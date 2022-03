Previsione del prezzo Stellar (XLM) 2022-2030

Stellar (XLM) è stata una grande notizia quando è stato lanciato otto anni fa, ma ha in qualche modo perso l’interesse degli investitori. Quindi, cosa ci si aspetta che Stellar raggiunga? Bene, a quanto pare, c’è molto di più in corso con Stellar di quanto sembri.

Ricapitoliamo perché Stellar rimane un investimento crittografico top.

La previsione del prezzo della moneta Stellar XLM di Wallet Investor ha stimato che il prezzo potrebbe spostarsi a $ 0,35 in un anno. Per cinque anni ha stimato un prezzo di $ 0,82. La previsione del prezzo della criptovaluta XLM di DigitalCoin era simile, proiettando che la moneta potrebbe avere una media di $ 0,37 nel 2022 e $ 0,75 nel 2025

Scaviamo nelle prospettive di Stellar per scoprire quanto stellare può valere.

XLM — Una rete di pagamenti per le persone

Stellar è composto da due componenti chiave: la sua rete di pagamento decentralizzata open source, “Stellar”, e la sua moneta nativa, “Lumens”, a cui ci si riferisce più spesso con il suo simbolo ticker “XLM”.

Questi nomi sono spesso usati in modo intercambiabile e, in molti luoghi, vedrai Lumen elencati come Stellar. Stellar ha una fornitura massima di 50.001.806.812 XLM e il taglio più piccolo è 0.0000001 XLM.

Alcuni dei rivali di Stellar includono:

Ripple XRP (XRP)

(XRP) Bitcoin (BTC)

(BTC) Ethereum (ETH)

(ETH) Terra (LUNA)

(LUNA) Celo (CELO)

Qual è il punto di Stellar?

Poiché Jed McCaleb ha precedentemente fondato Ripple, probabilmente non sarai sorpreso di apprendere che Stellar è altamente focalizzata sulla facilitazione dei pagamenti transfrontalieri.

Una differenza fondamentale tra Stellar e Ripple è il loro pubblico di destinazione. Mentre Ripple rende più facile per le banche trasferire denaro senza doversi preoccupare dei tassi di cambio e delle commissioni, Stellar si è posizionata come una soluzione digitale per le persone che vogliono effettuare pagamenti quotidiani.

Alcuni dei vantaggi di Stellar includono:

Progettato per gli utenti di tutti i giorni, non per le banche (come Ripple).

Meno di cinque secondi per transazione (più veloce del bonifico bancario).

Open-source e di proprietà della comunità mentre Ripple è l’opposto.

Può gestire transazioni fiat a fiat e fiat a crypto.

Chi c’è dietro Stellar?

Inizialmente indicato come “The Secret Bitcoin Project“, Stellar (XLM) è stato lanciato nel 2014 dal co-fondatore di Ripple Jed McCaleb.

Stellar è di proprietà di un’organizzazione no-profit (la Stellar Development Foundation) che afferma che il suo obiettivo principale è quello di offrire libertà finanziaria a coloro che hanno accesso limitato a istituzioni affidabili. In definitiva, spera di creare una rete mondiale.

Ciò significherebbe che qualcuno potrebbe effettuare un pagamento internazionale nella propria valuta e raggiungerebbe il destinatario nella sua, senza le commissioni e i tempi di transazione lenti tradizionalmente associati ai pagamenti transfrontalieri.

Per che cosa si usa Stellar?

Ogni transazione Stellar costa solo 0,0001 XLM in commissioni e richiede da tre a cinque secondi per l’elaborazione. (Confronta questo con Bitcoin (BTC ·), che può richiedere fino a un’ora per elaborare una singola transazione.) E questa non è l’unica differenza tra Bitcoin e il cosiddetto “Secret Bitcoin Project”.

Poiché la sua offerta totale era originariamente destinata ad aumentare dell’1% ogni anno, Stellar era conosciuta come una valuta inflazionistica. In teoria, questo lo avrebbe reso molto più scalabile di Bitcoin, che attualmente dovrebbe raggiungere la sua offerta massima intorno all’anno 2140.

