Come utilizzare CoinMarketCap: 17 suggerimenti da non perdere

Se sei stato coinvolto nello spazio delle criptovalute per più di 2 ore, allora sicuro che sarai atterrato su CoinMarketCap almeno una volta.

Ma nel caso in cui non l’avessi fatto, te lo presenterò semplicemente a te.

CoinMarketCap:

Fornisce informazioni utili, statistiche e grafici

Ha dati su migliaia di criptovalute

È noto per avere le informazioni più accurate

Classificato tra i primi 1.000 siti Web più grandi del mondo nel 2018 secondo Similarweb

Hai capito il mio punto: CoinMarketCap è un mostro.

Ma la maggior parte degli investitori di criptovaluta non sa come utilizzare CoinMarketCap al suo pieno potenziale nel 2022 e graffia solo la superficie di ciò che CMC può offrire.

Questo è ciò di cui tratterà questo tutorial di CoinMarketCap: copre tutte le funzionalità che CMC ha da offrire – dalle funzionalità più basilari a quelle più nascoste e discuti di come puoi sfruttare ciascuna funzionalità per prendere decisioni di investimento più intelligenti.

1. Metriche del mercato globale

Capire come leggere le metriche del mercato globale è il primo passo per imparare a utilizzare CoinMarketCap.

All’atterraggio su CoinMarketCap.com, vedrai alcune metriche globali nella parte superiore della home page. Vedere queste metriche a colpo d’occhio è super conveniente per ottenere un’atmosfera approssimativa per lo stato del mercato.

Queste metriche includono:

Il numero totale di criptovalute quotate su CMC

Il numero totale di mercati (e le loro classifiche se si fa clic su di essi)

Globale capitalizzazione di mercato dell’intero settore delle criptovalute. Questa statistica aiuta a tenere traccia di quanto denaro scorre dentro o fuori dall’ecosistema. E se fai clic su questa statistica, vedrai viste grafiche dei dati.

Totale 24 ore volume transazioni su tutti gli scambi per tutte le criptovalute elencate.

Dominio Bitcoin – calcolato come (capitalizzazione di mercato di Bitcoin / capitalizzazione di mercato totale). Se il dominio di Bitcoin diminuisce, significa che altre criptovalute hanno guadagnato una quantità crescente di attenzione da parte degli investitori, rispetto a Bitcoin. Al momento della stesura di questo documento, Bitcoin rappresenta il 50% del mercato.

Capitalizzazione di mercato Volume di trading Prezzo (in dollari USA, BTC e talvolta ETH) Circolante, Totale e Forniture massime quando disponibili



2. Metriche accurate delle monete

Se fai clic su una moneta, verrai indirizzato alla dashboard di quella singola moneta dove potrai visualizzare alcune delle sue metriche di base, tra cui:

3. Cerca qualsiasi valuta tu voglia

Sì, non tutte le monete del mondo sono elencate su CoinMarketCap, ma migliaia lo sono.

E puoi cercarli digitando il nome o il ticker della moneta (ad esempio BTC per Bitcoin) nella barra di ricerca in alto a destra.

Avere la possibilità di ricercare migliaia di monete da un unico posto consente di risparmiare un sacco di mal di testa.

Suggerimento: puoi anche cercare Scambi utilizzando la barra di ricerca!

4. Dati grafici esaustivi

I dati grafici sono particolarmente utili. Non solo ti dà una visione visiva dei dati, ma ti consente anche di ottenere la granularità che desideri quando analizzi i dati sui prezzi correnti e storici.

Per trovare i dati del grafico, scorri verso il basso un po ‘una volta atterrato sul cruscotto di una moneta : non puoi perderlo.

Quando si utilizza la loro funzionalità grafica, è possibile:

Modificare la data. È possibile selezionare un periodo di tempo (1y, 3m, 1m, 7d, 1d) da visualizzare storicamente o regolare manualmente un intervallo di tempo

Visualizza i prezzi in USD, BTC ed ETH (a seconda della moneta)

Includi/escludi il capitalizzazione di mercato e il volume di 24 ore

Visualizza grafici lineari o logaritmici. La vista lineare è più facile da leggere – meglio se hai appena iniziato, ma il grafico di registro può darti una panoramica più accurata.

Il sito ufficiale Il meglio esploratori blockchain disponibile Whitepaper Comunità (ad es. forum, gruppi Telegram/Discord, ecc.) Documentazione tecnica Che si tratti di una moneta o di un token



Che si tratti di minabile o no

5. Link utili per ogni moneta

Quando fai clic su una moneta e accedi alla sua dashboard, puoi trovare molti link utili, come ad esempio:

6. I migliori scambi per volume

Liquidità è il nome del gioco in cripto. Più liquido è sostituzione, più facile è acquistare o vendere una moneta ad un prezzo costante.

