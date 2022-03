Cos’è Anchor Protocol: 20% APY su Stablecoin

La criptovaluta e la tecnologia blockchain hanno fatto passi da gigante da quando Bitcoin è stato creato nel 2009. Originariamente, è iniziato come una semplice valuta alternativa al denaro fiat, ma ora è stato creato un intero sistema finanziario, noto anche come Finanza decentralizzata, o DeFi in breve.

DeFi ha registrato una crescita monumentale negli ultimi anni. Tuttavia, nonostante questa crescita, l’adozione di massa non si è ancora verificata. Uno dei motivi principali di ciò è la volatilità delle risorse crittografiche. Anche i protocolli DeFi sono piuttosto complessi e i bassi tassi di interesse rendono difficile per i consumatori e gli investitori vedere il valore nel partecipare.

Ma cosa succederebbe se ci fosse una piattaforma DeFi disponibile che ti permettesse di guadagnare fino al 20% di APY sulla tua criptovaluta? Introduzione al protocollo Anchor.

Questo articolo esaminerà questo fenomeno in modo più dettagliato, come funziona e come puoi guadagnare mentre lo usi.

Che cos’è anchor protocol?

Anchor Protocol si posiziona come un protocollo di risparmio che si trova sulla blockchain terra. Fornisce agli utenti rendimenti a bassa volatilità fino al 20%. La piattaforma è stata fondata da Terraform Labs, una società con sede in Corea del Sud, ed è stata lanciata oltre un anno fa, il 17 marzo 2021.

All’inizio, il protocollo Anchor ha contribuito a migliorare la domanda di UST, una moneta stabile ancorata all’USD creata da Terra. Tuttavia, il suo obiettivo finale è quello di diventare il protocollo interchain che i clienti utilizzano per prendere in prestito token nativi di livello 1.

Quando è stato lanciato per la prima volta, i rendimenti tramite Anchor Protocol erano possibili solo con depositi basati su UST. Tuttavia, tutto è cambiato dopo il lancio di EthAnchor.

Questo aggiornamento significativo ha portato a una partnership redditizia con Orion Money, il che significava che gli utenti potevano depositare stablecoin basate su Ethereum come USDT, DAI, BUSD e USDC.

Come funziona anchor protocol?

Anchor Protocol agisce come un mercato monetario di stablecoin che si trova tra prestatori e prestiti. I prestatori hanno il potere di depositare le loro monete stabili sulla piattaforma Anchor. Quando si verifica il prestito, guadagnano interessi su di loro. D’altra parte, i mutuatari hanno il potere di prendere in prestito queste stablecoin offrendo attività impilabili come garanzia.

Queste attività vengono viste come attività vincolate e le due attività obbligazionarie correnti che possono essere utilizzate come garanzia sono bETH e bLUNA. Una volta che le attività vincolate vengono offerte, UST viene preso in prestito contro di loro. Il protocollo anchor definisce il limite di prestito.

Il protocollo di ancoraggio funziona utilizzando la tecnologia di picchettamento liquido. Qualsiasi premio di puntata ottenuto su bETH o bLUNA dai mutuatari viene liquidato dal protocollo Anchor in UST, che consente loro di guadagnare un rendimento target fino al 20%.

Il 20% di APY potrebbe sembrare troppo bello per essere vero, ma è reale al 100%. Anchor Protocol può generare almeno il 24% di entrate di staking sui depositi a causa del rendimento di staking LUNA del 12% annuo. Combinalo con il limite massimo di prestito e puoi iniziare a capire perché questo è possibile. Ogni prestito viene sovragarbatralizzato, il che significa che le ricompense di puntata sono ingrandite, un altro fattore che contribuisce all’alto tasso di interesse.

Un altro aspetto importante del protocollo Anchor è Anchor Tokens, noto anche come ANC. ANC è il token nativo di Anchor Protocol e gli utenti devono depositare ANC per sviluppare sondaggi di governance. Tutti gli utenti che depositano ANC possono votare su questi sondaggi, che hanno un impatto sul futuro del protocollo Anchor. Da quando è stato lanciato, Anchor Protocol ha registrato un’incredibile crescita e adozione.

Come guadagnare con anchor protocol?

Ci sono vari modi in cui puoi guadagnare con Anchor Protocol:

Depositare

Il modo più semplice per guadagnare con Anchor Protocol è depositare UST nel protocollo. Il protocollo Anchor è progettato come un’opportunità di risparmio, con un APY del 20%, che è molto più redditizio di qualsiasi altra piattaforma DeFi.

