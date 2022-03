Uphold: cos’è e come funziona

Uphold è stata fondata nel 2015, come piattaforma di denaro digitale multi-asset. È un broker che semplifica l’acquisto di criptovalute e altre attività come valute fiat nazionali, metalli preziosi e azioni. La loro esperienza di trading unica “Anything-to-Anything” è conveniente, in quanto consente agli utenti di scambiare qualsiasi asset con un altro.

Indirizzo Web: www.uphold.com

App mobile: Sì

Metodi di deposito: Bonifico bancario (ACH), Bonifico bancario (SEPA), Carta di debito / credito, Bonifico bancario, Servizio pagamenti più veloci, SWIFT, Criptovaluta

Tassa di deposito: Gratuito

Commissione di prelievo: Gratuito

Prodotti offerti: Criptovalute, valute nazionali, metalli preziosi, azioni statunitensi (i prodotti possono essere limitati in base al paese)

Criptovalute: BTC, ETH, ADA, XRP, BCH, MATIC, SOL, DOGE & 80+ altro

Commissione di trading: inclusa negli spread

I miei pensieri generali su Uphold

Uphold è un eccellente broker di criptovaluta che ha trovato un modo unico per differenziarsi dai concorrenti. Non solo supportano le risorse oltre alla criptovaluta, ma consentono il trading tra due attività qualsiasi. Ecco tre motivi principali per cui mi piace usare Uphold:

1) Uphold fornisce agli utenti l’accesso a una vasta gamma di attività: oltre 90 + criptovalute, 50 azioni statunitensi, 27 valute nazionali e 4 metalli preziosi. Non solo è impressionante che un broker di criptovaluta possa offrire classi di attività tradizionali sulla stessa piattaforma, ma la parte migliore è che puoi scambiare tra due attività qualsiasi.

Ad esempio, puoi scambiare il tuo Ether (ETH) con l’oro o con le azioni Tesla con gli euro.

2) È possibile acquistare frazioni di costose azioni statunitensi, con un minimo di $ 1. Ad esempio, se vuoi investire in Amazon, che ha un prezzo di ~ $ 3200 al momento della scrittura, tradizionalmente, non saresti in grado di investire solo $ 500 in Amazon. Normalmente devi acquistare almeno un’azione, che sarebbe $ 3200. Con il servizio azionario frazionario di Uphold, otterrai la proprietà proporzionale e il diritto al dividendo.

Quindi ora puoi investire in Amazon con un minimo di $ 1!

3) La piattaforma di Uphold è adatta ai principianti, con una piattaforma minimalista, ed è un modo semplice per i nuovi investitori di bagnarsi le dita dei piedi con forex, metalli preziosi e trading azionario. Alcuni broker che sono specificamente progettati per i commercianti di azioni avanzati o i trader forex possono essere travolgenti per i nuovi arrivati, ma Uphold lo rende facile con la loro interfaccia utente di trading “one-step”. È veloce, facile e perfetto per i principianti per iniziare.

Uno svantaggio è che le commissioni di trading di Uphold possono essere difficili da determinare. Su molti altri broker crittografici, la commissione è data come percentuale della transazione, ma su Uphold, le loro commissioni sono incluse negli spread. Gli spread variano in base all’asset e al paese, rendendo difficile effettuare confronti tariffari con i concorrenti.

Caratteristiche principali e vantaggi di Uphold

Uphold ha molte eccellenti funzionalità offerte sulla loro piattaforma. Queste sono alcune delle migliori caratteristiche e vantaggi che troverai su Uphold.

Interfaccia user-friendly

App mobile per iOS e Android

Oltre 90 diverse criptovalute disponibili

Compra e vendi 50 azioni statunitensi, 27 valute nazionali, 4 metalli preziosi

Azioni frazionarie – investi in costose azioni statunitensi per un minimo di $ 1

Scambia tra due attività qualsiasi

Mantieni la carta di debito: spendi la tua criptovaluta, fiat o metalli preziosi

AutoPilot – trading automatizzato con transazioni programmate

Pagamenti flessibili: ricevi i pagamenti dal tuo datore di lavoro in qualsiasi valuta

Rimesse istantanee – invia denaro istantaneamente e gratuitamente

Aspetti negativi e svantaggi del mantenimento

Nonostante le grandi caratteristiche di Uphold, ci sono alcune aree che ritengo possano fare meglio. Per saperne di più, clicca sui link di salto qui sotto.

Commissioni di trading poco chiare

Le risorse possono essere limitate a seconda del paese

No Live Chat – solo supporto per ticket e-mail

Quali servizi offre Uphold?

Uphold fornisce molti servizi utili che lo hanno reso un broker popolare in 184 paesi. Diamo un’occhiata più da vicino a ciò che offre Uphold.