È possibile visualizzare i primi 100 scambi per volume (controllare il volume regolato per informazioni più accurate) e altro ancora.

Per raggiungere questa pagina da solo, seleziona la scheda “scambi”, accanto a “criptovalute”, nella home page.

Il sito ufficiale Appoggiare



7. Scambio di informazioni

Dopo aver cercato tra diversi scambi, puoi fare clic su uno per approfondimenti più approfonditi. Verrai indirizzato alla dashboard dello scambio, dove troverai link utili come:

8. Scopri dove acquistare qualsiasi criptovaluta

Hai appena imparato a conoscere una nuova moneta, ma non sai dove comprarla?

Ancora una volta, CoinMarketCap può aiutarti. Questa è una funzionalità sottoutilizzata che voglio sottolineare in questo tutorial di CoinMarketCap.

Per trovare tutti gli scambi per acquistare una determinata moneta, semplicemente:

Cerca la moneta Fai clic sulla scheda del mercato e vedrai tutti gli scambi e le coppie di trading Controlla i prezzi e seleziona quello più interessante per te.

Tante volte, vedo persone che entrano nei gruppi di Telegram e Discord (noti per avere molti truffatori ingannevoli) che chiedono dove acquistare una moneta quando possono facilmente scoprirlo su CoinMarketCap.

Nota: controlla sempre la reputazione dello scambio prima di procedere.

Stai lottando per acquistare criptovalute? Pagare commissioni elevate? Scopri il modo migliore per acquistare Bitcoin!

9. Non essere mai più fuorviato

Il mondo delle criptovalute è pieno di phishing Truffe e siti Web, portafogli o scambi falsi che vengono facilmente scambiati per quelli reali.

Immagina di pensare che ti stai registrando su uno scambio reale, ma invece è falso. Bene, hai appena dato le tue credenziali a un hacker e i tuoi fondi verranno probabilmente rubati se trasferisci criptovalute allo scambio.

Per evitare ciò, ecco uno dei suggerimenti più preziosi che fornirò in questo tutorial di CoinMarketCap:Trova collegamenti sensibili tramite CoinMarketCap il più spesso possibile – che include i siti Web ufficiali di monete e scambi.

CoinMarketCap non è mai stato violato o esposto gli utenti a collegamenti falsi, quindi ho guadagnato a fidarmi di loro come la fonte più affidabile di collegamenti alle informazioni.

10. Crea la tua watchlist

Su CoinMarketCap, puoi creare la tua watchlist senza nemmeno creare un account!

Una watchlist ti consente di elencare le monete che ti interessano particolarmente, in modo da poter tenere d’occhio la loro progressione. In questo modo, quando visiti CoinMarketCap, invece di essere sopraffatto da un elenco di oltre 1.000 monete, puoi andare alla tua watchlist e tenere traccia delle monete che contano per te.

Per aggiungere una moneta alla tua watchlist, visita la dashboard della moneta e fai clic sulla stella che dice “guarda” sotto le principali informazioni sui prezzi. Puoi anche farlo direttamente dall’elenco delle monete facendo clic su “…” accanto a ciascuna moneta.

Dopo aver aggiunto alcune monete, puoi tornare alla scheda della watchlist senza dover accedere.

11. Vincitori e vinti

CoinMarketCap ti consente di visualizzare i maggiori guadagni e perdenti sul mercato in termini di azione dei prezzi.

Ad esempio, se vedi una moneta di cui non hai mai sentito parlare verso l’inizio dell’elenco, con significativo volume, potrebbe essere un gioiello che vale la pena esplorare!

Non consiglio di acquistare una moneta in alto, in quanto questo è un errore il più delle volte. Ma se è solo la prima tappa, allora potrebbe essere bene tenerlo d’occhio.

Possiedi Crypto ma lotta per sovraperformare il mercato? Scommetto che stai facendo grandi errori!

12. Converti il prezzo di qualsiasi criptovaluta per un altro

Questo è divertente. CoinMarketCap offre uno strumento di conversione che ti consente di vedere quanto possiedi di un asset, in termini di qualche altro asset, che si tratti di fiat o criptovaluta.

13. Trova i prossimi eventi su Blockchain e criptovalute

Vuoi partecipare a eventi locali nella tua zona? CoinMarketCap ha un elenco impressionante di prossimi eventi e conferenze di criptovaluta.

Sono andato personalmente a eventi locali nella mia zona e sono eccellenti per il networking e l’apprendimento. Incontro persone ogni giorno online, ma formare relazioni di persona in questi eventi è meglio di ogni altra cosa.

