Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In che modo il piano diretto è diverso dal piano regolare?

Immagina di pianificare una vacanza alle Maldive e di non avere molta idea del posto.

Come pianificheresti il tuo viaggio? Puoi chiamare un agente di viaggio e prenotare il tuo viaggio o passare ore a cercare posti dove stare, luoghi da visitare, modi di trasporto, ecc. e infine redigere il tuo itinerario, effettuare le tue prenotazioni. La differenza tra i due è che scegli di prendere aiuto e farlo attraverso qualcuno contro farlo completamente da solo.

Anche i piani diretti e regolari differiscono allo stesso modo.

Quandoinvesti in un fondo comune attraverso un distributore, i tuoi soldi vengono investiti in un piano regolare. Quando investi direttamente con un fondo, il tuo denaro viene investito nel Piano Diretto dello schema. Mentre entrambi i piani ti danno accesso allo stesso schema e portafoglio, differiscono solo nei loro NAV e nel rapporto di spesa. Poiché una commissione deve essere pagata al distributore in caso di piano regolare, il rapporto spese dei piani regolari è superiore a quello dei piani diretti.

Ciò porta a un NAV leggermente inferiore del piano regolare rispetto al piano diretto dello stesso schema.

Gli investitori che si sentono a proprio agio nel fare la ricerca e nella gestione del loro portafoglio di investimenti da soli possono optare per il piano diretto altrimenti il piano regolare è più adatto.