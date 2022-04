9 criptovalute con un potenziale di investimento migliore di Bitcoin nel 2022

in

Man mano che Bitcoin sale di prezzo, continuerà a superare molti piccoli investitori. Ecco nove criptovalute che potresti acquistare al posto di Bitcoin.

Bitcoin è la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Continua anche a suscitare il maggior interesse rispetto ad altre criptovalute.

Bitcoin è ora accettato dagli investitori istituzionali ed è stato persino accettato come moneta a corso legale da un paese.

Nonostante la sua crescente adozione, Bitcoin ha sottoperformato la maggior parte degli altcoin per anni. Questo ha a che fare con l’hype intorno alle nuove criptovalute e il fatto che Bitcoin ha ormai superato molti nuovi investitori.

Con nuove criptovalute ad alto potenziale che entrano nel mercato, molte di esse sono investimenti molto migliori di Bitcoin.

Se stai cercando di creare un ROI crittografico hig nel 2022, ecco 9 delle migliori criptovalute con un potenziale di investimento migliore di Bitcoin.

Le migliori criptovalute con un potenziale migliore di Bitcoin

1. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu è entrato nel mercato nel 2020 e rimane una moneta meme calda per gli investitori nel 2022. Shiba Inu è una moneta meme come Dogecoin e ha una comunità proattiva che lo pubblicizza.

Questa comunità ha contribuito a far salire l’hype intorno a SHIB e l’ha vista dare guadagni del 45.000.000% nel 2021.

La comunità Shiba Inu continua a crescere e anche i fondamentali stanno migliorando. Per esempio Shiba Inu recentemente ha lanciato il suo Metaverse ed è anche sulla buona strada per masterizzare token a un ritmo accelerato. Con tutti questi sviluppi, non è difficile capire perché SHIB è un altcoin che potrebbe battere Bitcoin nel 2022.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum è la criptovaluta numero due per capitalizzazione di mercato e, nel corso degli anni, ha dato agli investitori un ROI stellare. In futuro, Ethereum ha molto da offrire che si distingue come altcoin che potrebbe battere Ethereum nel 2022.

Il più grande potenziale driver di Ethereum è la transizione completa a Eth 2.0 entro l’anno. Ethereum 2.0 migliorerà la scala della rete Ethereum e renderà i token Ether deflazionistici. Andando avanti, l’adozione di Ethereum salirà e, con la tokenomics deflazionistica, il prezzo potrebbe salire.

3. Binance Coin (BNB)

Binance Coin è la criptovaluta utilizzata per pagare le commissioni sullo scambio Binance e sul suo ecosistema. Utilizzando BNB ·, gli utenti di Binance pagano una commissione inferiore a quella che pagherebbero quando utilizzano altri scambi.

Questo incentivo a utilizzare Binance Exchange ha anche visto il valore di BNB nel tempo. Questo accoppiato con il trimestrale Binance Coin brucia, rende Binance Moneta una delle migliori criptovalute che potrebbe fare meglio di Bitcoin nel 2022.

4. Solana (SOL)

Solana salito alla popolarità nel 2021 come una delle migliori criptovalute che potrebbero detronizzare Ethereum. L’hype ha visto Solana salire di oltre l’11.000% nel 2021, sovraperformando Bitcoin con un enorme margine.

Solana continua a crescere nell’adozione come blockchain di scelta per DeFi e NFT di conio. Man mano che l’adozione cresce, SOL rimane una delle principali criptovalute che potrebbe battere Bitcoin nel 2022.

5. Polygon (MATIC)

Polygon girato alla popolarità nel 2021 come una delle blockchain che cercano di aiutare a scalare Ethereum. Polygon è progettato come una soluzione Ethereum layer-2, il che significa che può gestire la maggior parte delle transazioni che altrimenti dovrebbero essere completate sulla mainnet di Ethereum.

Ora che Ethereum è quasi vicino a un passaggio completo a Ethereum 2.0, è probabile che Polygon sia una criptovaluta che ha più potenziale di Bitcoin nel 2022.

6. Terra (LUNA)

Negli ultimi due anni, Terra è stata una delle criptovalute più performanti. Mentre la maggior parte delle criptovalute ha faticato da quando ha raggiunto nuovi massimi storici nel novembre 2021, LUNA · è uno di quelli che hanno continuato a mostrare forza. LUNA ha continuato a ritestare i suoi massimi storici nel marzo 2022.

Con l’adozione di monete stabili Terra come UST in aumento, è probabile che Terra continui a funzionare bene per tutto il 2022. È una delle prime 10 criptovalute che potrebbero sovraperformare BTC quest’anno.

7. Cardano (ADA)

Cardano · è una delle prime 10 criptovalute che vanta efficienza energetica, scalabilità e sicurezza. Cardano è orgoglioso del suo uso del metodo scientifico e ogni aspetto importante di esso è sottoposto a revisione paritaria. Nel 2021, Cardano ha introdotto i contratti intelligenti e oggi sta guadagnando l’adozione in DeFi e NFT.

Man mano che l’adozione cresce, Cardano è una criptovaluta che può fare meglio di BTC nel 2022. Ha i fondamentali ed è anche una criptovaluta economica, perfetta per i piccoli investitori.

8. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin · è una delle monete meme più calde oggi ed è stata negli ultimi due anni. Dogecoin è la criptovaluta preferita del miliardario Elon Musk. È stato il motivo per cui Dogecoin ha guadagnato trazione nel 2020. Ora che è vicino all’acquisto di Twitter, c’è la possibilità che possa usarlo per spingere DOGE ancora più lontano. Questo, insieme al suo prezzo basso, rende DOGE una moneta meme che potrebbe battere Bitcoin quest’anno.

9. ApeCoin (APE)

ApeCoin è una delle nuove criptovalute calde di tendenza nel 2022. Quando è stato lanciato a marzo, ApeCoin è stato immediatamente elencato su tutti i principali scambi di criptovaluta. Ciò gli ha dato una liquidità senza pari come nuova criptovaluta.

ApeCoin continua a sovraperformare il più ampio mercato delle criptovalute alla notizia di un potenziale lancio di Metaverse. Se il Metaverse si realizza, allora ApeCoin è una nuova criptovaluta che potrebbe battere Bitcoin nel 2022. ApeCoin sta già facendo meglio di Bitcoin, ma è probabile che il margine sia ancora più grande se le notizie lo favoriscono.