Interfaccia user-friendly: l’interfaccia di Uphold è pulita e semplice, perfetta per i principianti che potrebbero essere sopraffatti da una piattaforma complessa con troppe opzioni. Uno screenshot della dashboard è incluso di seguito e puoi vedere a destra del menu è il modo più rapido per iniziare a fare trading sui tuoi asset. “Anything to Anything” si riferisce alla capacità di scambiare qualsiasi delle tue attività da uno all’altro, in pochi secondi.

App mobile per iOS e Android: Uphold ha un’app mobile disponibile per iOS e Android in modo da poter gestire i tuoi investimenti in ogni momento. Sul Google Play Store, ci sono oltre 1 milione di download, con una valutazione a 3,4 stelle da 17.000 recensioni. L’app è facile da usare, puoi tenere d’occhio tutti i mercati, il tuo portafoglio, le transazioni precedenti e effettuare depositi e negoziazioni ovunque tu sia.

Oltre 90 diverse criptovalute disponibili: Uphold ha oltre 90 + diverse criptovalute sulla loro piattaforma, tra cui alcune delle monete più scambiate. Sarai in grado di scambiare BTC, ETH, XRP, ADA, MATIC, DOGE e molti altri. Ecco un esempio delle criptovalute più popolari su Uphold.

Compra e vendi 50 azioni statunitensi, 27 valute nazionali, 4 metalli preziosi: Uphold è più di un broker di criptovaluta, offre inoltre agli utenti l’accesso a 50 azioni statunitensi (ad esempio: Amazon, Tesla, Google, Apple, Facebook), 27 valute nazionali (ad esempio: USD, GBP, EUR, CHF, AUD, JPY) e 4 metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio). Questo è un ottimo modo per gli investitori cripto di immergere le dita dei piedi nel forex trading e nel mercato azionario.

Azioni frazionarie – investi in costose azioni statunitensi per un minimo di $ 1: Su Uphold, sei in grado di investire in costose azioni statunitensi con un minimo di $ 1. Questo è possibile con le azioni frazionarie, che ti danno la proprietà proporzionale e il diritto al dividendo di un’azione. Supponiamo che tu voglia investire in Amazon, che ha un prezzo di circa $ 3.200 per azione al momento della scrittura. Sui normali mercati azionari, dovresti acquistare un’intera azione, del valore di $ 3.200. Tuttavia, con le azioni frazionarie di Uphold, puoi investire, ad esempio $ 500 in Amazon, il che significa che possiedi circa il 15% di un’azione Amazon. Questa è una caratteristica gradita per coloro che sono abituati a fare trading in criptovaluta, dove non è necessario acquistare un intero Bitcoin per investire in esso.

Scambia tra due attività qualsiasi: Uphold ha una funzione di trading chiamata “Anything to Anything” che consente agli utenti di scambiare tra due asset qualsiasi. Ad esempio, puoi scambiare il tuo Bitcoin (BTC) con azioni Apple o scambiare il tuo oro con yen giapponesi. Questo è un servizio davvero utile e conveniente che non è disponibile presso la maggior parte degli altri broker.

Mantieni la carta di debito – spendi la tua criptovaluta, fiat o metalli preziosi: Uphold ha rilasciato una carta di debito (attualmente disponibile solo negli Stati Uniti) che puoi utilizzare per pagare beni e servizi utilizzando la tua criptovaluta, materie prime o contanti. Può essere utilizzato presso quasi 50 milioni di commercianti e bancomat in tutto il mondo, senza commissioni di transazione estera. Guadagni anche l’1% di Cash Back in USD su qualsiasi acquisto di origine USD e il 2% di rimborso nella criptovaluta utilizzata per ogni acquisto con la carta di debito Uphold.

AutoPilot – trading automatizzato con transazioni programmate: Gli utenti di Uphold possono facilmente pianificare transazioni regolari utilizzando AutoPilot, che consente ordini di acquisto o vendita ricorrenti per ridurre l’impatto della volatilità dei prezzi. Questa media dei costi in dollari è un modo per ridurre al minimo il rischio a lungo termine.

Pagamenti flessibili – ricevi il pagamento dal tuo datore di lavoro in qualsiasi valuta: Uphold non è solo un broker multi-asset, ma può aiutarti ad accedere a servizi finanziari che non sono disponibili attraverso la tua banca. Puoi ricevere pagamenti da te in qualsiasi valuta o combinazione di valute che desideri: ad esempio 60% in USD, 25% Euro, 15% Bitcoin.

Rimesse istantanee – invia denaro istantaneamente e gratuitamente: Uphold è più di un semplice broker di criptovaluta, ma consente inoltre agli utenti di inviare denaro ai propri amici e familiari in tutto il mondo. Le transazioni sono istantanee, gratuite e il denaro può essere inviato in qualsiasi valuta da Bitcoin a USD.

