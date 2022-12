Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

A che tipo di rischi sono esposti gli investitori in un fondo comune di investimento?

I fondi comuni di investimento investono in titoli che vengono negoziati in diversi mercati, siano essi azioni, obbligazioni, oro o altre classi di attività.

Qualsiasi titolo negoziabile è intrinsecamente esposto al rischio di mercato, vale a dire che il valore di un titolo è soggetto a fluttuazioni causate dal movimento del mercato.

Le variazioni del tasso di interesse influenzano inversamente il prezzo delle obbligazioni e quindi i NAV dei fondi di debito. Pertanto, i fondi del debito affrontano il maggior rischio di tasso di interesse. Sono inoltre esposti al rischio di credito (rischio di inadempienza dell’emittente obbligazionario).

Alcuni fondi di debito orientati al reddito sono anche esposti al rischio di inflazione, vale a dire che il rendimento da essi prodotto potrebbe non compensare l’inflazione sperimentata dall’investitore.

I fondi azionari affrontano il rischio di mercato mentre investono in azioni che si scambiano sul mercato e le fluttuazioni dei prezzi delle azioni influenzano il NAV di questi fondi.

Alcuni titoli sono attivamente negoziati sul mercato mentre altri no.

Se un fondo comune ha investito i tuoi soldi in titoli che non sono scambiati frequentemente, il fondo potrebbe avere difficoltà ad acquistare o vendere il titolo al momento giusto a un prezzo adeguato. Questo è il rischio di liquidità che aumenta il costo delle transazioni all’interno del portafoglio di un fondo, con un impatto sul NAV del tuo fondo.

Pertanto, il rischio di investire in fondi comuni di investimento dipende dal tipo di attività in cui investe.