Chi utilizza Stellar?

Secondo la Stellar Development Foundation, ci sono 4,3 milioni di account stellari, anche se quanti sono attivi è incerto.

Da IBM a Deloitte, Stellar sta alimentando app e sistemi di pagamento per alcune delle più grandi aziende del mondo.

Analisi tecnica dei movimenti dei prezzi di Stellar (XLM)

Stellar è stato disponibile per la prima volta per gli investitori il 31 luglio 2014 tramite un ICO (offerta iniziale di monete) al prezzo di 1 XLM a $ 0,002.

CoinMarketCap ha quindi iniziato a monitorare il prezzo di Stellar il 6 agosto 2014 a $ 0,002657, un moderato aumento rispetto al suo prezzo ICO. Tuttavia, entro il 18 novembre 2014, XLM aveva raggiunto il suo minimo storico di $ 0,001227. Quattro anni dopo, Stellar ha raggiunto il suo massimo storico di $ 0,9381 il 4 gennaio 2018.

Nel 2021, Stellar ha iniziato l’anno a $ 0,1324 e lo ha chiuso a $ 0,2674. Il massimo di 52 settimane di Stellar è di $ 0,7965 e il suo minimo di 52 settimane è di $ 0,163.

Opinione dell’esperto sulle previsioni di prezzo stellari

Tutti i migliori esperti stellari previsioni sui prezzi hanno previsto che XLM aumenterà in futuro.

Previsione del prezzo delle monete: “Il prezzo Stellar previsto alla fine del 2022 è di $ 0,29 – e il cambiamento da un anno all’altro +8%. L’aumento da oggi a fine anno: +65%. A metà del 2022, ci aspettiamo di vedere $ 0,26 per 1 Stellar. Nella prima metà del 2023, il prezzo Stellar salirà a $ 0,35; nella seconda metà, il prezzo perderebbe $ 0,01 e chiuderebbe l’anno a $ 0,34, che è +94% rispetto al prezzo corrente”.

Coinskid: “Il nostro sistema di previsione prevede che Stellar potrebbe aumentare di valore nel breve termine del +13% a $ 0,2010 da $ 0,1772. Il sistema prevede un movimento del +5% da $ 0,1772 a $ 0,1869 nel prossimo mese, Stellar ha una previsione di prezzo di $ 0,2580 in oltre un [anno] di tempo. “.

DigitalCoinPrice: “Il prezzo di 1 Stellar (XLM) può essere approssimativamente [fino a] $ 0,25 USD in 1 [anni] di tempo un 1x quasi dall’attuale prezzo XLM”.

WalletInvestor: “Sulla base delle nostre previsioni, si prevede un aumento a lungo termine, la prognosi dei prezzi per il 2027-03-06 è di 0,812 dollari USA. Con un investimento di 5 anni, il fatturato dovrebbe essere di circa +358,76%. Il tuo attuale investimento di $ 100 potrebbe arrivare fino a $ 458,76 nel 2027 “.

Trading Beasts: “secondo le nostre previsioni, il prezzo Stellar aumenterà. Ora il prezzo Stellar è $ 0,1772710, ma entro la fine del 2022, il prezzo medio Stellar dovrebbe essere $ 0,2308300 “.

Previsione del prezzo: “Il prezzo di 1 Stellar dovrebbe raggiungere un livello minimo di $ 0,72 nel 2025. Il prezzo XLM può raggiungere un livello massimo di $ 0,86 con il prezzo medio di $ 0,74 per tutto il 2025 “.

CryptoGround: “Secondo le previsioni e l’analisi algoritmica, [il] prezzo di 1 Stellar (XLM) sarà di circa $ 0,9543 nel 2027”.

Gov Capital: “Il prezzo futuro dell’asset è previsto a $ 0,4592900648393 (141,732%) dopo un anno secondo il nostro sistema di previsione.

Ciò significa che se hai investito $ 100 ora, il tuo investimento attuale potrebbe valere $ 241.732 l’11 marzo 2023, sabato”.