Cosa non mi piace di Uphold

Commissioni di trading poco chiare: molti broker di criptovaluta elencano le loro commissioni di trading come percentuale dell’importo della transazione, in modo da sapere quanto stai pagando su ogni operazione. Uphold, non addebita una commissione percentuale, ma include invece le loro commissioni all’interno dello spread (la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita). Ciò significa che non puoi dire esattamente quanto sono le commissioni ed è difficile da confrontare tra i broker.

Le risorse possono essere limitate a seconda del paese: Potrebbero esserci restrizioni sui prodotti a cui puoi accedere in base a dove vivi. È meglio controllare ciò che è disponibile nel tuo paese prima di aprire un account.

Il Regno Unito e l’UE sono le regioni più ristrette, dove possono accedere solo a una gamma limitata di 36 criptovalute e nessuna delle altre attività (valute nazionali, azioni e metalli preziosi).

Negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina, non avrai accesso alle azioni statunitensi. Le altre attività (valute nazionali, azioni e metalli preziosi) sono disponibili per il commercio in queste regioni.

In altri paesi serviti da Uphold, sarai in grado di accedere a tutte le attività: criptovalute, azioni statunitensi, metalli preziosi e valute nazionali.

Nessun supporto Live Chat: Una caratteristica che controllo sempre con i broker è la disponibilità dell’assistenza clienti Live Chat, e sfortunatamente Uphold non mi impressiona in questo senso. L’unica assistenza che ricevi è tramite FAQ o lasciando una query via e-mail. Non c’è Live Chat, nemmeno un bot automatizzato che possa indirizzarti a informazioni che potresti trovare utili.

Sostenere le commissioni

Sostieni le commissioni di deposito

Sostieni le spese 0% di commissioni di deposito.

Sostenere le commissioni di trading

Uphold non addebita commissioni di trading, ma addebita uno spread. Ecco come Uphold descrive i loro spread per i loro diversi asset:

Criptovalute:

Negli Stati Uniti e in Europa, lo spread è in genere compreso tra lo 0,8 e l’1,2% su BTC ed ETH.

In altre parti del mondo, lo spread sulle major è in genere intorno all’1,8%.

Gli spread possono essere significativamente più alti per criptovalute e token a bassa liquidità tra cui XRP, ZIL, OXT, UPT, DOGE e altri. Vedi un esempio di spread per alcune monete qui.

Un’attività di mercato coordinata come Wall St Bets può distorcere i mercati. È probabile che tutti gli spread di cui sopra si allarghino oltre quelli di cui sopra durante i periodi di forte stress del mercato.

Metalli preziosi:

Lo spread è in genere del 3% in aggiunta ai prezzi bid-ask presso il loro fornitore.

Valute fiat:

Lo spread è in genere dello 0,2% tra le principali valute nazionali come EUR, USD e GBP.

Azioni USA:

Lo spread è in genere dell’1,0%. Per il trading al di fuori degli orari di mercato, Uphold aggiunge un piccolo spread basato sulla volatilità del titolo. Un’icona dell’orologio apparirà quando il mercato pubblico degli Stati Uniti è chiuso. L’orario di mercato degli Stati Uniti è dalle 9.30 alle 16 ET nei giorni lavorativi.

Uphold vs eToro vs Coinbase Crypto Commissioni di trading

È difficile confrontare le commissioni per Uphold con la maggior parte degli altri concorrenti perché invece di addebitare una commissione percentuale, Uphold la incorpora nel loro spread. eToro ha un modello simile, quindi confronto questi due broker crittografici, ma anche in questo caso, non è un compito facile. Confronto anche le commissioni nel miglior modo possibile con Coinbase, un altro scambio di criptovalute top.

Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita di una particolare criptovaluta. Ad esempio, se Bitcoin ha uno spread dello 0,8%, significa che se lo acquisti e lo vendi immediatamente, perderai lo 0,8% di commissioni. Puoi considerare la commissione per transazione come metà dello spread, quindi in questo caso, la commissione dello 0,4%.

Lo spread di Uphold su BTC ed ETH negli Stati Uniti e in Europa è “tipicamente compreso tra lo 0,8 e l’1,2%” e in altre parti del mondo è “tipicamente intorno all’1,8%”. Lo spread per le altre monete nel Regno Unito e in Europa è abbastanza ragionevole, circa l’1% sia per l’acquisto che per la vendita, per uno spread totale del 2% – 2,5%, come si vede in questo elenco.

eToro addebita lo spread dello 0,75% su BTC e l’1,90% su ETH. Hanno anche un elenco di tutte le loro monete e gli spread corrispondenti con uno spread massimo del 5% per Tezos (XTZ).

