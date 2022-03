KillSwitch Finance: una guida completa

in

Il campo della finanza decentralizzata (DeFi) è stato in piena espansione negli ultimi due anni e non ci sono assolutamente segni di rallentamento.

Tutto è iniziato su Ethereum e il picco di ETH DeFi è avvenuto durante l’estate del 2020, comunemente indicato anche come l’estate DeFi.

Tuttavia, ciò ha anche rivelato alcune inefficienze nella rete, come l’incapacità di elaborare un gran numero di transazioni e commissioni di transazione alle stelle.

È così che catene come Binance Smart Chain, Solana, Avalanche e soluzioni di secondo livello come Polygon, hanno visto anche un enorme aumento di interesse.

In termini di applicazioni, sono venuti alla luce molti casi d’uso diversi e sembra che gli utenti siano affamati di prodotti DeFi.

In ogni caso, gli aggregatori di rendimento sono senza dubbio tra le applicazioni decentralizzate (dApp) più popolari e KillSwitch Finance tenta di fornire nuove funzionalità su questo fronte.

Cos’è KillSwitch Finance?

KillSwitch Finance porta avanti un aggregatore di rendimento cross-chain intelligente che tenta di aumentare la convenienza e la sicurezza per gli agricoltori di rendimento che popolano la binance Smart Chain, KCC, Aurora e la catena Arbitrum.

L’interfaccia utente è relativamente facile da gestire e l’esperienza passata è un vantaggio ma non un must.

Gli utenti sono in grado di annullare, vendere posizioni ad alto rischio e prelevare liquidità rapidamente e con un solo clic, qualcosa che è abbastanza conveniente.

Inoltre, la piattaforma vuole anche integrare un take profit e una funzione di stop-loss che consentirebbe agli utenti di limitare le loro perdite o impostare obiettivi di profitto, il che significa che non devono monitorarlo costantemente. Naturalmente, questo diminuisce anche l’errore umano.

Quindi, senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata a come usarlo.

Come utilizzare KillSwitch Finance?

Fin dall’inizio, l’utente avrà bisogno di un portafoglio web3 e consigliamo l’uso di MetaMask: è il portafoglio non custodito più popolare ed è molto facile da configurare.

Importante: nel caso in cui installi il portafoglio per la prima volta, fai attenzione al phishing e ricontrolla di visitare l’URL del sito Web corretto, leggi qui per ulteriori suggerimenti sulla sicurezza.

Una volta fatto ciò, sarai in grado di controllare le varie funzionalità della piattaforma e iniziare l’agricoltura di resa. Al centro della pagina, troverai informazioni generali sul valore corrente bloccato, il tuo deposito, il tuo saldo KSW e il KSW che hai guadagnato con la possibilità di richiederlo.

Come puoi vedere, dalla barra in basso puoi impostare il tipo di vault, selezionare la risorsa della piattaforma e inserire filtri aggiuntivi in base alle tue preferenze.

Non appena scorri un po ‘oltre, sarai anche in grado di vedere i vari pool a cui puoi partecipare e controllare i loro attuali tassi di ritorno.

Qui è dove puoi tenere traccia di quanto KSW hai guadagnato, qual è l’importo in sospeso da comporre, il tuo deposito, il valore totale bloccato, nonché l’APY e l’APR.

Quindi, immaginiamo che tu voglia depositare fondi nel pool KSW utilizzando la piattaforma KillSwitch. Tutto quello che devi fare è fare clic su di esso e seguire il processo senza soluzione di continuità:

Dopo aver selezionato l’importo che desideri depositare, premi il pulsante di approvazione e sei pronto per partire. Una volta che il tempo è passato e vuoi richiedere i tuoi premi, scorri un po ‘verso il basso e premi il pulsante di reclamo.

In ogni caso, è facile come si ottiene, ma ci sono altre funzionalità che puoi trovare nel menu di navigazione a sinistra:

Ora, analizziamo le varie funzionalità della piattaforma perché queste sono le cose che la distinguono dagli altri aggregatori di rendimento.

Caratteristiche di KillSwitch Finance

Mescolamento automatico

Questo è abbastanza interessante. Consente di ricomporre automaticamente i premi nella tua posizione dal sistema KillSwitch o da altri investitori che, in cambio, riceverebbero una ricompensa per il compounding per gli altri.

Deposito miscela

Il deposito di miscela ti consente di scommettere in qualsiasi piscina con un clic. Puoi raccogliere fino a quattro risorse come input e queste non devono corrispondere ai token del rispettivo pool.

Miscela con draw

Questa funzione ti consente di prelevare qualsiasi risorsa con un solo clic senza dover passare attraverso un processo complicato.

Aumentare

I pool di boost sono sponsorizzati o approvati dai partner della piattaforma. Puoi ottenere ricompense più elevate da questi tipi di pool, ma vale anche la pena considerare il fatto che sono, in effetti, approvati.

Spostamento miscela

Sei in grado di trasferire da un pool all’altro all’interno della piattaforma KillSwitch e non godere di commissioni di prelievo, qualcosa che può aiutare a ottimizzare i rendimenti.

Take-Profit / Stop-Loss

Ora, vale la pena notare che questa funzione si sblocca quando si tiene in possesso di 500 o più KSW. Consente agli utenti di impostare livelli di take-profit e stop-loss che possono ridurre gravemente l’impatto dei movimenti volatili in direzioni sfavorevoli.

Questo può essere utilizzato per personalizzare le strategie, coprire, calcolare e impostare correttamente il rischio e molte altre cose. Può anche ridurre seriamente il potenziale di errore umano e ridurre l’impatto delle emozioni.

Disclaimer: Questa funzione è ancora in Beta e dovresti usarla a tuo rischio e pericolo con fondi che puoi permetterti di perdere.

Il token KSW

Il token KillSwitch è alla base dell’ecosistema ed è il token di governance della piattaforma. KSW può essere utilizzato per sbloccare alcune funzionalità dell’aggregatore di rendimento, per ridurre le commissioni di transazione e così via.

KillSwitch Finance è sicuro?

La prima cosa da considerare è che si tratta di un’applicazione decentralizzata e, come con qualsiasi altra dApp, c’è sempre un rischio di protocollo in una certa misura. Ciò significa che, indipendentemente dagli audit, c’è sempre una sorta di rischio associato a potenziali falle di sicurezza.

Tuttavia, KillSwitch è stato controllato da Certik, che ha rivelato alcuni errori che sono stati tutti corretti e corretti. Il rapporto può essere trovato qui.

Tutto sommato, mentre il protocollo in sé potrebbe essere sicuro, devi avvicinarti allo spazio DeFi, in generale, con seria cautela.

Conclusione

KillSwitch sembra una piattaforma conveniente per l’agricoltura di resa in quanto aggrega una gamma di pool diversi e offre molte opportunità.

Vale anche la pena notare che la piattaforma è relativamente facile da usare, anche se ci sono alcune cose che devono ancora essere risolte e / o sono in beta, come lo strumento take-profit / stop-loss.