ICOcreed: “Il prezzo di Stellar dovrebbe raggiungere [un] valore minimo di $ 3,56 nel 2030. Il prezzo Stellar potrebbe raggiungere un valore massimo di $ 4,22 con il prezzo medio di negoziazione di $ 3,66 per tutto il 2030”.

Previsioni sui prezzi stellari (XLM)

Per comprendere appieno le nostre previsioni di prezzo Stellar per il resto del decate, è fondamentale riconoscere alcuni dei fattori che possono influenzare il suo prezzo.

Il rapporto tra domanda e offerta influisce sul prezzo di ogni singola criptovaluta. Quando più persone cercano di acquistare XLM che vendere, significa che l’offerta è maggiore della domanda. Questo spinge il prezzo di XLM verso l’alto. Quando più persone cercano di vendere che comprare, significa che la domanda è maggiore dell’offerta, il che danneggia il prezzo.

Sia l’offerta che la domanda sono influenzate da una varietà di fattori distinti. Abbiamo delineato alcuni dei più importanti.

In tutto il mondo, l’interesse per le app decentralizzate (dApps) è in aumento. La rete Stellar sta alimentando molte app finanziarie che mirano a rendere più facile per le persone inviare pagamenti transfrontalieri quotidiani. La partnership di Stellar con IBM ha portato a una piattaforma di pagamenti che sarà presto in grado di gestire sette valute legali (tra cui la sterlina britannica e il dollaro delle Fiji) e XLM.

L’aumento dell’adozione di queste app, che sono rafforzate dall’alto profilo delle partnership con aziende come IBM, avrà un impatto positivo sul prezzo di XLM di Stellar.

Gli aggiornamenti alle reti di criptovaluta sono di solito attesi con impazienza dagli investitori, a volte con anni di anticipo. La suspense sull’aggiornamento è spesso sufficiente per mantenere il prezzo dell’asset sostenuto prima del rilascio, ma i prezzi possono davvero salire alle stelle una volta che l’aggiornamento è stato implementato con successo.

Ad esempio, il 23 novembre 2020, un alto dirigente di Stellar, Justin Rice, è entrato in azienda. blog per annunciare che Stellar aveva aggiornato il suo protocollo dal numero 13 al numero 15 – una mossa che ha causato un aumento del prezzo di XLM di un massiccio 68% in una sola settimana.

A giudicare dallo stato attuale del mercato delle criptovalute, è molto probabile che Stellar continuerà ad essere un investimento a breve termine (un anno) o a lungo termine (da cinque a 10 anni). Ecco le nostre previsioni sui prezzi Stellar per il 2022-2030.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2022

Secondo le previsioni, la previsione del prezzo di Stellar XLM per il 2022 è di $ 0,31. Sulla base della nostra analisi, il prezzo della moneta XLM può battere questa previsione. Se il mercato delle criptovalute è favorevole, ci aspettiamo che Stellar registri un prezzo minimo di $ 0,14 e una stima massima di $ 0,40 nel 2022. La previsione media del prezzo Stellar della moneta XLM sarà di $ 0,29.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2023

Secondo le nostre proiezioni di prezzo e analisi tecnica, il valore XLM salirà a $ 0,51 nel 2023. La previsione di prezzo stellare per il 2023 dovrebbe raggiungere $ 0,58. Con un prezzo medio di $ 0,69, secondo le previsioni di prezzo di Stellar XLM, la moneta potrebbe raggiungere una stima elevata di $ 0,87 nel 2024.

Lavorando con le banche centrali di tutto il mondo, Stellar aprirà la strada alla creazione di CBDC (valute digitali delle banche centrali).