Coinbase ha uno spread di circa lo 0,5% per acquisti e vendite (totale 1% di spread), e fanno anche pagare una commissione in cima. La commissione di trading di Coinbase è dello 0,5% + una commissione aggiuntiva in base al metodo di pagamento (che va dall’1,99% al 3,99%). Ciò significa che le commissioni di trading più basse su Coinbase sono del 2,49% in aggiunta allo spread dell’1%.

Confronto delle commissioni per l’acquisto di alcune criptovalute popolari

Criptovaluta Uphold (Stati Uniti d’America) Uphold (Regno Unito) eToro Coinbase BTC · 0.4% 0.85% 0.375% 2.99% ETH 0.6% 0.95% 0.95% 2.99% ADA 1% 1% 1.45% 2.99% COMP 0.95% 0.95% 1.95% 2.99%

Sostenere le commissioni di prelievo

Sostenere le spese 0% commissioni di prelievo.

Sostieni le commissioni di trasferimento Crypto

Quando prelevi criptovaluta su un portafoglio esterno, ti verranno addebitate le commissioni di rete. Queste tariffe vengono trasferite al costo e possono variare a seconda della congestione della rete.

Pro e contro di Uphold

Pro

Oltre 90+ diverse criptovalute

Investire in azioni statunitensi, metalli preziosi e valute nazionali

Fai trading da un asset a qualsiasi altro asset

Azioni frazionarie significa che puoi investire in azioni costose per un minimo di $ 1

La carta di debito Uphold ti consente di spendere le tue criptovalute, materie prime o contanti

Contro

Commissioni di trading poco chiare

Le scorte non sono disponibili in USA, Regno Unito, UE, Giappone e Cina

Nessun supporto Live Chat

Posso negoziare azioni su Uphold?

Uphold ha 50 azioni statunitensi disponibili per il commercio, con piani per aggiungerne altre nel prossimo futuro. Sfortunatamente, non è disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’UE, in Giappone e in Cina. Ciò è deludente per il fatto che i cittadini statunitensi non possano scambiare azioni statunitensi, ma si spera che consentano l’accesso in futuro.

Posso usare Uphold nel mio paese?

Uphold è disponibile in molti paesi in tutto il mondo, tuttavia, ci sono alcune esclusioni. È possibile controllare questo elenco di aree geografiche non supportate.

Conclusione

Uphold è un eccellente broker di criptovaluta che offre non solo oltre 90 monete, ma anche molto di più. Offre agli utenti l’accesso ad altri mercati di investimento come azioni, valute nazionali e metalli preziosi, con la possibilità di negoziare direttamente tra due attività qualsiasi. Uphold non solo è un broker, ma fornisce anche servizi finanziari ai propri clienti, come l’invio istantaneo di denaro in tutto il mondo e l’essere pagati dai datori di lavoro in qualsiasi valuta, fiat o digitale.

Sebbene le commissioni di trading crittografico di Uphold non siano chiare, poiché sono incorporate negli spread, sembrano ragionevoli. Gli spread sono di circa il 2%, che è inferiore rispetto alla maggior parte delle monete su eToro, che è un altro broker che addebita zero commissioni. Uphold ha oltre 90 + criptovalute (solo 36 disponibili nel Regno Unito e nell’UE), ma se stai cercando uno scambio crittografico con una varietà più ampia, KuCoin ha una selezione di oltre 600 + monete. Se stai ancora guardando altre opzioni, leggi questa ripartizione dei migliori scambi crittografici.

Domande frequenti

Uphold è legittimo?

Sì, Uphold è un broker legittimo che è stato istituito dal 2015. Si impegnano a rispettare la conformità, come FinCEN Registered Money Services Business (MSB) negli Stati Uniti e come agente EMD di un emittente di moneta elettronica regolamentato dalla FCA nel Regno Unito.

Uphold è sicuro?

Sì, Uphold è un broker sicuro con sicurezza all’avanguardia. Hanno audit di routine, test di penetrazione, crittografia sofisticata, un Security Operations Center e altro ancora, garantendo che gli utenti, i loro soldi e le loro informazioni siano sempre protetti.

Ci si può fidare di Uphold?

Sì, Uphold è un broker affidabile fondato nel 2015 e registrato presso FinCEN come Money Services Business negli Stati Uniti e come agente EMD di un emittente di moneta elettronica regolamentato dalla FCA nel Regno Unito. Uphold è molto trasparente, consentendo di verificare i loro obblighi, i flussi di transazioni, le attività e la solvibilità. Puoi confermare le loro riserve e assicurarti che i tuoi fondi siano al sicuro cliccando qui.

Uphold può essere violato?

Uphold è un broker molto sicuro, con audit di routine, test di penetrazione, crittografia sofisticata, un Security Operations Center e altro ancora. Tuttavia, anche con i più alti livelli di sicurezza, c’è la possibilità che Uphold possa essere violato. Per quanto ne sappiamo, Uphold non è stato violato dalla sua istituzione nel 2015.