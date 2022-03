Con l’espansione della rete 5G in corso, gli investitori potrebbero chiedersi quali aziende ne trarranno beneficio.

8 migliori azioni 5G da acquistare nel 2022:

La tecnologia wireless di quinta generazione, o 5G, si sta rivelando una delle aree tecnologiche in più rapida crescita.

Perché dovrebbe essere sul tuo radar? Questa tecnologia trasformativa supporterà il futuro del settore delle telecomunicazioni, poiché i fornitori wireless stanno implementando reti 5G in tutto il mondo. Queste reti di nuova generazione consentono una trasmissione dei dati più veloce, connessioni Internet di qualità superiore, una maggiore connettività globale e una maggiore capacità per applicazioni software connesse avanzate. Ci sono molti modi per investire nella tecnologia 5G. Puoi investire in reti 5G, fornitori di reti, produttori di semiconduttori e persino fondi di investimento immobiliare.

Se vuoi stare al passo con le novità degli investimenti tecnologici, ecco otto azioni 5G da considerare per l’acquisto.

Quando si tratta di vincitori del 5G, i gestori di rete sono in cima alla lista. Verizon ha collaborato con aziende di diversi settori per portare la sua tecnologia 5G in diversi mercati, in particolare il metaverso. L’utilizzo del 5G nelle applicazioni di realtà aumentata e realtà virtuale consentirà alle persone di sperimentare il mondo virtuale e avere esperienze immersive nel metaverso.

Verizon si è impegnata a portare il 5G a oltre 100 milioni di persone, che avranno la possibilità di sperimentare questo mondo digitale pur avendo i loro telefoni, case e aziende connesse tramite 5G Ultra Wideband.

American Tower è un fondo di investimento immobiliare specializzato, o REIT, che possiede un portafoglio di torri di comunicazione wireless. Le torri sono una parte critica e stabile dell’infrastruttura di rete wireless, rendendo le azioni di queste società un investimento a lungo termine da considerare.

American Tower ha anche ampliato le sue partecipazioni nel mercato dei data center, gettando le basi per l’infrastruttura a supporto del 5G. La crescita degli abbonati wireless e dell’utilizzo sono venti favorevoli per AMT, che si prevede avrà una solida crescita in tutto il suo portafoglio globale di torri, molte delle quali si trovano in posizioni privilegiate. Poiché la tecnologia 5G continua la sua crescita sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, ci sarà bisogno di più siti cellulari. AMT ha una comprovata esperienza nella fornitura di torri a nuovi siti in grado di soddisfare le esigenze e le sfide delle reti wireless e broadcast.

Digital Realty è un REIT del data center. Alcuni dei clienti di Digital Realty includono Verizon, Adobe Inc. (ADBE), LinkedIn e AWS di Amazon.com Inc. (AMZN). Man mano che il 5G diventa più diffuso, verranno sviluppati e consumati più dati. Ciò richiede un’infrastruttura adeguata per gestire la larghezza di banda e la connettività per le dimensioni e la scala delle informazioni digitali in crescita. DLR ha esperienza nel ridimensionamento delle imprese digitali nei servizi informatici, nei servizi finanziari, nell’assistenza sanitaria, nella produzione e nell’energia, tra gli altri settori. Con il suo obiettivo di “diventare il cuore di Internet”, DLR è un modo per giocare all’infrastruttura 5G.

Equinix è il più grande operatore di data center al mondo, rendendolo uno dei migliori titoli 5G da acquistare. Le capacità di interconnessione di Equinix consentono alla tecnologia 5G di funzionare in modo efficiente e ha partnership per dimostrarlo. Nel novembre 2021, Equinix ha annunciato un accordo con Dish Network Corp. (DISH) per fornire un’infrastruttura di connettività per la rete 5G di Dish. EQIX ha anche una partnership con Nokia Corp. (NOK) per testare e convalidare i servizi 5G. Ciò consente agli operatori di reti mobili, alle piattaforme cloud, ai fornitori di tecnologia e alle imprese di riunirsi per testare e accelerare la tecnologia 5G. Mentre le azioni di EQIX sono in calo del 15% per l’anno fino al 17 marzo, la società è ben posizionata per capitalizzare l’espansione del 5G.

SBA Communications gestisce torri di comunicazione wireless 5G ed è un’altra scelta REIT tra le migliori azioni 5G da acquistare. SBA genera la maggior parte delle sue entrate dal mercato statunitense e ha chiuso più di 1.300 transazioni, dando torri in tutti i 50 stati. SBA ha un modello di business affidabile, negoziando transazioni che vanno da singole torri a portafogli su larga scala di migliaia di torri in Canada, Centro e Sud America e Sud Africa.

Questo operatore wireless ha fatto della sua missione quella di guidare la crescita del 5G. AT & T ha lanciato i suoi servizi 5G a livello nazionale, offrendo ai suoi clienti velocità più elevate e maggiore capacità. AT & T serve oltre 100 milioni di clienti statunitensi attraverso servizi di comunicazione e intrattenimento. Nei risultati degli utili del quarto trimestre, AT&T ha registrato una continua crescita dei clienti nel suo business wireless, rappresentando il quarto anno consecutivo di abbonati aggiunti. L’aumento del 5G sarà un’opportunità per AT & T di espandere i suoi servizi di comunicazione a un numero ancora maggiore di clienti.

Ciena è un fornitore di apparecchiature e servizi software per le telecomunicazioni e di rete ed è tra le prime scelte di infrastrutture di rete 5G per il 2022. Supporta oltre l’85% dei maggiori fornitori di servizi del mondo e ha un impressionante elenco di clienti che include Amazon.com, AT & T, T-Mobile US Inc. (TMUS), il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e Verizon. Il fatturato di Ciena per l’anno fiscale 2021 è stato di $ 3,6 miliardi e la società sfoggia un tasso di crescita annuale composto del 7% quinquennale. La società prevede che la crescita dei ricavi per l’intero anno per il 2022 sarà compresa tra l’11% e il 13% in quanto il settore delle telecomunicazioni aumenta la spesa per le risorse infrastrutturali.

Mentre Nvidia è nota per le sue unità di elaborazione grafica utilizzate nei videogiochi, ha guadagnato trazione nel 5G attraverso la sua piattaforma AI-on-5G, un servizio che semplifica l’implementazione di applicazioni di intelligenza artificiale su reti 5G. Per la connettività 5G, Nvidia pubblicizza il suo programma Nvidia Aerial, una rete per la creazione di applicazioni ad alte prestazioni. I programmi di Nvidia consentiranno alle aziende di una varietà di settori di adottare facilmente il 5G. I semiconduttori di Nvidia alimentano molti dispositivi, come veicoli elettrici, smartphone e laptop e sono molto richiesti in tutti i settori industriali. Un investitore in NVDA sta investendo in una società che ha diversi mezzi di esposizione al futuro della tecnologia.