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2024

Un’esplosione del mercato delle criptovalute è prevista entro il 2024 mentre Bitcoin attraversa il suo prossimo dimezzamento, portando Stellar a massimi più alti. Si prevede che il prezzo Stellar raggiungerà un massimo di $ 1,23 con un minimo di $ 0,46. Stellar si assicurerà una media di $ 0,93 per il 2024 e chiuderà l’anno a $ 1,01, secondo i dati di previsione dei prezzi stellari.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2025

Sulla base del nostro studio approfondito sui dati sui prezzi XLM, prevediamo che la previsione dei prezzi futuri di Stellar potrebbe essere di $ 2,61 nel 2025. Secondo le nostre previsioni Stellar, l’asset XLM avrà un obiettivo medio di $ 1,90, una stima bassa di $ 0,98 e una stima elevata di $ 2,71.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2026

Il 2026 sarà l’anno in cui Stellar supererà altre criptovalute transazionali come Litecoin (LTC) ed essere visto come la valuta digitale più efficiente per i normali pagamenti.

Secondo la nostra analisi basata su algoritmi, la previsione dei prezzi Stellar per il 2026 supererà il prezzo medio di $ 3,20 entro la metà dell’anno. Il valore minimo di XLM sarà di $ 2,35 mentre il valore massimo sarà di $ 3,84. Durante tutto l’anno, il prezzo medio di XLM dovrebbe essere nella regione di $ 3,36.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2027

Secondo le nostre previsioni di prezzo Stellar per il 2027, prevediamo che la moneta XLM raggiungerà $ 4,56 entro la fine dell’anno. Il prezzo minimo della moneta per l’anno dovrebbe essere di $ 3,16 mentre il prezzo massimo è di $ 4,56. La previsione del prezzo medio per XLM nel 2027 dovrebbe essere nella regione di $ 3,78.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2028

Ancora un altro dimezzamento di Bitcoin avrà luogo entro il 2028, facendo precipitare il mercato delle criptovalute in un altro mercato rialzista. A partire dal 2028 a $ 3,80, Stellar aumenterà del 23,94% a $ 4,71 entro la fine dell’anno. La nostra previsione di prezzo Stellar calcola anche un massimo di $ 5,05, un minimo di $ 3,34, un prezzo medio di $ 4,23.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2029

Si stima che la previsione dei prezzi XLM per il 2029 abbia un forte tasso di crescita rispetto al trend degli anni precedenti. Secondo le previsioni, Stellar potrebbe essere scambiato a un prezzo minimo di $ 4,40 entro il 2029. Le proiezioni indicano che la valuta Stellar XLM potrebbe valere un valore massimo di $ 5,27 a fine anno. Il prezzo medio previsto è di circa $ 5,17.

Stellar (XLM) Prezzo Previsione 2030

Crescendo rapidamente in termini di adozione, entro il 2030 Stellar sarà più popolare delle tradizionali applicazioni di pagamento. La più alta previsione di prezzo Stellar per il 2030 è di $ 7,55, il che significherebbe che l’asset aumenterà del 704,818% al di sopra del suo attuale massimo storico. A parte questo nuovo record, XLM si livellerà a una media di $ 6,98 e raggiungerà una stima bassa di $ 6,02 nel 2030.

Conclusione: quanto potrebbe valere Stellar?

XLM sembra avere un futuro promettente nel 2022. Potremmo avere Stellar raggiungere nuove vette. Tuttavia, assicurati di fare le tue ricerche e analizzare i dati storici prima di investire nella moneta Stellar.

È assolutamente chiaro che Stellar ha un futuro brillante davanti a sé. Tuttavia, mentre le cose sembrano buone ora, potrebbero sempre cambiare in un batter d’occhio.

Stellar deve distinguersi ulteriormente da Ripple in termini di usabilità. Non solo per fornire funzionalità migliori, ma per dare alle persone e alle aziende un motivo per abbandonare XRP per XLM.

Questa differenziazione è importante anche in termini di regolamentazione. La SEC sta ancora perseguendo Ripple e c’è sempre il rischio che possano rivolgere la loro attenzione anche a Stellar usando lo stesso playbook.

Il prezzo di Stellar (XLM) salirà nel 2022?

Il prezzo di Stellar aumenterà moderatamente nel 2022 e si prevede che raggiungerà un massimo di $ 0,40. XLM non raggiungerà un nuovo massimo storico nel 2022 e non diminuirà al di sotto di $ 0,14.