14. Dati storici

Se vuoi davvero sapere come utilizzare CoinMarketCap per tutto ciò che ha da offrire, inizia a pensare ai dati storici. Puoi utilizzare i dati storici per eseguire il backtest delle strategie di trading o visualizzare le tendenze storiche in modo pulito.

I dati storici sono di solito difficili da trovare e alcune persone pagano centinaia o migliaia di dollari per mettere le mani su dati storici affidabili.

Fortunatamente, CoinMarketCap ha un modo eccellente per visualizzare i dati storici. Anche se non è granulare come i dati tick, puoi visualizzare i prezzi giornalieri, volumee capitalizzazione di mercato per una data moneta che risale all’inizio. La loro visualizzazione dei dati storici è un’ottima alternativa a una vista grafica.

Per accedere ai dati storici di una moneta, vai alla dashboard della moneta e seleziona la scheda “Dati storici” a destra.

15. Istantanee storiche

Questa funzione è super cool. Ti consente di avere una panoramica di come il mercato delle criptovalute guardava a una data specifica del passato.

Puoi selezionare ad esempio, 18 settembre 2016, e vedere quali erano i prezzi e le capitalizzazioni di mercato di tutte le monete allora. A volte, ti farà cadere lo stomaco vedendo quanto lontano siamo arrivati!

Per accedere ai dati degli snapshot cronologici, vai a “Strumenti” nella barra di navigazione superiore, quindi seleziona “Snapshot cronologici”. La funzione è disponibile per le date a partire dal 28 aprile 2013.

16. API CoinMarketCap

Lo ammetto; Sono un geek. Mi piace testare le strategie di trading e per farlo, ho bisogno di dati storici. Mi piace anche estrarre i dati di mercato in un foglio Excel in modo da poter visualizzare il valore del mio portafoglio e aggiornarli spesso.

Per fare ciò, CoinMarketCap offre un’API eccellente. C’è anche una notevole documentazione che spiega come utilizzare l’API di CoinMarketCap in modo da poter iniziare a estrarre i dati. Tutto gratis.

Hanno anche un piano premium che consente dati di tick estremamente granulari. L’API è uno degli strumenti più sofisticati menzionati in questo tutorial di CoinMarketCap, ma se non ti dispiace diventare un po ‘tecnico, può rivelarsi molto utile.

Per accedere alla pagina API da soli, scorri verso il basso la pagina fino in fondo e trova il link nel piè di pagina.

17. Blog informativo

Sì, CoinMarketCap ha un blog! Puoi accedervi facendo clic su “blog” nella parte superiore della loro home page.

Funzionalità extra?

CoinMarketCap ha ANCORA molte più funzionalità. La loro offerta sembra praticamente infinita. Ma nessuno può essere il migliore in tutto.

Offrono inoltre:

Un glossario. Ma confrontalo con il nostro glossario, scommetto che vedrai una bella differenza.

Una “Introduzione a Crypto”. Ma dal momento che l’educazione alla criptovaluta è la nostra passione, sono sicuro che sarai d’accordo sul fatto che non hai bisogno di CoinMarketCap per educare te stesso!

Le migliori alternative a CoinMarketCap

Se ritieni ancora che CoinMarketCap non sia abbastanza per te e meriti di più (sono sicuro che lo fai!), Ecco due alternative che consiglio vivamente di provare.

OnchainFX

OnChainFX, ora un marchio Messari, è un’eccellente alternativa a CoinMarketCap. Con OnChainFX puoi ancora cercare tra quasi tutte le monete che desideri, pur essendo esposto a statistiche uniche come:

L’età di una moneta

ROI annuale per un determinato anno

L’offerta prevista di una moneta nell’anno 2050

Indici specializzati (generalmente dei primi 10 maggiori asset crittografici)

Anche le monete etichettate come “meme” come Dogecoin!

E altro ancora.

OnChainFX è gestito da Ryan Selkis, precedentemente responsabile di CoinDesk e Digital Currency Group.

Coincheckup

Coincheckup è un’interessante alternativa a CoinMarketCap. Mostrano le statistiche tipiche che ti aspetteresti, oltre a analisi fondamentale e altre classifiche basate sui propri algoritmi costruiti.

Puoi controllarli nella scheda “analisi” nella parte superiore della loro home page. Forniscono anche ICO informazioni per le offerte di monete esistenti e future.

Vuoi scoprire altri fantastici strumenti crittografici? Dai un’occhiata all’elenco definitivo di strumenti che devi utilizzare per prendere decisioni più intelligenti!

Bene, questo conclude il nostro Tutorial CoinMarketCap. Se ti sei preso il tuo tempo a leggere questa guida, allora congratulazioni! Ora sai come usare CoinMarketCap come esperto. Quindi lascia che ti dia personalmente il benvenuto al CoinMarketCap Pro Club 😉