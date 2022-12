Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

A che età si dovrebbe iniziare a investire?

Se ti stai chiedendo se è troppo presto o troppo tardi per investire in fondi comuni, stai certo che l’età giusta per iniziare a investire è in realtà ora, nel momento in cui decidi di investire.

Ma prima inizi a investire, meglio sarà per te, dato che i fondi comuni di investimento aiutano a creare ricchezza a lungo termine attraverso il potere della composizione.

Affinché il potere della compounding lavori la sua magia sui tuoi investimenti, devi iniziare presto nella tua carriera. Infatti, il momento ideale per entrare nei fondi comuni di investimento sarebbe il giorno in cui inizi a guadagnare. Se riesci a risparmiare un po’ dai tuoi guadagni mensili e investirli in fondi comuni attraverso SIP, stai dando ai tuoi soldi abbastanza tempo per crescere.

Sarai in grado di raccogliere i benefici di un tale approccio di investimento disciplinato in futuro quando ne presenterà la necessità. Ricordati di investire in quegli schemi di fondi comuni di investimento con livelli di rischio che corrispondono alla tua propensione al rischio, cioè la tua capacità e volontà di correre quel tipo di rischio.

Man mano che progrediamo nella vita, i nostri obiettivi di vita diventano più grandi con l’aumento dei salari.

Inizia il tuo viaggio di investimento attraverso un SIP con il tuo primo stipendio e aumentalo con ogni aumento di stipendio per raggiungere comodamente questi obiettivi. Ma anche se non hai ancora iniziato, non è mai troppo tardi per iniziare il tuo viaggio nel Fondo Comune oggi perché il potere della composizione può ancora darti qualcosa di più che se ritardi la decisione di qualche anno.