Quale sarà il prezzo di XLM nel 2025?

Entro il 2025, il prezzo XLM dovrebbe aumentare significativamente rispetto al suo valore attuale. Il token potrebbe essere scambiato a un prezzo medio di mercato di $ 2,50 nel 2025, con la stima più alta di $ 3,12.

Stellar (XLM) raggiungerà $ 1?

Stellar supererà $ 1 entro il 2024 al più presto secondo le nostre previsioni di prezzo XLM. Negli anni successivi, $ 1 sarà una pietra miliare minore per il prezzo di XLM.

Stellar (XLM) raggiungerà $ 10?

La previsione del prezzo di Stellar non prevede che Stellar raggiunga $ 10 nel periodo precedente al 2030, tuttavia, questo non significa che questo punto di riferimento sia irraggiungibile.

Domande frequenti su Stellar XLM

Perché Stellar è così economico?

Sebbene il prezzo di Stellar stia aumentando, è ancora una delle criptovalute più economiche sul mercato. Alcune persone credono che l’asset sia semplicemente sottovalutato, ma parte del motivo per cui è così basso è che la piattaforma Stellar addebita commissioni molto basse per facilitare le transazioni.

XLM è meglio di XRP?

Non c’è una risposta facile alla domanda “XLM è meglio di XRP?” Stellar è stato creato per facilitare i pagamenti transfrontalieri per le persone comuni, mentre Ripple è stato creato per rendere più facile per le banche inviare ingenti somme di denaro senza cadere vittime di sfavorevoli tassi di cambio e commissioni elevate. Stellar è più adatto per gli individui, mentre Ripple è migliore per grandi aziende e banche.

Stellar è un fork di Ripple?

Sebbene Stellar sia stato lanciato da uno dei co-fondatori di Ripple, Jed McCaleb, e funzioni in modo simile, Stellar non è un fork di Ripple.

Stellar è un buon investimento?

Nonostante le sue scarse prestazioni negli ultimi anni, Stellar è ancora una delle migliori scelte di investimento per gli investitori in criptovalute. Da quando CoinMarketCap ha iniziato a monitorare il suo prezzo, ha ottenuto un ROI del 5.859,25%.

Will Stellar Rise?

Secondo i nostri calcoli di previsione dei prezzi Stellar, Stellar aumenterà. Possiamo aspettarci un nuovo massimo storico già nel 2024 e, entro il 2030, Stellar scambierà sopra i 6$.

Quando decollerà Stellar?

Il 2023 sarà l’anno in cui Stellar decollerà. Dopo un 2022 lento, nel 2023 Stellar raggiungerà un massimo annuale di $ 0,87, a soli sei centesimi dal suo massimo storico di $ 0,93 e questo slancio seguirà Stellar nel 2024.

Quale prezzo potrebbe raggiungere Stellar?

Se stai cercando una criptovaluta con un buon ROI, Stellar può essere un’opzione redditizia. La nostra previsione sui prezzi Stellar indica che è previsto un aumento a lungo termine, suggerendo che XLM raggiungerà un prezzo record di $ 4,56 entro il 2027. Ciò significa che Stellar potrebbe aumentare del 2.489,44% in cinque anni.

Qual è la previsione dei prezzi di Stellar per la prossima corsa al rialzo?

Nessuno sa quando avrà luogo la prossima corsa al rialzo, tuttavia, un buon indicatore è il prossimo dimezzamento di Bitcoin che avverrà all’inizio del 2024. A quel punto, la nostra previsione del prezzo Stellar afferma che un massimo di $ 1,23 è possibile per XLM.

Quanto in alto andrà Stellar?

Price Prediction afferma che lo Stellar più alto sarà di $ 8,86 entro il 2031. Questa è la stima più alta che abbiamo visto finora.

Quale sarà il prezzo XLM nel 2040?

Nel 2040, il prezzo di Stellar Lumens dipende da diversi fattori a lungo termine. Tuttavia, il prezzo medio di Stellar XLM entro il 2040 potrebbe raggiungere $ 15 e oltre.