Prestare

Un’altra opzione è quella di prendere in prestito UST presentando un ETH o LUNA obbligazionario come garanzia. Questa opzione è praticabile in quanto la ricompensa fornita nei token ANC è un valore superiore a quanto interesse viene pagato sul prestito.

Puoi vedere il TAEG netto nella pagina del prestito.

Palo ANC

Un’altra opzione a tua disposizione è quella di acquistare e puntare ANC per guadagnare dalle ricompense di puntata su Anchor. L’attuale APR per lo staking ANC può essere trovato in questa pagina.

Offri liquidità

L’ultima opzione disponibile per guadagnare premi è offrire liquidità per ANC tramite lo staking di token ANC-UST LP.

Quali sono i rischi del protocollo anchor?

Simile ad altre piattaforme DeFi, Anchor Protocol rappresenta un rischio significativo di cui dovresti essere a conoscenza, la liquidazione del prestito. La liquidazione del prestito può verificarsi quando il valore della garanzia scende al di sotto del valore del prestito. Questa situazione è abbastanza comune tra le piattaforme DeFi, quindi consiglierei che l’utilizzo del prestito non sia mai superiore al 75%.

Domande frequenti su Anchor Protocol

Anchor Protocol è sicuro?

Come per qualsiasi investimento, Anchor Protocol viene fornito con rischi associati. Nessun investimento è privo di rischi. Per quanto riguarda la sicurezza, Anchor Protocol non ha riscontrato problemi importanti e utilizza la tecnologia più recente per proteggere i propri clienti.

Come si usa Anchor Protocol?

L’utilizzo del protocollo Anchor è piuttosto semplice. Non devi preoccuparti di depositi minimi o blocchi del conto e puoi prelevare fondi all’istante.

Innanzitutto, è necessario scaricare l’estensione Terra Station google chrome. Questa estensione ti consentirà di archiviare i token UST e LUNA. Puoi anche scaricare Terra Station su iOS e Android.

Una volta installata l’estensione, crea un portafoglio Terra. Puoi importarlo da una frase seme se ne hai già uno. Ricorda, è buona norma creare un backup per ripristinare il portafoglio se perdi la password.

Una volta configurato il portafoglio, vai alla pagina Guadagna di Anchor Protocol e fai clic su Deposita.

Scegli la quantità di stablecoin che desideri depositare e fai clic su Procedi.

Firma l’accordo di transazione con Station Extension e sei pronto!

Per prelevare i tuoi fondi, inverti i passaggi con la funzione Prelievo.

Come posso prendere in prestito UST con garanzie?

Se vai alla pagina Prendi in prestito, puoi prendere in prestito UST da Anchor. Per fare ciò, dovrai depositare i token bAsset come garanzia.

I prestiti sono consentiti fino a quando la razione prestito-valore (LTV) del prestito raggiunge il massimo. Come accennato, se l’LTV supera il limite LTV, la garanzia potrebbe essere liquidata.

Per iniziare, scegli il tuo collaterale bAsset, ad esempio bLuna, e seleziona Fornisci. Scegli la quantità di garanzia che desideri fornire.

Firma la transazione, quindi vai nella parte superiore della pagina dove dice Prendi in prestito.

Invia la quantità di UST che desideri prendere in prestito e firma la transazione.

Per rimborsare il prestito e riavere le garanzie, invertire i passaggi precedenti.

Anchor Protocol può essere violato?

Come con qualsiasi nuova tecnologia, l’hacking è plausibile e qualcosa di cui essere consapevoli. Ad oggi, Anchor Protocol non è stato violato, ma ciò non significa che non sia suscettibile di attacchi informatici di alta qualità.

Il rischio più significativo che si verifica con DeFi è l’errore umano. Se Anchor Terra venisse violato con successo, gli utenti e il protocollo sarebbero a rischio.

Anchor Protocol: riepilogo e punti chiave

In sintesi, Anchor Protocol è un passo estremamente eccitante e interessante per DeFi nel suo complesso. Sarà interessante vedere dove andrà questa azienda da qui e se ispira altre aziende DeFi a tentare qualcosa.

Una cosa è certa, questo tipo di innovazione e avanzamento non può che essere positivo per il futuro a lungo termine delle criptovalute. Se sei interessato ad altri modi per guadagnare interessi sulla tua criptovaluta, leggi il nostro articolo sui posti migliori per farlo.