungi dal compilare o addirittura avvicinarsi alla dimensione del blocco di 8 MB, BCH ha una dimensione media del blocco di soli 171 KB dal fork di agosto 2017. Bitcoin, in confronto, ha avuto una media di circa 934 KB della sua capacità di blocco di 1 MB nell’ultimo mese. In altre parole, BCH sta utilizzando solo circa il 2,1% della sua capacità di blocco.

Sembra essere un esperimento fallito ora che Lightning Network sta maturando. BTC ha investito in una soluzione di livello 2 e BCH ha investito nel marketing per ingannare nuovi investitori e attaccare principalmente BTC. E questo si è ritorto contro quando il mercato ha chiaramente segnalato quale moneta è vista come il “vero” bitcoin e quale è relegata allo status di semplice altcoin.

Inoltre, la sicurezza della rete Bitcoin Cash è costantemente minacciata di riorganizzazione e attacco del 51% poiché il suo hashrate è di un paio di ordini di grandezza inferiore a quello di bitcoin.

Tutto ciò indica che Bitcoin Cash ha una bassa probabilità di riuscire nella sua intenzione originale, ma non tutto è un giorno del giudizio per il progetto. Può ancora ruotare verso qualcosa di diverso da bitcoin, soprattutto perché i leader del progetto mostrano più agilità nell’apportare modifiche rispetto al campo principale bitcoin. Questa propensione all’implementazione di cambiamenti e nuove funzionalità potrebbe essere un vantaggio per BCH in futuro.

Perché BCH avrà successo?

Le ragioni per cui BCH sale e aumenta di prezzo non devono essere ignorate. Le eliche di successo più importanti possibili di BCH: transazioni economiche e veloci e un’implementazione di miglioramenti più rapida e agile.

Le transazioni sono estremamente economiche su BCH, le aziende online e gli account commerciante possono integrarlo relativamente facilmente e cogliere l’opportunità di effettuare transazioni per un prezzo medio di $ 0,05 per transazione, risparmiando pesantemente sulle commissioni commerciali e sulle implementazioni di terze parti.

Quando la rete Bitcoin è satura di un flusso travolgente di transazioni, i tempi di attesa possono essere più lunghi e le commissioni di transazione possono costare di più ai suoi utenti – Bitcoin Cash invece ospita gli utenti con transazioni più veloci e commissioni più economiche.

Perché BCH fallirà?

L’analisi dei prezzi o l’analisi tecnica non saranno in grado di dirtelo. Devi guardare i fondamentali per valutare il prezzo futuro e decidere se il progetto ha un futuro brillante.

Piccolo forziere per finanziare la loro tabella di marcia, stanchezza della squadra o lotte intestine o membri canaglia che potrebbero interrompere lo sviluppo sono tutte possibilità che potrebbero portare al fallimento di BCH. Tuttavia, la più grande minaccia per BCH è uno dei loro maggiori vantaggi: il loro caso d’uso tentato. Potrebbe benissimo essere che la mancanza di identità e il dirottamento pasticciato del marchio bitcoin rimbalzino e finiscano per danneggiare bitcoin cash alla fine.

L’intero progetto è fragile in quanto dipende essenzialmente dalla benevolenza di un paio di individui: in primo luogo Roger Ver e poi Jihan Wu di Bitmain. Se questi due, per qualsiasi motivo, decidessero di dirigere la loro ricchezza e influenza in qualcos’altro, BCH affonderebbe in modo simile a Bitconnect.

Bitcoin Cash viene spinto principalmente dai minatori (Jihan Wu e il suo clan) che sono in grado di utilizzare l’exploit ASIC a loro vantaggio. Bitmain in particolare preferirebbe vedere blocchi più grandi che mantengono l’exploit ASIC per essere più redditizi. La conservazione di questo exploit in cui i minatori cinesi hanno investito così tanto denaro è una caratteristica chiave di Bitcoin Cash in quanto mantiene vivo il loro vantaggio.

La probabilità che ciò accada è piuttosto alta e questo rende l’investimento in BCH un’impresa altamente rischiosa.

BCH è morto?

Un’altra domanda pertinente alla previsione del prezzo di Bitcoin Cash è: il progetto è già morto? La risposta è no, o non ancora.

No, a giudicare dall’attività del team sui social media, github, il proprio sito web. Anche le loro comunità su Reddit e Telegram sono attive, anche se i livelli di coinvolgimento sono molto più bassi rispetto al 2017. Coin è anche ancora quotata su tutti i principali scambi, il che indica che BCH è tutt’altro che un progetto morto.

Domande frequenti (FAQ)

Bitcoin Cash risorgerà?

BCH è legato all’anca di bitcoin e per estensione dell’intero mercato. Se il bitcoin aumenta di nuovo, tirerà BCH e altri altcoin con esso, il che significherebbe – sì, BCH salirà di nuovo.

Perché Bitcoin Cash è in calo?

Perché l’intero mercato è in crisi. Inoltre, BCH ha avuto alcuni problemi con la centralizzazione dei minatori e la mancanza di casi d’uso effettivi che hanno portato al suo declino reputazionale e, quindi, alla diminuzione del valore speculativo.

Perché Bitcoin Cash è meglio di Bitcoin?

Coloro che affermano questo di solito sottolineano le sue commissioni più basse e tempi di transazione più rapidi come principali vantaggi rispetto al re delle criptovalute: Bitcoin. Tuttavia, questi due presunti miglioramenti presentano un enorme inconveniente nel senso di diminuito decentramento della rete e instabilità tecnica (a causa dei rilasci di codice non testati e dell’approccio frenetico che dà priorità alla velocità rispetto alla sicurezza).